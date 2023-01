Special rate sa airfare ng returning OFWs na apektado ng NAIA crisis, panawagan ni Tulfo

Umapela si Senator Idol Raffy Tulfo sa mga airline companies na kung maaari ay mabigyan ng special rate sa airfare ang mga returning Overseas Filipino Workers (OFWs) na nangangarap na makapiling ang kanilang pamilya pagkatapos ng mahabang panahon na pagkakawalay sa kanila.

Ani Tulfo, dumoble ang presyo ng pamasahe papasok at palabas ng bansa dahil sa pagkasira ng Communications, Navigation and Surveillance System for Air Traffic Management o (CNS/ATM) ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP).

Ito rin ang dahilan kung bakit maraming OFWs ang naantala ang matagal na sanang planadong bakasyon sa bansa upang makapiling ang kani-kanilang pamilya para ipagdiwang ang nagdaang Pasko at Bagong Taon.

Ilang OFWs na naperwisyo sa pagkasira ng CNS/ATM na nga ang lumapit kay Sen. Idol upang idulog ang kanilang pagkadismaya dahil sa sobrang pagmamalabis diumano ng ibang airline companies sa pagtataas ng pasahe.

Halimbawa, pumapalo na sa 90,000 pesos hanggang 140,000 pesos ang one-way flight ng Manila-Japan na hindi na kakayanin ng mga OFWs na limitado lang ang budget.

Partikular na hinimok ni Tulfo ang Philippine Airlines at Cebu Pacific na ikonsidera ang pagbibigay ng preferencial pricing system na pumapabor sa mga OFWs na itinuturing na mga bayani sa bansa.

"It would be unfair for our OFWs to absorb the fault or negligence of CAAP for the maintenance of their CNS/ATM system. Marami sa kanila isang beses lang o mas malimit pa makauwi sa isang taon. Yung pera na sana pangpasalubong o di kaya pang suporta sa kanilang pamilya ay pilitang napunta na lang sa pamasahe," ani Tulfo.

Ayon sa isang Airline company na nakusap ng Office of Senator Raffy Tulfo, ang biglaang pagtaas daw ng pamasahe ay dulot ng demand- based algorithm na pinagababasehan ng mga airlines sa pagpapataw ng airfare increase.

Nakikipagugnayan na ang Senador mula sa Isabela at Davao sa Department of Migrant Workers para sa posibleng pag-subsidize sa discounted airfares ng mga OFWs na apektado ng problemang ito.

"I stand with my colleagues, especially Sen. Grace Poe and the Senate President Zubiri in initiating an investigation as to the breakdown of essential navigational and air traffic control systems," saad niya.

Isa sa unang tatalakayin ng Senado ang nangyaring pagkasira ng CNS/ATM sa pagbabalik ng regular session nito sa Enero 23.