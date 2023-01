Press Release

January 18, 2023 Hontiveros: Filipinos also trafficked to Cambodia for crypto scam Senator Risa Hontiveros on Wednesday revealed a new hub of human trafficking operations that is forcing Filipinos to become cryptocurrency scammers. The senator says OFWs are also made into forced laborers of a Chinese mafia in Cambodia. The statement comes months after the senator exposed that Chinese syndicates were also trafficking Filipinos to Myanmar, to scam foreigners into putting money into fake crypto accounts. "Filipinos are becoming the main target of human trafficking syndicates. Matapos nating matulungan ang ilang Pinoy sa Myanmar na inaabuso at sapilitang pinagtrabaho bilang crypto scammer, ngayon, malalaman nating meron din palang ganitong modus sa Cambodia. These fraud factories are part of a disturbing industry that has to be dismantled," Hontiveros said. The senator's office was able to speak with Miles*, one of the Filipinos trafficked to Cambodia, who has since been able to return to the Philippines. Miles reached out to Hontiveros to seek assistance as there are other Filipinos who need rescue in Cambodia. According to Miles, they were promised customer service or call center jobs. However, just as the senator learned from the victims from Myanmar, the OFWs in Cambodia also ended up being forced to dupe citizens from countries like the US and Canada of their life savings. "Kapag wala kang nakukuhang kliyente, ang ginagawa, pinagtratrabaho [kami] ng mahigit 16 hours, walang tulog, 7 days a week ... Meron po akong nakita at narinig ko po mismo na kinuryente na kasamang empleyado," she recalled. Miles was trafficked out of NAIA and into Thailand, and was made to ride a van going to Cambodia. Others, she shared, would either fly from Clark airport in Pampanga and into Cambodia, or from Zamboanga and into Malaysia or other ASEAN countries before travelling to Cambodia. The group of Filipinos to which Miles belonged was rescued Monday night by Cambodian police authorities, thanks to the efforts of the Philippine Embassy in Phnom Penh. However, as of Tuesday night, they are being held at a police station without beds and basic facilities. Hontiveros wrote to the DFA to facilitate their speedy repatriation. "I trust that our DFA can bring our kababayans home as soon as possible. I also expect that we keep closely working with ASEAN member-states to strategize how to effectively put a lid on these criminal activities. It is unacceptable that this devastating scheme keeps roping in our hardworking men and women," Hontiveros said. The senator also intends to disclose more details during the next senate hearing on this particular issue. "Clearly, this is an industrial complex that involves various actors from around Southeast Asia and beyond. Baka kone-konektado ang mga kriminal na nang-aabuso at nananamantala ng mga Pilipinong nais lamang maghanap ng disenteng trabaho," the senator said. "Panawagan ko rin sa ating mga kababayan na maging mapagmatyag at mag-ingat sa mga illegal recruiter, lalo na yung mga naghihikayat magtrabaho sa Cambodia o Myanmar bilang customer service agents. Makipagugnayan muna sa POEA bago sumabak sa mga trabahong nakikita sa social media. Habang nilulutas natin ang kawalan ng hanapbuhay sa Pilipinas, dapat may matatag na plano at proseso narin tayo sa gubyerno sa pagsugpo ng human trafficking sa bansa," Hontiveros concluded. Hontiveros: Mga Pilipino, biktima rin ng trafficking papuntang Cambodia para sa crypto scam Muling nagbunyag si Senator Risa Hontiveros nitong Miyerkules ng isa nanamang bagong hub ng human trafficking operations na namumwersa sa mga Pilipino na maging scammer ng cryptocurrency. Ayon sa senador, ang mga Pinoy ay ginagawa ring forced laborer ng isang Chinese mafia sa Cambodia. Ito'y ilang buwan matapos ilantad ng senador ang mga sindikatong Chinese na itinatraffic rin ang mga Pilipino sa Myanmar upang lokohin ang mga dayuhan na maglagay ng pera sa mga pekeng crypto account. "Ang mga Pilipino ay nagiging pangunahing target ng mga sindikato ng human trafficking. Matapos nating matulungan ang ilang Pinoy sa Myanmar na inaabuso at sapilitang pinagtrabaho bilang crypto scammer, ngayon, malalaman nating meron din palang ganitong modus sa Cambodia. Ang mga pabrika ng pandaraya na ito ay bahagi ng isang nakakagambalang industriya na kailangang lansagin," sabi ni Hontiveros. Kamakailan lang ay nakausap ng opisina ng senador si Miles*, isa sa mga Pinoy na na-traffic sa Cambodia, na ngayon ay nakabalik na sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan si Miles kay Hontiveros para humingi ng tulong dahil ayon sa kanya, napakarami pang Pinoy na nangangailangan ng rescue sa Cambodia. Ayon kay Miles, pinangakuan sila ng customer service o call center jobs. Gayunpaman, tulad ng nalaman ng senador mula sa mga biktima mula sa Myanmar, ang mga OFW sa Cambodia ay napilitan ring manloko ng mga foreigners, mula US at Canada. Kinakaibigan rin nila ang mga ito upang engganyohin na na maglabas ng kanilang ipon at ilagay ito sa mga pekeng crypto accounts. "Kapag wala kang nakukuhang kliyente, ang ginagawa, pinagtratrabaho [kami] ng mahigit 16 hours, walang tulog, 7 days a week ... Meron po akong nakita at narinig ko po mismo na kinuryente na kasamang empleyado," kwento ni Miles. Na-traffic si Miles palabas ng NAIA at papunta sa Thailand, at pinasakay sa van papuntang Cambodia. Ang iba, ibinahagi niya, ay lumipad mula sa Clark sa Pampanga papuntang Cambodia, o mula sa Zamboanga at sa Malaysia o iba pang mga bansang ASEAN bago magtungo sa Cambodia. Ang grupo ng mga Pilipinong kinabibilangan ni Miles ay nailigtas noong Lunes ng gabi ng mga awtoridad ng pulisya ng Cambodian, salamat sa pagsisikap ng Philippine Embassy sa Phnom Penh. Sumulat si Hontiveros sa DFA para mapadali ang kanilang mabilis na pagpapauwi. "I trust that our DFA can bring our kababayans home as soon as possible. I also expect that we keep closely working with ASEAN member-states to strategize how to effectively put a lid on these criminal activities. It is unacceptable that this devastating scheme keeps roping in our hardworking men and women,"ani Hontiveros. Layon din ng senador na magbunyag ng iba pang mga detalye sa susunod na pagdinig ng senado sa partikular na isyung ito. "Clearly, this is an industrial complex that involves various actors from around Southeast Asia and beyond. Baka kone-konektado ang mga kriminal na nang-aabuso at nananamantala ng mga Pilipinong nais lamang maghanap ng disenteng trabaho," sabi ng senador. "Panawagan ko rin sa ating mga kababayan na maging mapagmatyag at mag-ingat sa mga illegal recruiter, lalo na yung mga naghihikayat na magtrabaho sa Cambodia o Myanmar bilang customer service agents. Makipagugnayan muna sa POEA bago sumabak sa mga trabahong nakikita sa social media. Habang nilulutas natin ang kawalan ng hanapbuhay sa Pilipinas, dapat may matatag na plano at proseso na tayo sa gubyerno sa pagsugpo ng human trafficking sa bansa," pagtatapos ni Hontiveros. _____________________ Note: Here is the Google drive link for the video:

https://drive.google.com/file/d/1r1hUMSxdGVR3qFeuFlgiCI83NMlazKyh/view ***Please also see attachment on video transcription