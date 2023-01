Press Release

January 21, 2023 Interview of Senate President Juan Miguel "Migz" F. Zubiri on DWIZ SENATE PRESIDENT JUAN MIGUEL "MIGZ" F. ZUBIRI: Kung hei Fat Choi Ate Cely sa lahat ng nakikinig sa programa ninyo magandang hapon po, good afternoon. Pasensya na medyo paos ang boses ko galing po ako ng byahe, ate Cely kaninang umaga lang po ako dumating at medyo na je-jetlag pa pero I'm happy to be in your program. Q: Balita ko pumutok ba kayo, nag firing ba kayo? SP Zubiri: Actually, one week lang po ako nawala dahil ako po ay nag open ng booth ng Filipino-owned and operated gun manufacturing business ng Armscor doon sa Sacho. Yun ang pinakamalaking firearms and defense industry show sa buong mundo at sikat na sikat po yung produkto Filipino made ako po ang nag open po ng booth nila kasama ng iba't ibang dignitaries, nandun pa ga yung artista na si Joe Montana, sa Godfather III, yeah idol na idol ko po yun. Pero masaya naman and of course we are very proud to highlight the proudly Filipino-made products dun sa convention na yun. Q: Thank you so much sir kahit kayo ay may jetlag, I'm sure baka meron wala pa kayong masyadong pahinga at tulog, eh dahil may commitment ka sa akin makakasama ko kayo dito sa programa. So thank you sir. SP Zubiri: Pero I'm here for you, a promise is a promise. Q: Una muna, tuloy po ba ang resumption ng session on Monday kasi ang sabi nung iba bukas yung Chinese New year nag fall ng Sunday eh merooon daw na banggit noon na kapag nag fall ng Sunday the following day ay holiday para doon sa tinatawag na economic holiday. So on Monday po hindi holiday na deklarado ng Malacañang? SP Zubiri: HIndi pa sila nag declare as far as a I'm concerned wala pa ako natatanggap na declaration so tuloy po ang pasok unless of course i-declare ng ngayong hapon ng Malacañang, if that is the case of course kapag na declare ng holiday wala po kaming pasok on MOnday. Q: So, kung tuloy po on Monday itong babalik ang session at alam natin ilang buwan lang mag bre-break na naman kayo sa March, so the mere fact na limited po itong session ninoy sa pagbabalik, ano po ang mga tututukan ninyo? Bibigyang priority? Mayroon po bang inihirit sa inyo ang Malacañang na sana inyong i-approve, bigyang priority sa pagbabalik ng session? SP Zubiri: Marami, Ate Cely marami, Unang una gusto ko munang mag pasalamat sa labindalawang perfect attendance this past six months (kasama na po kayo?) kasama ako. Ako at labing isa pa at syempre magandang batiin natin sila itong labing isa na kasama ko na perfect attendance of course si Senate President Pro tempore Loren Legarda. Ating Senate Majority leader Joel Villanueva, Minority Leader Koko Pimentel, Deputy Majority Leader JV Ejercito, Sen. Bato Dela Rosa, Sen. Jinggoy Estrada, Sen. Win Gatchalian, Sen. Bong Go, Sen. Risa Hontiveros, Sen. Robinhood padilla, Sen, Ramon Bong Revilla. Kami po yung labindalawa na may perfect attendance, at meron din na konting absences lang. Pero overall nagpapasalamat po ako sa Senado sa napakagandang work ethic nila, halos meron po tayong quorum hanggang alas nueve ng gabi, nandoon pa po ang mga kasamahan natin, nakikinig nakikipag debate sa mga diskusyon sa plenaryo. But of course coming into the new year marami po tayong i ta-take up na mga priority measures Ate Cely Jr. ng LEDAC. For example yung Medical Reserve Corps, yung ating National... Central for Disease Control (CDC). creation of the Virology Institute of the Philippines, Yung mandatory ROTC o National Service Training Program, yung Condonation of Unpaid Loans,, Interest of Loans of Agrarian Reform beneficiaries, Internet Transactions Act, amendment of the Build Operate and Transfer law. Marami pa ito. Waste to Energy Bill, Magna Carta for Filipino Seafarers, of course nandyan din po yung Maharlika Bill na ipinasa na po ng HOuse of Representatives at kinukulit po kami na ipasa na din o talakayin na din sa lalong madaling panahon. Q: Sir nabanggit po ninyo yung Maharlika investment fund o wealth fund. Ang nabanggit po ninyo nung una ay kung ano na lang yung na approve sa House yun yung hihintayin ninyo, pero may balita po ba na mag fifile pa din ng bill tungkol dito si Sen. Mark Villar? SP Zubiri: I think nakapag file na po siya last week. Nag file na siya last week and I hope that he calls in the soonest possible time magtawag na po siya ng committee hearing para mapag diskusyon na po natin ito ng mga miyembro ng Senado. So the ball is in his court, siya po ang chairman ng Committee on Banks and Financial Institutions. Kasama nya naman si Presidente kapag umiikot sa abroad sa mga presidential trips and visits at pinag uusapan nila yung Maharlika fund so i think he is well adapt and well-versed on the needs of the Maharlika fund at gusto na po namin siya tanungin kung ano ba ang plano niya dito sa wealth fund na ito. Ano ba ang mga amendments na kailangan idagdag para lalong gumanda ang panukalang ito. Q: nakita nyo na po ba yung na file ni Sen. mark Villar, at amenable po ba kayo acceptable po ba sa inyo dun sa nilalaman nung proposed bill ni Sen, Mark Villar pagdating dito sa Maharlika wealth fund? Ano po ba yung kanyang ipinanukala? Saan po ba kukunin yung pondo para dito? SP Zubiri: Well, unang una hindi ko pa nakikita Ate Cely kakauwi ko lang kanina, but i was told by my staff that it is a same version of the House. So yung ipinasa ng House, yan din po ang Finile nya. So more or less magkapareho po sila so, meron yatang proposals muli si Cong. Joey Salceda, of course titignan po natin yan kung his proposals are asound, will his proposals will make it a better piece of legislation. I think ang isang proposal babasa ko po kahapon online, ang proposal po niya ay hindi na daw kukuha sa BSP ng pondo and i think other financial institutions. I think gusto niya magkaroon ng IPO itong investment fund na ito para sa publiko makukuha yung pondo and foreign investors para lalong lumaki ang pondo at less risk para sa ating government institutions. So these are the things that we are looking into, maganda din yung mga proposals na iyan, pero kailangan natin tingnan kung ano ang effect nito sa ating bansa, effect nito sa ating economy at saan po natin i-iinvest itong Maharlika fund na ito. So the ball is in the court of Sen. mark Villar, if I were him magpatawag na po siya ng committee hearing the soonest possible time. Hindi naman po natin ito ma-approve ng isang committee hearing lamang. So if I were him, mag set na po siya ng committee hearing sa lalong madaling panahon. Q: Sir may mga Senate reporters na nagpapatanong kung magkakaroon daw po ba ng briefing tungkol sa Maharlika investment fund on Monday? May naka schedule na po ba? SP Zubiri: Wala yatang Monday. Wala yata kami this week, Nag begoff si Sec. Diokno and Sec. MIna, both DBM and Finance. Meron yata silang Investors' Forum na aattendan nitong linggo na ito. The week after ang balita lang. So, Hindi po itong darating na linggo na ito kundi sa susunod na linggo magkakaroon po kami ng briefing galing sa DBM at DOF tungkol dito. Q: Pero wala pa poing specific date kung kailan yun? SP Zubiri: Wala pa Ate Cely, siguro I'll let you know by tomorrow or by Monday. Bigyan kaagad kita ng feedback. Pero as of now wala pa kaming set date but i know it is not this coming week, it is the next week for sure, for sure po yan. Kase Marami din po kaming katanungan sa government side. Diba po Ate Cely kase sila po ang tumutulak nito so they have to upsell their product, Kailangan nila ibenta sa mga Senador ang panukalang ito. Kung paano ito makakatulong sa ating ekonomiya kung paano ito makakatulong sa ating GDP growth rate. Of course paano ito makakatulong for infrastructure developments so yan ang itatanong natin sa kanila and of course after the briefing kausapin din po natin yung media and we will let you know what they've told us. We will share with you the information given to us. Q: Pero sir ano ang gusto ninyo diba may panawagan nga kayo kay Sen. Mark Villar na immediately mag sagawa na ng public hearing pero ano po mauuna? Dapat ba magkaroon muna ng briefing bago mag start ng public hearing? SP Zubiri: We don't have to wait for the government agencies, Ate Cely, to give us a briefing. Kase sabay na din yun eh, kapag nagkaroon na po tayo ng committee hearing, imbitahin natin yung government agencies. I guess mas free willing kse kapag kami lang mga senador at mga government agency heads. Mas free willing ang discussion hindi po siya parang committee type so kung kumakain po kami ng dinner we can ask specific questions, targeted questions they can answer and give longer answers mas mahaba na mga sagot during sa mga informal briefings na ito. So sa committee hearings syempre mas by the book ang mga sagot at tanong. Yung chairman nagbibigay po ng five minutes na time period lamang so yung itatanong mo po napaka bilis tapos yung sagot napaka bilis ay baka hindi po maging katanggap tanggap po yung mga sinasabi ng mga government agencies. So it's good to have a second informal briefing by these government agencies para medyo matagal-tagal po kami sa topic na ito at pwede nating silang tanungin ng maayos at masinsinan dito sa issue na ito o panukala na ito. Q: Sir, the mere fact na ibinida na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagdalo niya sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, ang sabi niya on the way na daw yung creation nito ngang Maharlika Investment Fund, so talagang wala na itong atrasan, talagang ito'y commitment na at talagang may maa-approve ang congress na panukalang batas ukol dito. SP Zubiri: Alam mo naman kapag hinihipo ng pangulo iyan na hindi naman maganda na i-snob natin po yung pangulo, (unclear) snob him, maganda naman ang kaniyang adhikain, maganda naman yung adhikain ng panukala itong. Importante lang lagyan natin ng safeguards para hindi maging prone to corruption or corruption issues or to make sure that the safeguards are in place and ang importante dito ay ang puno't dulo nitong panukalang ito ay mapalago o mapaganda niya ang ekonomiya ng ating bansa through development programs, through development projects. Itong Maharlika World Fund dapat lumaki, dumoble, trumiple, or mag quadruple pa ang value after several years dahil sa mga magagandang investment opportunities kung saan ilalagay itong pondong ito then maganda naman ang adhikain niya. So, we are- we strongly, I wouldn't say support (unclear) strongly support, I move to discuss as soon as possible para ng sa ganoon, makagawa po kami ng desisyon kung yes ba or no itong Maharlika World Fund na ito. But from the top of my personal opinion, ako pabor din ako diyan kasi mayroon din tayong mga crown jewels ika nga na naibenta noong araw, privatization nitong mga government entities na ito na puwede nating bilhin muli 'no, buy back, which are profitable, which are investments, which cannot be done by our agencies like SSS or GSIS. So, maganda pong adhikain po iyan na maibalik itong mga crown jewels sa ating gobyerno para ng sa ganoon ay magkaroon po ng sapat na income ang ating gobyerno with this type of world fund investments. Q: Sir may patanong si Melvin Gascon from Philippine Daily Inquirer, what is your assessment of the Maharlika Investment Fund bill as it keeps getting revisions even after it has been passed in haste by the House? Pwede pa po ba iyon sir na talagang na-approve na pero inire-rewrite pa rin according to Cong. Joey Salceda. Nire-rewrite nila may mga revisions pa silang ginagawa. SP Zubiri: Well, unless we adopt the House version in (unclear) na yung walang amendments, anything is possible in the realm of legislation kasi ano pa iyan eh, dadaan pa ng committee level, so yung mga amendments na pinopropose ni Sen- ni Joey Salceda, Cong. Joey Salceda and Congresswoman Quimbo, puwede pa rin yan isama sa committee amendments ng Senate as suggestions from the House of Representatives and once we passed it on the floor, we take it up to the floor, puwede pa rin iyan isama din sa period of individual and committee amendments, and of course pagdating po sa bicam, let's say mayroon po tayong disagreeing provisions, the House and the Senate, magkakaroon po ng bicameral conference committee kung saan isa pang muling dikusyon iyan, kung ano pa ang ilalagay natin, idadagdag natin para mapaganda. And let me repeat, we will only agree kung mapaganda ang panukala, di naman- hindi naman kami papayag kung mapapahamak ang taong bayan at ang pondo ng bayan dito sa panukalang ito. So iyan po ang pangako namin sa Senado that all these amendments, of course will be scrutinized in the Senate and we will make sure na yung mga ilalagay po natin dyan ay hindi mapapahamak yung taong bayan, hindi mapapahamak yung pondo ng bayan na gagamitin dito sa Maharlika Fund. Q: At sir, amenable kayo, supportive kayo doon sa ginawa nga nila na pagtanggal na sa Bangko Sentral ng Pilipinas bilang source of funding at ang tinatarget na daw ngayon according to Cong. Joey Salceda na pagkunan ho ng pondo ay yun nga IPO and then yun nga pong, sabi niya surplus na yung kung yun daw pong mga dibidendo ng mga GOCCs, yung mga dividends daw po ng GOCCs bago yung listing nito sa Philippine Stocks Exchange, yun daw muna yung pagkukunan dahil yun daw dividends ngayon ng mga GOCCs eh talagang surplus funds daw po iyon. SP Zubiri: Yes pero may, may repercussions din po iyan ate Cely kasi if you get the dividends of GOCCs remember hindi na po idedeposit sa National Treasury iyan. Ibig sabihin hindi na maipapasama iyan sa income ng gobyerno pagka pinag-uusapan natin ang panukalang General Appropriations Act, nagets mo ate Cel? Kasi yung income ng GOCC for 2022 ay napapsama iyan sa income ng gobyerno, gagamitin natin iyan para sa General Appropriations Act of 2023 and so on and so forth. So may repercussions din iyan so we have to discuss that. On the issue of IPO, I have no problem with that if they want to go open the Maharlika Fund to let's say, thirty percent yun muna- thirty percent of oil and local investors parang IPO nga ng mga inilalagay sa stocks exchange, maganda po iyan kasi you can raise billions of pesos, billions of dollars with that type of IPO. It could even be (unclear) governments- governments and government world funds to invest in the Maharlika World Fund. For example, yung Singapore mayroon po silang world fund, Temasek Foundation puwede rin po silang mag-invest sa Maharlika World Fund, why not, and other- other government, other investment funds. Ika nga itong mga tinatawag na wealth fund ng private equity funds, they can also invest into the Maharlika World Fund. Now, medyo technical itong issue na ito ate Cely, ayoko naman ma-bore yung taong bayan, baka, baka maging boring yung topic natin. Ito po ay para sa mga bankero and that's why it is important na pag-usapan na po natin ito sa committee on banks and financial institutions para we can layout in layman's terms, isimplify po natin ano pong panukalang ito, paano natin gagawin itong panukalang ito, saan tayo kukuha ng pondo para sa panukalang ito, at saan natin igagastos ang pondo na nakuha ng panukalang ito. That's- Those are the very fundamental questions that we'd like to ask and we hope the chair could provide us the venue and the quorum as soon as possible. Q: So nabanggit niyo nga sir na very technical, usapin ng bankero, pero- so medyo madugo yung talakayan dito, sa tingin niyo kakayanin na ito ay maipasa sa Senate bago ho uli kayo mag-adjourn by March para sa Holy Week? SP Zubiri: I think by committee level matatapos na po natin iyan by then because we only have about two months before the Holy Week adjournment, end of March, so mayroon po tayong panahon para sa committee level and of course committee report para isponsor sa plenaryo. Maybe a few debates on the floor, realistically, sa tingin ko baka, baka first week or second week of May pag-uwi po natin galing sa Holy Week break. Iyan po ang ating realistic scenario. But you know what, who knows if, maganda naman yung adhikain na ito, maganda naman po yung panukalang ito para sa taong bayan, could be earlier, but (unclear) legislation for almost 20 years ate Cel at majority leader ninyo for almost 7 years sa iba't ibang congresses ay, sa tingin ko mga after Holy Week break for third and final approval and then of course discussions on bicameral conference committees. So, kasi marami pa tayong itatake up ate Cel 'no, hindi naman basta (unclear) pag-usapan isang panukala lamang, as I mentioned, we have several others take the magna carta for seafarers, ito yung mga medical (unclear), CDC dahil mayroon pa po tayong omicron variant na Covid-19 na umiikot sa labas, so ganoon talaga, we have to discuss several measures and hopefully, it's time management, at ako'y naniniwala to my majority leader, Sen. Joel Villanueva that we can time it and schedule it para maipasa po natin itong mga panukalang ito. Q: Sir ang isa po sa ipinamamadali din na ipasa ng Senate ay ito hong panukalang batas na amyendahan yung Republic Act 11709 ito yung batas na nagtatakda ng 3-year fixed term sa mga top AFP officials kasi po nung nagconduct ng hearing si Sen. Jinggoy Estrada, inamin po ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na may grumblings dito ho sa hanay ng militar, so the mere fact na may ganito po at mukhang ang nakikita nilang sagot para humupa yung anumang umano'y pagtatampo o mga valid concerns ng ilang military officials ay yung ma-amyendahan nga po iyong batas na iyon. Kayo po ba bilang naging member ng 18th Congress na nagpasa ng batas na iyon, na wala pa isang taon naiimplement, it's about time na po ba talaga na i-amend yun considering ang sabi ni Sen. Panfilo Lacson, hindi pa nasusubukan bakit agad pa itong pa-aamyendahan. SP Zubiri: Well, alam mo hindi naman po tayo galing sa military establishment pero marami po tayong naririnig na tampuhan.. maraming junior officers at mga colonels na matatagalan bago sila mapapapwesto sa pagka-general which is usually the seniority rule na pagdating sa 56 years old, retired na po yang mga generals na yan... of course we can't.. tao lamang po sila.. hindi naman po sila mga robot. Syempre pagdating na 60 years old hindi sila mgiging generals kasi meron pong mga generals na ma-eextend ng three years. 'yun 'yun e. Yun ang punto at dulo nun e. For example, ma-extend po sila ng three years sila, yung mga junior officers at colonels na maghintay ng general ay baka umabot na sa kanilang retirement age at hindi po sila makaupo bilang isang heneral ng AFP. So, tao lamang po sila. Of course, there will be grumblings. Magkakaroon ng tampuhan. Ang idea ng tampuhan, I always thought, to be honest, kasalanan ko rin po 'yan as Majority Leader when I passed it, wala na po tayong problema sa mga generals then syempre kapwa-PMAer. Kapwa PMAer po si Sen. Lacson. He's a cavalier. So I didn't know.. I thought okay na po 'yan. Pinag-usapan ng mga establishment po 'yan at pumayag po sila at ngayon lang po natin nalaman na nagkaproblema at I always thought.. ang original plan po talaga niyan was only the Chief of Staff ang planning and programs. So basically, COS dahil syempre the COS continue the horizon 1 horizon 2, the AFP Modernization Program sa kanilang mga ginagawang anti-insurgency program. For example itong NTF-ELCAC, strengthening of our maritime for example security of the WPS. Mahirap naman na every 2 months o 6 months paiba iba po ang AFP COS because sa retirement age so tama lang po na AFP COS ay pwedeng i-appointment ng pangulo for three years nang sa ganun, may continuity ng program. And whoever the next administration can do the same and so ayun lang po yung naalala kong plano tapos isinama na lahat ng generals so I think on hindsight, we could have discussed it further, the military establishments that is why Sen. Jinggoy Estrada had this hearing and lumalabas po sa hearings na ito na mayroong tampuhan pagdating sa seniority for the positions of generals. So, if you task me for my personal note, I'm in favor na AFP COS na lamang ang bigyan ng three year appointment ng Pangulo. Q: Sabi ni Sen. Jinggoy Estrada, hihilingin daw niya na magkaroon kayo ng caucus kasi ung version na eendorso niya iba sa House version. Sa House version, hindi pa si Sec. Carlito Galvez ang Defense Secretary so iba pa ang na-propose sa House na fixed term na three years sa AFP COS, key commanders ng Philippine Airforce, Navy. So, hinihiling din po nila Sec. Galvez na three years doon lang sa AFP COS, at sa mga key commanders, 2 years na lang. Sabi ni Sen. Jinggoy na magkaroon ng caucus ara ma-explain? SP Zubiri: Ako pabor ako na sa endorments ni Sec. Galvez na three years for the AFP COS and 2 years for the key commanders of the Navy, Airforce, and Army. Okay po ako diyan. I have no problems with that siguro nga magkaroon kami ng caucus so that we can have a consensus bago niya ilabas ang committee report. We can do that this week. Pwede po naming gawin niyan next week. Ang important aksyunan po natin yan para nang sa ganun, maayos natin itong problemang ito, itong tampuhan. But at the same time, we also need to look at, may panukala rin po tayo sa pension fund. Remember na ang pension fund nila nanggagaling pa sa National Govt GAA. We're paying more pension of the retired military personnel than active personnel. Mas malaki na po at galing na po 'yan sa National Gov't GAA. Hindi ko nga alam hindi pa naayos nang matagal na panahon na. We should have come up with the SSS for military pensioners. Itong mga veterans na ito they should be given their due share dahil binuwis po nila ang buhay nila. They sacrificed their health their lives for the people. Priority po natin 'yan. Ang gusto lang po natin ay magkaroon na po tayo ng pondo na hindi mabubukol ang ating GAA every year kasi doon po nanggagaling 'yan and priority on my part in the Senate to come up na ganitong klaseng panukala, that we will help come up with a military pension fund similar to the GSIS nang para sa ganun secured ang kanilang pension funds and this pension fund just like GSIS ay pwedeng ipalago, ipalaki kagaya ng GSIS, nag-iinvest po sila sa iba't ibang pondo o iba't ibang kumpanya na magbibigay ng malaking dibidendo nang sa ganun, income generating po itong pondo at hindi nap o kailangan pa ng additional fun dfrom the National Government. Actually kausap ko si Wick Veloso, head ng GSIS. Sabi nga niya, "Simplify na lang natin Migz. Let's come up with a law. Just add on our budget the initial 1 or 2 years. Willing po kami sa GSIS na tanggapin ang pension fund ng ating mga beterano kaya nagpapasalamat po ako sa chairman ng ating GSIS. He's willing to house or to handle the pension fund of our soldiers under the GSIS. Kailangan lang po nating na i-amend ang panukala para ganun po ang mangyayari. At least, professional run na po itong fund management ng ating mga veterans. Q: Pero may proposed bill na po tungkol doon, Sir? SP Zubiri: Meron. I think if im not mistaken nakapag -hearing na si Sen. Jinggoy and I believe na-sponsor-an na po itong panukalang ito but of course hindi pa nakalagay doon. We want to study the proposal and see, baka pwede nating ilagay doon na GSIS na lang magdadala ng pension fund ng ating mga sundalo. Q: Pero Sir, sa tingin ninyo makakakuha naman ng suporta ang panukalang amendment doon sa batas na magbibigay ng fixed terms sa mga TOP AFP Officials kahit na marami sa mga Senador na miyembro ngayon ay kanbilang doon sa nag-approve ng batas na iyon. Tingin ninyo magiging open-minded ang mga kasamahan niyo? SP Zubiri: Bago po kami nag-break noong December, pinag-usapan na po namin niyan ng marami nating kasamahan and they mentioned their willingness to amend the law. 'Yung batas naman hindi naman po bibliya 'yung batas e. It is not the gospel truth. Laws are reviewed from time to time kung paano natin ma-improve ang batas; kung may reaksyon sa publiko pwedeng nating amendyahan ito para palakasin muli ang batas. I don't see any problem from the discussion that I had with my colleagues especially mga seatmates; 'yung iba nating mga kasamahan. Pabor sila na amendyahan muli ang batas to capture the essence of the law from the very beginning which is only to have the leadership on a fixed term. Leadership lamang po of the AFP. Q: Nakakakaba po ba kapag may ganoong grumbling? Minsan diyan nakabatas ang stability ng liderato? SP Zubiri: Hindi naman kasi I strongly and strongly believe na ang AFP is a professional force. Iba na po 'yung sa 1970's na nangyari. 'Yung mga nagkaroon ng mga usaping coup d'état. Malayo na po sa isipan ng mga sundalo po natin 'yan. Mga sundalo po natin, unang-una dinoble po natin ang kanilang sweldo. What used to be maybe 12 thousand a month is now up to 30 thousand a month for an entry level soldiers all the way up to general position. Napakataas na po ng kanilang sweldo. In terms of living condition and salary, ginawa nap o natin 'yung tungkulin natin para mapasaya sila. Dito naman sa issue on ranking at seniority, dapat tignan po natin nang mabuti ito dahil gusto rin po natin na magkaroon ng seniority rule sa kanila. Alam mo, ako po ay Chairman of the Committee on Appointments. As chairman ng CA, dumadaan po sa akin lahat ng AFP Officers for promotions from colonel, to lieutenant, to generals. So nakikta po natin every two months, every three months ang mga napo-promote from lieutenant, colonel, lnakikita mo talaga kung gaano sila kasaya sa promotion nila. From lieutenant colonel, dati major, tapos naging lieutenant colonel. Tapos from lieutenant colonel to colonel. In my six years nga in my first term, nakakakita po ako na from colonel to general, to two-star general, talagang makikita mo kung gaano sila katuwa sa pinaghirapan po nilang pagbubuwis ng buhay para sa taumbayan tapos bigla na lang dahil sa panukalang ito o sa batas na ito, hindi makukuha yung gusto nila hanggang mag-graduate po itong mga na-appointment, medyo magkakaroon ng tampuhan and I don't blame them. And I think, it will be remedy for this proposal na nasa leadership na lang po o sa liderato ng AFP itong three year extension period. Q: Tiyak naman po siguro na makikita ng inyong kasamahaan at maa-approved ammendment na ito. SP Zubiri: Malakas ang kutob ko na maipapasa po natin ito. Even General Bato Dela Rosa noong kinausap ko po siya. Ang suggestion niya, AFP staff nga lang eh. Alam mo naman si Senator Bato ano lang.. "Migz, okay na ano lang chief of staff na lang wag na yung iba" eh cavalier yan. Nagging heneral so alam niya po ang hinanakit at tampushan na nilalabas ngahyon ng mga sundalo. The only military man in the SSenate hwci is bato ay gustio rin amend se senado.. Q: Na nag-birthday ngayon Sir. SP Zubiri: Happy birthday, kumpadre. Senator Ronald "Bato" dela Rosa. Ang sabi niya nga sa akin, "Migz, okay na ano na lang, Chief of Staff na lang. 'Wag ng iba. 'Yan 'yung stand ni Sen. Bato. Cavalier 'yan. PMA graduate po 'yan. Naging heneral din po siya so alam niya po 'yung hinanakit at mga tampuhan na nilalabas ng mga sundalo na 'yan so I guess we will get full support because if we get to the basic, the only military man in the Senate which is si Senator Bato dela Rosa ay gusto ring amendyahan ang pino-propose sa Senado at sa Kongreso. Q: Pauwi na po ang pangulo ngayong hapon mula sa Davos, Switzerland. May mga nagsabi na kung bakit malaki ang delegation, sino ang gumastos? Sa tingin ninyo ang pagdalo sa ganoong okasyon, yung Economic World Forum, talagang dapat lang na well-represented ang ating bansa, kasama itong business sector? SP Zubiri: Well, alam mo, I'd say that it is a coming out party of the Philippines pagdating sa economy natin, at investment opportunities natin dito sa ating bansa. Remember the last administration, ang ating mahal na pangulo at that time was President Rodrigo Roa Duterte, ayaw niya po pumunta sa mga ganoon. So, for six years absent po tayo sa mga investment forums, mga international forums na kung saan, pwede tayong mag imbita ng ibat-ibang investors sa ating bansa. It is a coming out of sorts of the Philippines, highlighting the almost 6.8 percent growth rate, one of the best in Southeast Asia. Ang Moodys nga, nag upgrade po sa atin ang Moodys and they also claimed that it is only the Philippines and Vietnam that will have a positive outlook for 2023 under a threat of a global recession. Biruin ninyo, buong mundo magkakaroon ng recession, which is zero or negative growth rate, tayo po tuloy tuloy - the estimate is between six to seven percent. Ituloy po natin yan. I totally agree that we have to sell the Philippines to the world, particularly, marami na pong negosyo na palabas na ng Tsina. Medyo nainip po sila doon sa mga lockdown measures ng China noong COVID. Even now where they are claiming that they are opening up again to the world, marami nanamang kumpanya na nakita na pag ayaw ng Chinese government, ayaw talaga, wala silang magagawa. They have no other recourse but to shut down and follow the Chinese government rule, kasi communist ang gobyerno ng China. So, marami po silang tumitingin sa Pilipinas bilang isang demokrasya, bilang isang bansa na marunong mag Ingles, bilang isang bansa na naipasa naman po natin ang ilang mga panukala tulad ng "Ease of Doing Business". Naipasa naman po natin yung mga Foreign Investment laws, tulad ng "Retail Trade Act" or "Investment Act". We made amendments to the "Public Services Act" so napakaganda po ng opportunities nila na pumasok sa ating bansa. *The section below is incomplete due to poor and inconsistent internet connection* Importante diyan, Ate Cely ay number 1: sana po, darating talaga sila at hindi lang... If you ask me, the President has to bring his delegation na andiyan yung Finance Secretary, nandiyan yung top businessmen... Q: Para sa inyo sir, sulit yung pagkakaroon ng malaking delegation doon sa pagdalo ng pangulo sa Davos, Switzerland para doon sa World Economic Forum? SP Zubiri: I think so because I think the economic gains that we will gain from it... mababayaran sa mga investments na papasok sa ating bansa. I think that it was a good move. Nagdala rin po ako ng delagation sa Brussels, nagdala rin po ako ng delegation sa France last year and tuwang tuwa po sila sa ating bansa sa mga issues on public statements made by the President, in terms of... respect human rights, number one... and that we will protect all investors. Magandang mensahe po yan. Last week, naguusap po kami ng mga friend senators, and they are very happy with the visits of the President in Europe... and that they are looking, once again, to the Philippines as an investment hub for their future investments in the region. Napakaganda, very exciting times, Ate Cely. Q: On Monday po ba, before session, magkakaroon po ba kayo ng all Senators caucus para pagusapan itong mga priority o napagusapan niyo na po ito sa inyong group chat? SP Zubiri: We'll do it after the opening of the session. Loses internet connection with SP Zubiri