Press Release

January 24, 2023 PRIVILEGE SPEECH SENATOR JINGGOY EJERCITO ESTRADA

24 January 2023

1ST REGULAR SESSION, 19TH CONGRESS

Senate of the Philippines "MALUPIT NA SINAPIT SA KUWAIT" MISTER PRESIDENT, DISTINGUISHED COLLEAGUES, LADIES AND GENTLEMEN, I RISE TODAY ON A MATTER OF PERSONAL AND COLLECTIVE PRIVILEGE. A DISTURBING NEWS LAST NIGHT CAUGHT MY ATTENTION, THE DISCOVERY LAST SUNDAY OF THE CHARRED REMAINS OF 35-YEAR-OLD OVERSEAS FILIPINA WORKER JULLEBEE RANARA IN A DESERT IN KUWAIT. NAKAPANLULUMO ANG BALITANG ITO NA SA UNANG BUWAN NG TAON NA MAYROON TAYONG KABABAYAN NA WALANG AWANG KINITILAN NG BUHAY SA MALAGIM NA PARAAN SA BANSANG KUWAIT, NA IKA-APAT SA BANSA SA GITNANG SILANGAN NA MAY PINAKAMARAMING OFWS, AT MIYEMBRO PA NG INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION. GUSTUHIN MAN NATING I-TRATO ITO BILANG ISANG ISOLATED CASE, HINDI NATIN MAIKAKAILA NA ANG KUWAIT AY ISA SA MGA BANSA NA MAY MATAAS NA KASO NG PANG-AABUSO AT PAGKAMATAY NG ATING MGA OFWS. ISINASAKRIPISYO NATIN ANG ATING MGA KABABAYANG OFWS PARA IPAHIRAM SA IBANG BANSA UPANG TULUNGAN ANG KANILANG EKONOMIYA. HINDI NA PO TAMA NA PATULOY PA NATING PAKAWALAN ANG ATING MGA OFWS SA KASALUKUYANG SISTEMA AT KALAKARAN NA PARANG SA KANILANG PAGPUNTA SA MIDDLE EAST AY MISTULANG NASA HUKAY NG KAMATAYAN ANG KANILANG ISANG PAA. MISTER PRESIDENT, WHAT'S MORE HARROWING IN RANARA'S CASE IS THE REPORT BY THE LOCAL NEWS OUTLETS IN THE STATE OF KUWAIT THAT THE ARRESTED PERPETRATOR WHO CONFESSED TO THE CRIME IS A 17-YEAR-OLD KUWAITI NATIONAL AND THE SON OF HER EMPLOYER WHO ALLEGEDLY RAPED AND IMPREGNATED HER. THE VICTIM WAS BEATEN, RAN OVER BY THE PERPETRATOR'S CAR TWICE AND WAS BURNT AND LEFT FOR DEAD IN THE DESERT. INUULIT KO PO, AT ALANG-ALANG DIN SA PAMILYA, ANG MGA DETALYE NA YAN AY BATAY SA NEWS REPORTS, HINDI SA OFFICIAL AUTOPSY O POLICE REPORT. KAYA NGA, DAPAT LANG MALAMAN NATIN ANG TOTOO, KAYA NGA DIN DAPAT LANG HUMARAP SA KORTE ANG HALIMAW NA ANAK NG EMPLOYER NI JULLEEBEE - HUWAG PAKAWALAN HANGGA'T SIYA AY MAHATULAN. DUE TO NUMEROUS CASES OF MURDERED OFWS IN KUWAIT, THE PHILIPPINE GOVERNMENT, IN SEVERAL INSTANCES, HAD IMPOSED DEPLOYMENT BAN TO KUWAIT. THE LIFTING OF THE LAST BAN IN FEBRUARY 2020 WAS THE RESULT OF AN AGREEMENT REACHED BETWEEN THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND THE STATE OF KUWAIT ON ADDITIONAL SAFEGUARDS FOR OUR MIGRANT WORKERS. WITH THIS DEVELOPMENT, WE SAW AGAIN THE INFLUX OF FILIPINO DOMESTIC WORKERS IN KUWAIT. BUT REGARDLESS OF THE AGREEMENT REACHED BETWEEN THE TWO GOVERNMENTS WE STILL FAILED TO SHIELD OUR KABABAYANS FROM ABUSIVE EMPLOYERS. NGUNIT GINOONG PANGULO, HINDI PO AKO NAWAWALAN NG LOOB NA KAYA NATING MABAGO AT MAIAYOS ANG KASALUKUYANG SISTEMA LALO NA'T MAYROON NA TAYONG DEPARTMENT OF MIGRANT WORKERS NA TUTUTOK SA INTERES, PROTEKSYON AT KAPAKANAN NG ATING MGA BAGONG BAYANI. WE ARE GRATEFUL FOR THE PAINSTAKING EFFORTS OF OUR DMW SECRETARY SUSAN OPLE IN NEGOTIATING FOR NEW LABOR REFORMS WHICH FOCUSED ON THE ADOPTION OF A STANDARD EMPLOYMENT CONTRACT TO ENSURE BETTER WELFARE PROTECTION AND GUARD AGAINST THE TRAFFICKING OF MIGRANT WORKERS. WHAT APPEARS TO BE LACKING THOUGH, IS A MECHANISM FOR MONITORING THE CONDITIONS OF OUR OFWS AND THE SCREENING OF WOULD-BE EMPLOYERS TO FURTHER ASSURE OUR KABABAYANS THAT THEY WILL NOT END UP IN THE HANDS OF EXPLOITATIVE AND VICIOUS INDIVIDUALS. PANAHON NA PARA TUTUKAN NATIN ANG PAG-AARAL SA PANAWAGAN NG PAGPAPATANGGAL NG KAFALA SYSTEM GAYA NG GINAWA SA BAHRAIN AT SA QATAR KUNG SAAN NA-ABOLISH NA ANG KAFALA SYSTEM. SA BAHRAIN DAW PO, GOBYERNO - HINDI, INDIVIDUAL EMPLOYERS ANG NAG-I-SPONSOR SA MGA OFWS. MATAGAL NA PO NILANG NAPAKINABANGAN ANG KAFALA SYSTEM NA ITO NA HINDI NATIN MAIKAKAILA NA NAGIGING SANHI NG PANG-AABUSO, PANLILIGALIG AT MODERN SLAVERY SA ATING MGA OFWS. PANAHON NA, NA MAS HIGIT NA PAIGTINGIN ANG PANAWAGAN NA BUWAGIN NA ANG SISTEMANG ITO. NAIS KONG MANAWAGAN SA DMW, SA DFA AT SA MGA KINAUUKULANG AHENSYA NA PAIGTINGIN PA ANG MONITORING MECHANISM SA MGA BANSA KUNG SAAN TAYO MAY PINAKAMARAMING DEPLOYED OFWS AT KUNG SAAN DIN TAYO NAGTATALA NG KASO NG PANG-AABUSO. AYUSIN AT PALAKASIN PA NATIN ANG SISTEMA NG KOMUNIKASYON, MONITORING, SUPPORT AT AGARANG ASSISTANCE SA ATING MGA OFWS DITO SA MGA BANSANG ITO. NAIS DIN NATING PAAALAHANAN ANG MGA LISENSYADONG RECRUITMENT AGENCIES, DITO AT SA IBANG BANSA, NA ANG LISENSYA NIYO AY MAY KALAKIP NA RESPONSIBILIDAD. TIYAKIN NINYO NA ANG EMPLOYER AT ANG KANILANG PAMILYA AY MAAYOS ANG PAKIKITUNGO SA ATING OFWS. ANG MONITORING NG WORKERS AY SHARED RESPONSIBILITY NG PRIVATE AT PUBLIC SECTORS. INAASAHAN NATIN ANG DMW NA HIGPITAN PA ANG PAGBABANTAY SA KALIDAD AT KAKAYAHAN NG MGA MIYEMBRO NG RECRUITMENT INDUSTRY. KUNG PWEDE RIN SANA NA DOON NA LAMANG MUNA TAYO SA MGA BANSANG SIGNATORY NG ILO DOMESTIC WORKERS CONVENTION NA LANG MAGPADALA NG ATING MGA FILIPINO DOMESTIC WORKERS. NAIS KO RIN PONG MANAWAGAN SA ATING MGA EMBAHADA AT IBA'T IBANG AHENSYA NA ISAMA SA KANILANG PROGRAMA ANG SOCIAL MEDIA CAMPAIGN, SA PAGPAPATAAS NG IMAHE AT DIGNIDAD NG FILIPINO LABORERS LALO NA NG ATING FILIPINO DOMESTIC WORKERS, PUTTING SPECIAL EMPHASIS ON ADDRESSING RACIAL DISCRIMINATION AND THE FIGHT AGAINST GENDER-BASED VIOLENCE. I'M NOT HERE TO POINT FINGERS AT ANYONE. I AM MERELY OUT TO EXPRESS MY CONDEMNATION ON THE GRUESOME DEATH OF RANARA WHO, JUST LIKE THE MILLIONS OF OUR OFWS, WAS SIMPLY SEEKING BETTER OPPORTUNITIES ABROAD SO THAT SHE COULD PROVIDE FOR HER FAMILY AND LOVED ONES AT HOME, BUT ENDED UP IN HARM'S WAY. BASE SA MGA NAPAULAT, MATINDI ANG KALUPITANG DINANAS NG ATING KABABAYAN BAGO PA MAN SIYA PINATAY. ALAM KO NA HINDI SAPAT ANG MGA SALITA NG PAKIKIRAMAY AT PAGKUNDENA SA MGA MAY SALA PARA MAIBSAN ANG SAKIT NA PINAGDARAANAN NG KANYANG MGA NAULILA. SIYA PO AY MAY APAT NA ANAK NA MALILIIT PA. ANG BUNSO PO NIYA AY ISANG TAON AT LIMANG BUWANG GULANG PA LAMANG. PUMUNTA PO SI JULLEBEE SA MIDDLE EAST UPANG MAG-HANAP BUHAY PARA SA KANYANG PAMILYA, HINDI UPANG MAKITILAN NG BUHAY, AT SA KARIMA-RIMARIM PANG PARAAN. MISTER PRESIDENT, WE URGE BOTH GOVERNMENTS TO APPLY THE FULLEST EXTENT OF THE LAW TO ENSURE THAT JUSTICE IS SERVED AND THAT THE PERPETRATOR IS HELD TO ACCOUNT. HINDING-HINDI KO PO MAKAKASANAYAN ANG MAKABASA NG MGA BALITA NG PANG-AABUSO AT PAGKAMATAY NG ATING MGA KABABAYAN NA BAGAMA'T TINATATAWAG NATING BAGONG BAYANI AY TILA PARANG HANGGANG NGAYON AY NAPAPABAYAAN PA RIN NATIN. SA KASO PO NI JULLEBEE RANARA, HANGAD PO NATIN ANG MADALIANG HUSTISYA. SA KASO NAMAN PO NG HUMIGIT KUMULANG 154,699 NA HOUSEHOLD DOMESTIC WORKERS SA KUWAIT, BASE SA DATOS NG POLO OWWA KUWAIT NOONG JUNE 2022, HANGAD KO PO ANG MAS MAIGTING NA PAGTUTOK MULA SA ATING DMW AT MGA KINAUUKULANG AHENSIYA. SA MAHIGIT ISANG MILYONG OFWS SA IBA PANG PANIG NG MUNDO, LAGI PO KAMING NAKAALALAY SA INYO AT HINDI PO KAMI MAPAPAGOD SA PAGSASABATAS NG KAILANGANG LEHISLASYON PARA SA INYONG KAPAKANAN AT INTERES. MARAMING SALAMAT PO MISTER PRESIDENT.