Press Release

January 27, 2023 Gatchalian pushes for expansion of online filing of tax returns for overseas Filipino workers Senator Win Gatchalian is pushing for the expansion overseas of online filing of tax returns or e-filing in a bid to provide ease and convenience for overseas Filipino workers (OFWs) in fulfilling their obligation such as in payment of real estate tax and estate tax, among others. "Electronic filing would make it easier for non-residents or those working overseas to file and pay for their taxes," said Gatchalian. According to him, the proposal will be integrated into a measure he filed, Senate Bill 1346 or the Ease of Paying Tax, which introduces administrative tax reforms by amending certain provisions of the National Internal Revenue Code of 1997. Currently, the Bureau of Internal Revenue (BIR), the government's main revenue-collecting agency, has put in place an Electronic Filing and Payment System (eFPS). However, the platform is not available to Filipinos working overseas. As per data from the BIR, only 43 percent of the total number of tax returns were filed electronically in 2015, rising sharply in 2020 to about 94 percent of the tax returns amid the global pandemic. "Para sa kapakanan ng ating mga taxpayers, kailangan nating gawing mas madali ang proseso ng pagpa-file at pagbabayad ng buwis dahil ito ang paraan para mapahusay ang pagkolekta ng buwis na kailangan ng bansa para mapalaki ang pondo ng gobyerno at suportahan ang mga programa nito," said Gatchalian, who chairs the Senate Committee Ways and Means. Aside from providing taxpayers the option of filing their returns and paying the taxes due through electronic means, the bill also seeks to allow the payment of taxes to any authorized agent bank (AAB), and not only limited to AABs in the revenue district office where the taxpayer is registered. Gatchalian said the proposed measure seeks to modernize tax administration using the latest applicable technology aimed at further improving tax collection. "If we are to improve our efficiency in tax collection, we need to make it easier for our taxpayers to pay their taxes. Kailangan nating magkaroon ng maayos na sistema at mas maayos na pagtrato sa ating mga taxpayers upang mapataas natin ang tax compliance," Gatchalian stressed. Gatchalian itinulak ang pagpapalawak ng online filing ng tax returns para sa mga OFW Itinutulak ni Senador Win Gatchalian ang pagpapalawak sa ibang bansa ng online filing ng tax returns o e-filing upang gawing mas madali at maginhawa para sa mga overseas Filipino workers (OFWs) na tuparin ang kanilang obligasyon kaugnay ng pagbabayad ng real estate tax, estate tax, at iba pa. "Mapapadali ng electronic filing ang pagbabayad ng buwis ng mga hindi residente ng bansa o mga nagtatrabaho sa ibang bansa," sabi ni Gatchalian. Ang panukala ng senador ay isasama na aniya sa kanyang Senate Bill 1346 o ang Ease of Paying Tax, na nagpapakilala ng administrative tax reforms sa pamamagitan ng pag-amyenda sa ilang probisyon ng National Internal Revenue Code of 1997. Sa kasalukuyan, mayroon nang ginagamit na Electronic Filing and Payment System o eFPS ang Bureau of Internal Revenue o BIR na siyang pangunahing ahensya sa pagkolekta ng kita ng gobyerno. Pero ang naturang sistema ay hindi pa nagagamit ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayon sa datos ng BIR, 43 porsiyento lamang ng kabuuang bilang ng mga tax return ang inihain sa pamamagitan ng electronic o digital na paraan noong 2015, na tumaas noong 2020 hanggang 94 porsiyento sa kasagsagan ng pandemya. "Para sa kapakanan ng ating mga taxpayers, kailangan nating gawing mas madali ang proseso ng pagpa-file at pagbabayad ng buwis dahil ito ang paraan para mapahusay ang pagkolekta ng buwis na kailangan ng bansa para mapalaki ang pondo ng gobyerno at suportahan ang mga programa nito," ani Gatchalian, Chairman ng Senate Committee Ways and Means. Bukod sa pagbibigay sa mga taxpayer ng opsyon na magbayad ng buwis o magfile ng kanilang returns sa pamamagitan ng electronic o digital na paraan, layon din ng panukalang batas na payagan ang pagbabayad ng mga buwis sa mga authorized agent bank (AAB) at hindi lamang limitado sa sinumang awtorisadong ahente ng bangko sa revenue district office kung saan nakarehistro ang taxpayer. Sinabi ni Gatchalian na ang naturang panukala ay naglalayong gawing moderno ang pangangasiwa ng buwis gamit ang pinakabagong naaangkop na teknolohiya na naglalayong pag-ibayuhin ang pangongolekta ng buwis. "Kung gusto nating maging mas mahusay ang ating tax collection, gawin nating mas madali ang proseso ng pagbabayad ng buwis para sa ating mga kababayan. Kailangan nating magkaroon ng maayos na sistema at mas maayos na pagtrato sa ating mga taxpayers para mapataas ang tax compliance," giit ni Gatchalian.