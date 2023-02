SPEECH OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE CELEBRATION OF WORLD HIJAB DAY

February 01, 2023

Senate of the Philippines

Assalamu alaikum. Magandang hapon po, at isang maligayang World Hijab Day sa ating lahat! Maraming salamat Senate GAD sa pag-organisa nito, at siyempre, sukran kay Sen. Robinhood Padilla, na siyang nangungunang senador sa kasalukuyang Kongreso na nagtataguyod ng kapakanan at karapatan ng ating mga kapatid na Muslim.

Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, at bilang habambuhay na peace advocate, ikinararangal ko po na maging parte ng kauna-unahang pagdiwang ng World Hijab Day dito sa Senado.

Nakikiisa ako sa bawat babaeng Muslim na nagsusuot ng hijab, belo, o kumbong. Ito ay pagsuporta din sa inyong malayang pagpapahayag ng pananampalataya at pagmamahal sa Islam.

Buo ko ding sinusuportahan ang hinaing panukalang batas ni Sen. Padilla, ang Senate Bill 1272, na naglalayong gawing National Hijab Day ang unang araw ng Pebrero kada taon. Tiyak na ang ganitong batas ay makakatulong sa paglaban sa diskriminasyong nararanasan ng mga babaeng Muslim dahil lang sa kanilang pagsuot ng hijab.

Totoong totoo po ang diskriminasyon na nararanasan ng ating mga kapatid na Muslim, lalo na yung mga na-displace mula sa kani-kanilang komunidad sa Mindanao at nakipagsaparalan dito sa Maynila.

Sa isang interview, naikwento ni Reymally Macusang, isang babaeng Muslim na taga-Maharlika Village sa Taguig, ilang beses na raw nangyari na habang naglalakad, may mga naririnig siyang sumisigaw na "terorista! Abu sayaff!"

Naibahagi rin ni Reymally na nagiging mas mahirap ang pakikipag-ugnayan sa ibang Pilipinong hindi Muslim dahil yung mga pangangantyaw sa kanila ay tumatatak sa pagkatao nila.

Nakakalungkot na malamang isa lang si Reymally sa napakaraming Muslim na nakakatanggap ng kung ano-anong klase ng diskriminasyon sa bansang kanila din namang sinilangan.

Sana ang pagsama-sama natin ngayong World Hijab Day ay maka-ambag sa pagtaas ng kamalayan ng mga Pilipino hindi lang tungkol sa kahalagan ng hijab, kundi para din sa patuloy nating pagsulong ng tunay na kapayapaan, kaunlaran, at paghilom para sa ating mga kapatid na Muslim. InshaAllah.

Muli, sukran at nawa'y mas lumalim pa ang ating pagkakaunawaan at pagkakaisa. Maraming salamat po.