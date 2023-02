Press Release

February 1, 2023 WORLD HIJAB DAY

Manifestation Speech

Sen. Robinhood Padilla

Pebrero 1, 2023 Pagbati po ng kapayapaan, awa, at pagpapala ng nag-iisang Diyos. Sa araw pong ito, ika-1 ng Pebrero, atin pong idinaraos ang World Hijab Day. Nakikiisa po tayo sa buong mundo sa pagkilala at pagtanggap sa ating mga kapatid na kababaihang Muslim na malaya ang kanilang paniniwala sa pamamagitan ng pagsusuot ng hijab. Katuwang po tayo ng maraming bansa sa iba't ibang panig ng mundo na kasalukuyang nagdaraos ng World Hijab Day: mula po sa Ireland, Nigeria, Uganda, Liberia, Kosovo at iba't ibang estado ng Estados Unidos - sa New York, Texas, Florida, Virginia, Illinois, Colorado at Arkansas. Dito po sa Senado ay mayroon din po tayong binuksang programa para sa World Hijab Day. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kasamang senador na nagbigay po ng kanilang oras, na nagpaunlak po na magbigay ng kanilang mensahe at suporta. Katulad po ng ating ginagalang at minamahal na Sen. Risa Hontiveros, Sen. Cynthia VIllar, Sen. Ronald 'Bato' dela Rosa, Sen. Mark Villar, ang ating pinunong mayorya na ating tunay po na nagmamalasakit po sa ating mga Muslim, Sen. Villanueva, maraming salamat po. At siyempre po sa mga co-author ng ating panukala, unang una po kayo, ating Ginoong Pangulo na kayo po ang nakipaglaban para sa kapatid nating Muslim, kayo po ay ating maituturing na ama, Sen. Migz Zubiri. Maraming salamat po. At siyempre po kay Sen. Bong Revilla Jr., Sen. Jinggoy Estrada, Sen. Imee Marcos, Sen. Lito Lapid, na siya pong kasama natin sa pagfa-file ng panukalang ito. Hindi rin po magiging posible ang ating programa kung wala ang suporta ng ating Senate Secretariat sa pamumuno po ni Atty. Renato Bantug, at sa mga bumubuo po ng Senate Gender and Development Focal Point System sa pangunguna po ni Atty. Maria Valentina Santana-Cruz. Maraming, maraming salamat po sa hindi matatawarang suporta. Buong karangalan ko rin pong ipinakikilala ang ating mga iginagalang na panauhin na narito sa bulwagan -- ang ilan lamang po rito ay nabanggit na po ng ating mahal na pinunong mayorya. Nakakataba po ng puso ang isipin na isang dekada mula pasimulan ang World Hijab Day ng ating kapatid na Muslim na si Nazma Khan, higit sa isang daan at limampung bansa na po ang kumikilala sa napakaimportanteng araw na ito. Ginoong Pangulo, katuwang po tayo ng buong mundo na hinihimok sa bawat isa -- Muslim man o hindi -- na magbigay ng pagkakataon sa pag-unawa at pagtanggap ukol sa malaya at walang bahid ng diskriminasyon sa pagsusuot ng hijab. Sa araw na ito, nais po nating itanim sa isip ng lahat: Sa bawat pagkakataong ating masusulyapan ang ating mga kapatid na Muslimah, suot ang kanilang natatanging hijab, ituon po sana natin ang ating pag-iisip higit sa kapirasong tela na sumasaklob sa kanila. Ang hijab po ay hindi lamang bahagi ng kasuotan. Ito po ay kalayaan - kalayaan sa pagpapahayag ng karangalan, ng kayumihan, ng paniniwala. Ang hijab ay isang karapatan. Inshallah, ang ating pagkilala at paggunita sa World Hijab Day ay magbubukas ng kamalayan ng lahat upang mabura: ang pangungutya ng pag-unawa;

ang takot ng tiwala;

ang pagbubukod ng pagsasama-sama;

ang diskriminasyon ng buong pagtanggap sa ating mga kapatid na Hijabi. Bilang pagtatapos po aming mahal na Ginoong Pangulo at ating mga kasama, akin lamang pong maibahagi ang aking experience kung bakit napakahalaga ng hihab. Alam nyo po noong nangyari ang Marawi Siege, isa po tayo sa talagang dumugo ang puso sa nakita nating destruction ng Marawi. Katunayan nagkaroon tayo ng sama ng loob sa nangyaring ito, nguni't mahal naming Ginoong Pangulo, nang nakita po ng inyong lingkod ang ating Philippine Army, na ang kanilang mga sundalong babae ay nagsuot ng hijab at sila po ay nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng pansin at kanila pong sinabi na mas mabuti nilang maranasan ang pagsuot ng hijab kahit sila ay hindi mga Muslim, sila po ay nagtrabaho ng buong kanilang tour of duty sa Marawi nakasuot po ang hijab, sila po ang tinatawag na hijabi soldiers. Alam nyo po Ginoong Pangulo, dito po pinukaw ang puso't isipan ng mga Kamusliman sapagka't nakita po namin dito, una, experience is the best teacher - English yan, Sen. Bato. Pangalawa, wala pong pinakamaganda kundi maranasan ng isang tao kung ano ang nararanasan ng kapwa niya. At pangalawa po, ang sinasabi kanina ni Sen. Risa Hontiveros, ang makita ng mga kapatid po ninyong Muslim that they belong - English po uli yan. Napakahalaga po noon na maramdaman po ng inyong mga kapatid na Muslim sa loob po mula noong 14th Century, alam natin na puro digmaan na ang naranasan ng ating Kamusliman at para po ngayon maramdaman nila na kaisa nila unang una ang Senado ay isa pong napakagandang mensahe na ang mga kapatid nyong Muslim ay mahal po ninyo. Kaya po, maraming maraming salamat po Ginoong Pangulo, at sa aking mga kasama sa Senado, mabuhay po ang kalayaan. Maraming salamat po. *****

Video: https://www.youtube.com/watch?v=aK9VNCo0Cz8