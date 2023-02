SENATOR RAMON BONG REVILLA, JR

Co-sponsorship Speech

Proposed Senate Resolution No. 458

Congratulating and Commending Carlos Edriel Poquiz Yulo for Raising the Philippine Flag as One of the Best Gymnasts the Philippines has Produced thereby Honoring the Country with Accolades in his Quest for Excellence in Gymnastics

February 6, 2023

Mr. President, it is an honor to rise and join my colleagues in sponsoring Proposed Senate Resolution No. 458 congratulating and commending one of the greatest athletes of this generation, perhaps the most outstanding gymnast our country has ever produced, and definitely a pride of all Filipinos, Carlos Edriel Yulo!

My dear colleagues, with us today is a young man who continues to bring pride and honor to our country. A man whose greatest aspiration is to carry the nation's flag, raise it on the international stage, and win for the country.

Napakasarap ipagmalaki na tayo ay Pilipino sa bawat pagkakataon na may mananalong atleta na kumakatawan sa ating bansa. Pero mas nakakataas-noo tuwing makikita natin ang ating mga manlalaro na buong pusong tinataya ang lahat ng kanilang husay at gilas upang makapagbigay-dangal sa bansang Pilipinas.

Ito ang eksaktong pakiramdam sa bawat laban mo, Caloy! Dahil sa mga kagaya niyong buong-pusong inaalay ang lakas, galing, at dedikasyon, ang panalo mo ay panalo ng lahat, at ang iyong pangningning sa world stage ay tunay malaking tagumpay rin ng ating lahi! Ikaw ay isang malaking patunay na saan mo man dalhin ang talento ng Pilipino, laging sadyang kikinang ang galing at husay nito!

Muli, congratulations at mabuhay ka Caloy! Lagi't laging "Taas noo, atletang Pilipino"!