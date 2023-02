Press Release

February 7, 2023 Robin: 'Disinformation' on Social Media a Big Stumbling Block to Bringing Down Teenage Pregnancies Misleading information that may be accessed through social media looms as a big stumbling block that authorities must address if they want to bring down teenage pregnancies, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla said Tuesday. Padilla, who chairs the Senate Committee on Public Information and Mass Media, said youths spend as much as six hours a day on social media, much more than the time they spend in school. "Ang mga bata nakapanood na ng mga porn diyan. Nakakalungkot po. Sila, gusto natin malaman nila ang tama. Ang problema, minsan meron pa tayong bloggers, hindi din natin ma-control, nagkukuwento pa ng kanilang mga sexual exploits sa Facebook (Even children can access pornography on social media. This is very sad because we want the youths to get the right information. Making things worse are bloggers who brag about their sexual exploits on Facebook)," he said at the hearing of the Senate Committee on Women, Family Relations and Gender Equality. "Meron pa tayong dating sites para sa mga teenagers (There are also dating sites for teenagers)," he added. Because of this, Padilla said that so long as authorities cannot stem or limit such misleading information from social media, the programs and bills to fight teenage pregnancy may become virtually useless. He added this threatens to negate the information that the government wants to relay to the youths. "Wala po tayong sapat na kapangyarihan para labanan ang mga impormasyon na lumalabas sa social media (We currently do not have the power to stop this disinformation coming out of social media)," he said. Padilla noted the Philippines is the "most social nation" where 78% of young Filipinos have a mobile phone, and 59% have internet access while 53% have social networking accounts. Thus, he said there must be a limit to access to social media, so the youths will not be misinformed and misled - so the budget and resources for government programs would not be wasted. Robin: 'Disinformation' sa Social Media, Malaking Kalaban sa Pagbawas ng Teenage Pregnancies Ang misleading o maling impormasyon na maaaring mapulot sa social media ay isang malaking problema na dapat tugunan kung nais ng mga awtoridad na bawasan ang teenage pregnancies, ayon kay Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Martes. Ipinunto ni Padilla, ang tagapangulo ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, na hanggang anim na oras ang nagugugol ng kabataan sa social media kada araw - higit sa panahon nila sa paaralan. "Ang mga bata nakapanood na ng mga porn diyan. Nakakalungkot po. Sila, gusto natin malaman nila ang tama. Ang problema, minsan meron pa tayong bloggers, hindi din natin ma-control, nagkukuwento pa ng kanilang mga sexual exploits sa Facebook," ayon sa mambabatas, sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Family Relations and Gender Equality. "Meron pa tayong dating sites para sa mga teenagers," dagdag niya. Dahil dito, iginiit niya na hangga't hindi natatalakay kung paano mapigilan ang paglabas ng ganitong maling impormasyon sa social media, maaaring mawalan ng saysay ang magagandang programa at panukalang batas laban sa teenage pregnancy. Kinokontra lang ng ganitong maling impormasyon ang lahat na impormasyon na gustong ipaabot ng pamahalaan sa kabataan, dagdag ng mambabatas. "Wala po tayong sapat na kapangyarihan para labanan ang mga impormasyon na lumalabas sa social media," ayon kay Padilla. Ani Padilla, ang Pilipinas ay "most social nation" kung saan 78% ng kabataan ay may mobile phone, at 59% ang may internet access at 53% ay may social networking account. Kailangang magkaroon ng hangganan ang kalayaan sa social media para hindi malinlang ang kabataan - kung hindi, masasayang ang guguguling budget para sa mga programa ng pamahalaan, aniya. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=7NTIXoN3-9A