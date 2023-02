Press Release

February 8, 2023 Cayetano urges PTK beneficiary groups to help build communities, transform the nation Senator Alan Peter Cayetano on Wednesday urged beneficiary groups of his program Presyo-Trabaho-Kita/Kaayusan (PTK) to be one in spirit in helping one another so that their communities can be successful together, build communities, and transform the nation. "Habang parami nang parami ang natutulungan natin, nakapag-build tayo ng community kasi remember ang community nagtutulungan," he told members of three beneficiary groups he met with in Davao City on February 8, 2023. "Sa lahat ng asosasyon at indibidwal na natulungan namin, at sa lahat ng mga leader na nakikiisa kami, ang gusto namin ay makitang successful kayo," he added. Cayetano was in the city to learn how the groups' livelihood projects are doing and seek their partnership in building local communities. "Nung nag-meeting tayo almost ten or eight years ago, ang lagi nating inaapela ay puhunan. Dati kasi sa 5-6 na lang napupunta ang kita," Cayetano said as he addressed the groups in their meeting. "That is why I'd like to thank y'ung mga asosasyon na nandito, na very responsible, talagang dinistribute ang pondo at itinulong," he added. Cayetano met the leaders and members of the San Isidro Farmer Consumers Cooperative, Madapo Bankerohan Sidecar Operators and Drivers Association, Inc (MABASCODAI), and Queens Livelihood Association also known as Davao Queens. Also present in the meeting were Barangay Chairman Wating Usman and representatives from the local government and the private sector. Honor God, build communities, transform the nation In the meeting, Cayetano reinforced the reason he and his team are seeking to reactivate the partnership with former beneficiary groups under the PTK program post-pandemic. "What we want to do is to jumpstart with y'ung mga dati naming partner, whether 'yan ay pormal na asosasyon o hindi," he said. "Ito ang deal natin: huwag kayong mahiyang magsabi kung ano ang kailangan, pero gusto naming magkaroon kayo ng mission-vision." he added, sharing his personal mission-vision in the Senate which is to honor God, build communities, and to transform the nation. Cayetano urged the three groups to come up with their own mission and vision statements to inspire their direction and values. "Iba talaga y'ung may mission-vision. Kahit sigurado tayo sa purpose natin, sa kung anong gusto nating gawin, iba y'ung sa lahat ng gagawin mo ay you try to do your best," he said. "Honor God, because that's a reminder for us to do our best," he added. Cayetano also said he is currently looking for new partners not just for livelihood projects but also for building communities. "We're looking for partners to build communities in our country. This is open to everyone kahit anuman ang inyong religion," he said. Cayetano, hinimok ang mga PTK beneficiary groups na patibayin ang mga komunidad at baguhin ang bansa Nanawagan si Senador Alan Peter Cayetano sa mga beneficiary groups ng kanyang programang Presyo-Trabaho-Kita/Kaayusan (PTK) na magbayanihan para tumibay at lumago ang kanilang mga komunidad at mabago ang bansa. "Habang parami nang parami ang natutulungan natin, nakapag-build tayo ng community kasi remember ang community nagtutulungan," sinabi ni Cayetano sa mga miyembro ng tatlong beneficiary groups na kanyang pinulong sa Davao City noong February 8, 2023. "Sa lahat ng asosasyon at indibidwal na natulungan namin, at sa lahat ng mga leader na nakikiisa kami, ang gusto namin ay makitang successful kayo," dagdag niya. Binisita ni Cayetano ang lungsod upang kumustahin ang livelihood projects ng mga grupo at imbitahan silang maging katuwang sa paglikha ng iba pang PTK communities. Nakipagpulong si Cayetano sa mga leader at miyembro ng San Isidro Farmer Consumers Cooperative, Madapo Bankerohan Sidecar Operators and Drivers Association, Inc (MABASCODAI), at Queens Livelihood Association, na kilala din bilang Davao Queens. Kasama din sa pagpupulong sina Barangay Chairman Wating Usman at mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan at pribadong sektor. "Nung nag-meeting tayo almost ten or eight years ago, ang lagi nating inaapela ay puhunan. Dati kasi sa 5-6 na lang napupunta ang kita," ani Cayetano. "That is why I'd like to thank y'ung mga asosasyon na nandito, na very responsible, talagang dinistribute ang pondo at itinulong," dagdag niya. Sa nasabing pulong, pinagtibay ni Cayetano ang dahilan kung bakit nais niyang i-reactivate ang pakikipagtulungan ng kanyang opisina sa mga beneficiary groups sa ilalim ng PTK program ngayong tapos na ang kasagsagan ng pandemya. "What we want to do is to jumpstart with y'ung mga dati naming partner, whether 'yan ay pormal na asosasyon o hindi," aniya. Ibinahagi ng senador ang kanyang personal na mission at vision sa Senado - "Honor God, Build Communities, and Transform the Nation" - at inanyayahan ang mga beneficiary groups na lumikha din ng sarili nilang mision-vision statement upang bigyang direksyon at values ang kanilang mga organisasyon. "Ito ang deal natin: huwag kayong mahiyang magsabi kung ano ang kailangan, pero gusto naming magkaroon kayo ng mission-vision... Iba talaga y'ung may mission-vision. Kahit sigurado tayo sa purpose natin, sa kung anong gusto nating gawin, iba y'ung sa lahat ng gagawin mo ay you try to do your best," aniya. "Honor God, because that's a reminder for us to do our best," dagdag ng senador. Sinabi ni Cayetano na naghahanap siya ng mga bagong partner organizations hindi lamang para sa mga livelihood projects kundi pati na rin sa pagpapatibay ng mga komunidad sa buong bansa. "We're looking for partners to build communities in our country. This is open to everyone kahit anuman ang inyong religion," aniya.