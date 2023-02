Robin Bares Birthday Wishes for JPE, Kris on Valentine's Day

A "dinner date" at the birthday of former Senate President Juan Ponce Enrile will top the Valentine's Day plans of Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla and wife Mariel Rodriguez-Padilla on Tuesday.

Padilla said Enrile, who is celebrating his 99th birthday, is still blessed with a sharp mind and "encyclopedia-like" knowledge.

"Kami ng aking mahal na asawa ay magda-date po. Pupunta kami sa birthday ni Sir Attorney Secretary Idol Juan Ponce Enrile ... Tagahanga kami ni Mariel talaga. Talagang bihira na po kami lumabas ng mag-asawa nang sabay pero dito nag-usap kaming dalawa itong espesyal na araw na ito ialay namin kay JPE (My wife and I will go on a date, to the birthday celebration of former Senator Juan Ponce Enrile. We are his admirers, and it's not often that we go out on a Valentine's date)," ani Padilla sa panayam sa DZRH.

Padilla also greeted former actress and presidential sister Kris Aquino on her 52nd birthday.

He said he continues to pray for the recovery of Kris, who is now in the United States.

"Maam Kris Aquino, alam nyo napapakinggan nyo kami sa US, happy birthday. Lagi naming pinapanalangin ang inyong kalusugan (Maam Kris Aquino, I know you can hear me even if you're in the US. Happy birthday! I always pray for your health)," he said.

Dinner date sa birthday ni dating Sen. Juan Ponce Enrile - ito ang plano ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla at ng kanyang asawang si Mariel Rodriguez-Padilla para sa Araw ng Mga Puso.

Ani Padilla, si Enrile na nagdiriwang ng kanyang ika-99 na kaarawan ay matalas pa rin ang pag-iisip na aniya's mala-Encyclopedia - at dahil dito, naging tagahanga niya siya at si Mariel.

"Kami ng aking mahal na asawa ay magda-date po. Pupunta kami sa birthday ni Sir Attorney Secretary Idol Juan Ponce Enrile ... Tagahanga kami ni Mariel talaga. Talagang bihira na po kami lumabas ng mag-asawa nang sabay pero dito nag-usap kaming dalawa itong espesyal na araw na ito ialay namin kay JPE," ani Padilla sa panayam sa DZRH.

Binati rin ni Padilla si dating aktres at presidential sister Kris Aquino, na nagdiriwang ng kanyang ika-52 na kaarawan ngayon.

Ayon kay Padilla, patuloy niyang pinapanalangin ang kalusugan ni Kris, na nasa Amerika ngayon.

"Maam Kris Aquino, alam nyo napapakinggan nyo kami sa US, happy birthday. Lagi naming pinapanalangin ang inyong kalusugan," aniya.