Press Release

February 14, 2023 TRANSCRIPT OF INTERVIEW - SENATOR FRANCIS 'TOL' N. TOLENTINO

14 February 2023 | GMA-7

Unang Hirit's UNANG BALITA with Mr. Arnold Clavio [Igan]

Senador, aling mga probisyon, partikular po sa Building Code, ang medyo outdated na at nais niyo pong baguhin? [Senator Francis N. Tolentino]

Alam niyo po itong panukalang ito ay galing din po sa aking mga colleagues--Senator Revilla, si Senator Villar, at marami pa hong iba. Napakarami po ng mga outdated provisions kasi 1977 pa po ito at yung IRR po nito, kung hindi ako nagkakamali, 2005 yung latest. Ngayon po pinaguusapan maging yung hindi natin maintindihan yung shear line, yung speed ng wind, siguro yung kapal ng salamin sa mga gusali dapat pagusapan po iyan, yung penalty po e dati 20 thousand lang po kapag may violation dapat po siguro taas-taasan iyan. Yung idea ng pag integrate po ng mga zoning ordinances sa building code at maging yung panukala nung iba na iyon daw national building code ay isama sa curriculum ng civil engineer courses, ng architecture, at marami pang iba. So tama po iyon. Ang sa akin po, magkaroon po sana ng, lalo yung matataas na gusali at condominium, magkaroon po sana ng - kasi ang requirement ngayon mag install lang ng power at tubig so yung magkaroon din po ng access sa communication yung telecommunication infrastructure para kahit gumuho na kahit papaano may emergency makatawag sa labas. Nakikita po natin sa Turkey iyan na hindi maka-connect po yung kahit half destroyed buildings sa labas. [Igan]

Opo. E sa estado po ng mga gusali sa atin bansa, sa tingin niyo gaano po karami itong madaling gumuho o masira kapag lumindol? [Senator Francis N. Tolentino]

Hindi ko po masagot nang direkta iyan kasi kasama na rin po ang science diyan kung saan po yung mga fault line natin. Siguro yung masasabi ko lang itong sa Metro Manila may pag-aaral pa ho na matagal na yung JICA study pa ho ng early 2000 o 2004. Makikita naman natin na malaki po yung magiging damage. Ayoko nang siraan yung mga kumakain ngayon at valentine's day pa naman. So sa ibang lugar ganon din po, hindi natin alam yung geological hazards nung ibang lugar so marami-rami po iyan kung tutuusin. [Igan]

At bilang nag lingkod po na MMDA Chairman, sa tingin niyo ba dapat na rin baguhin yung earthquake drills na pinangungunahan po ng MMDA? [Senator Francis N. Tolentino]

Yung sinimulan po natin yung Oplan Metro Yakal matagal-tagal na po iyan. Nag shake drill po tayo non kung matatandaan niyo. Siguro dapat i-update na po ito kasi dumami na rin po yung imprastraktura sa atin, kung Metro Manila po ang pag uusapan dumami na po yung sa BGC, dumami na po yung sa Eastwood, at nadagdagan na rin po itong nasa may MOA area, itong reclaimed areas. So, dapat po siguro at least madagdagan pa ng dalawang malawakang evacuation center. [Igan]

Opo. Makikibalita lang kami dito sa Maharlika Investment Fund, anong direksyon na sa Senado? [Senator Francis N. Tolentino]

Ongoing pa po. Itong week na ito may hearing. Ongoing pa ho medyo matagal tagal pa ho iyan talagang binubusisi po iyan. [Igan]

Cha-Cha, prioridad niyo ba sa Senado? [Senator Francis N. Tolentino]

Mayroong ano na po sinabi po ang Pangulo na hindi niya prioridad yan so malaking impluwensiya rin po sa iba iyan bagamat independent po ang Kongreso e may persuasive effect po yung statement ng ating mahal na Pangulo.