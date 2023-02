Press Release

February 15, 2023 Robin Condemns Bad Image of Philippines as Portrayed by US Film Unacceptable! Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla thus condemned on Wednesday the bad image of the Philippines portrayed by the American film "Plane." In his manifestation, Padilla called on the Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) to ban the public showing of the film. "Ginoong Pangulo, hindi po dapat ito tanggapin. Sana po, nakikiusap po tayo sa ating MTRCB na sana po sa mga ganitong ganap kumakatok tayo sa opisina nila, di po dapat ito pinapalabas sa Pilipinas. Dito po dapat sa ating bansa pinagbabawal ito at kino-condemn po natin ito (Mr. President, we should not accept this. We should ask the MTRCB not to show the film in the Philippines. We should not just ban it, we must also condemn it)," Padilla said in his manifestation. Padilla pointed out the reputation of the Motherland is at stake particularly as the film narrates how the hero's plane crashed in Jolo which is run by separatists and militia, and the "Filipino armies weren't there anymore." "Reputasyon po ng Inang Bayan ang pinaguusapan dito, Ginoong Pangulo. Alam nyo po, pagka tayo pag pinaguusapan natin ang bayan natin at mga diprensya, ok lang yan kasi trabaho natin yan. Pero pagka ibang bansa na po ang bumabanat sa atin dapat di dapat tayo pumapayag (Our Motherland's reputation is at stake, Mr. President. If we Filipinos talk about the problems of our nation, that is okay because that is our job. But if other countries paint a bad picture of our country, we should not agree to it)," said Padilla. Senate President Juan Miguel Zubiri agreed with Padilla, saying the Philippines should protest the film. "As a nation we should send our regrets this is not the real situation on the ground," he said. Robin, Kinondena ang Masamang Imahe ng Pilipinas sa Pelikulang Dayuhan Hindi katanggap-tanggap! Kinondena ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla ngayong Miyerkules ang masamang imahe ng Pilipinas na ipinalabas ng pelikulang dayuhan na "Plane." Sa kanyang manifestation, nanawagan si Padilla sa Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) na ipagbawal ang pagpalabas ng pelikulang ito. "Ginoong Pangulo, hindi po dapat ito tanggapin. Sana po, nakikiusap po tayo sa ating MTRCB na sana po sa mga ganitong ganap kumakatok tayo sa opisina nila, di po dapat ito pinapalabas sa Pilipinas. Dito po dapat sa ating bansa pinagbabawal ito at kino-condemn po natin ito," ani Padilla sa kanyang manifestation. Ani Padilla, reputasyon ng Inang Bayan ang pinaguusapan dito dahil mali ang imahe na pinapalabas ng pelikula sa pamahalaan. Sa pelikulang "Plane," ang bida ay nag-crash sa Jolo na diumano'y kontrolado ng rebelde - at wala na raw dito ang pwersa ng pamahalaan. "Reputasyon po ng Inang Bayan ang pinaguusapan dito, Ginoong Pangulo. Alam nyo po, pagka tayo pag pinaguusapan natin ang bayan natin at mga diprensya, ok lang yan kasi trabaho natin yan. Pero pagka ibang bansa na po ang bumabanat sa atin dapat di dapat tayo pumapayag," ani Padilla. Sang-ayon si Senate President Juan Miguel Zubiri, na nais namang ipahayag ng Pilipinas ang pagprotesta nito. "As a nation we should send our regrets this is not the real situation on the ground," aniya. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=-fKbi9yLisE