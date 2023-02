Press Release

February 22, 2023 Co-Sponsorship Speech

PSR 490 - Commending John Arcilla MISTER PRESIDENT, I WOULD LIKE TO ASSOCIATE MYSELF WITH THE MANIFESTATION/S MADE BY MY COLLEAGUE/S, AND WITH THE INDULGENCE OF THE AUTHOR AND SPONSOR, SENATOR LITO LAPID, I WOULD ALSO LIKE TO BE MADE CO-SPONSOR OF SENATE RESOLUTION NUMBER 490 ENTITLED: "A RESOLUTION CONGRATULATING AND COMMENDING FILIPINO ACTOR ROMEO 'JOHN' GONZALES ARCILLA FOR WINNING THE COVETED VOLPI CUP FOR BEST ACTOR IN THE 78TH VENICE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL." THE MANY RECENT VICTORIES OF OUR ESTEEMED COLLEGUES IN THE MOVIE INDUSTRY, IN VARIOUS PRESTIGIOUS INTERNATIONAL FILM FESTIVALS AND AWARD-GIVING BODIES, LIKE THOSE OF MS. DOLLY DE LEON, MS. JACLYN JOSE, MS. EUGENE DOMINGO, THE LATE MS. CHERIE GIL, MR. JOHN LLOYD CRUZ, MS. THERESE MALVAR, MR. PAOLO BALLESTEROS, MR. ALEN RICHARDS, MS. BELLE MARIANO[1], AND OTHERS, INCLUDING THIS RECENT WIN OF VOLPI CUP AWARDEE MR. JOHN ARCILLA, ALL SERVE AS A RESOUNDING TESTAMENT THAT FILIPINO TALENT AND ARTISTRY IS AN ABSOLUTE WORLD-CLASS AND PAR EXCELLENCE. IKINARARANGAL PO NATIN ANG MGA PAPURI AT PAGKILALA NA ITO NA SANA AY MAGSILBI ITONG INSPIRASYON SA ATING MGA ALAGAD NG SINING NG PELIKULA, NA PATULOY NA PAGHUSAYIN PA ANG KANILANG TALENTO. HANGAD KO RIN NA MAGSILBI ITONG MOTIBASYON PARA SA ATING MGA MANUNULAT, DIREKTOR AT PRODUCER NA PATULOY NA LUMIKHA NG MGA PELIKULANG MAY DEKALIBRENG KONTEKSTO - DAHIL SA MGA GANITONG URI NG PELIKULA LAMANG MAILALABAS AT MAIPAPAMALAS NG ATING MGA AKTOR AT AKTRES ANG KANILANG ANGKING HENYO SA PAG-ARTE AT PAGSASABUHAY NG MGA KARAKTER SA MGA DEKALIDAD NA ISTORYA NG KANILANG MGA PELIKULA. AS AN ACTOR AND PRODUCER MYSELF, I AM AWARE OF THE DEMAND AND NECESSITY FOR QUALITY CONTENT IN ORDER FOR US TO COMPETE GLOBALLY AND GET THE ATTENTION AND THE FOLLOWING OF THE INTERNATIONAL AUDIENCE WHO HAVE CONTINUOUSLY EVOLVING TASTE IN THEIR PREFERENCES IN MOVIES AND TV SERIES. ANG SARAP PO SANANG MANOOD NG NETFLIX NA MAKITA MONG MARAMING PINOY-MADE, PINOY-STARRED, PINOY-PRODUCED MOVIES AT TV SERIES: NA MGA KARAKTER NATIN ANG BIDA, NA ANG MGA MAGAGANDANG LUGAR DITO SA 'PINAS ANG IPINAPAKITA, NA ANG ATING MAYAMANG KULTURA, TRADISYON AT MAKULAY NA BUHAY PINOY ANG IPINAPALABAS SA PANDAIGDIGANG MADLA. AGAIN, OUR FELICITATIONS TO MR. JOHN ARCILLA, THE FIRST FILIPINO TO HAVE PUT OUR NATION'S NAME IN THE ROSTER OF THE HIGHLY-ACCLAIMED ACTORS IN ONE OF THE OLDEST PRESTIGIUOS AWARD- GIVING BODIES IN THE WORLD. CONGRATULATIONS AT MABUHAY KA!