Pahayag ni Senadora Risa Hontiveros ukol sa tugon ng Malakanyang sa "government-sponsored smuggling" ng asukal

Tone-toneladang asukal ang pinag-uusapan dito, 450,000 metric tons, pero bakit ang pait?

Biruin nyo, tatlong kompanya, halos na handpicked pa, ang pinayagan na mag-angkat ng asukal para sa buong bansa. Di ba kaduda-duda yan? Di ba sa ganyan nagsisimula ang kartel? Paanong hindi mangangamoy "government-sponsored smuggling" yan?

Wag sanang daanin sa palusot at paikot-ikot ang ating mga kababayan.

UNA, 450,000 metric tons, mistulang economic sabotage ang ganyan kalaking shipment. Large-scale agricultural smuggling na yan. Ayon sa batas, sa Anti-Agricultural Smuggling Act(RA 10845), bawal ang pagpasok sa bansa ng asukal na hindi bababa sa P1,000,000 ang halaga, at walang tamang permit.

Kaya sa pag-amin kahapon ni Department of Agriculture (DA) Senior Undersecretary Domingo Panganiban na sila ang namili at nag-utos sa tatlong kompanya na mag-import, sana ay handa silang humarap sa mga seryosong kasong kriminal at administratibo.

IKALAWA, Inamin din ni Usec. na ang basehan nila ay hindi Sugar Order mula sa Sugar Regulatory Administration (SRA) kundi memo lang mula sa Office of the Executive Secretary. Kung pagbabatayan naman ang charter ng SRA (EO No. 18, series of 1986), tanging ang SRA - at hindi si Panganiban mismo - ang may kapangyarihan na mag-issue ng permits at licenses gaya ng sugar orders para sa pag-angkat ng asukal.

Pitong buwan na mula nang mabulgar ang sugar import fiasco, bagong fiasco ulit? Sino nanaman ang nag-utos nyan? Sino at ano ang nag-udyok sa kanila na gawin ang ika nya ay "hasty decision" na yan?

Once, and for all, para mapanatag naman ang mga consumers, nananawagan ako kay Presidente: lagdaan na nila ang isang maayos na sugar order na hawig sa mga dating sugar orders na pangmaramihang importers.

Paano naman kasi magiging makatarungan ang presyo ng bilihin kung tila iniitsapwera ang SRA at ang mga batas? Bakit mistulang gobyerno na mismo ang bumuo ng tatlong kompanya ang magdidikta ng presyo ng asukal para sa Pilipinas?

Kung tutuusin at hindi dadaan sa cartel, pwedeng pababain ng 440,000 metric ton ng validly imported na asukal ang presyo ng asukal sa ating bansa pabalik sa P60 kada kilo. Malaking tulong iyan para sa mga magulang na naghahanda ng panghimagas, sa mga maliit na karinderya at tindahan, hanggang sa malaking restaurants at factories ng food products.

Pero kung cartel lang pala ang makikinabang, malamang kickbackan, kontratahan, at katiwalian lang ang magiging resulta, at sa huli, hindi rin bababa presyo.

Sa tantya ng aking opisina, nasa P60 per kilo dapat ang SRP ng asukal sa bansa kung may validly imported na supply. That is the real sweet spot, hindi itong binubuong mapait na cartel.