Cayetano's Sari-saring Pag-Asa Program extends help to hundreds of Albay store vendors

Two hundred sari-sari store vendors in 14 barangays in Oas, Albay received help from Senator Alan Peter Cayetano's Sari-saring Pag-Asa Program (SSP) on Monday, February 27, for their daily needs and to support their small businesses.

The SSP is Senator Alan Peter Cayeteno's flagship program for budding business owners. "Sari-sari stores are one of the best training centers for doing business," the independent senator said.

The store owners in Oas received help in the form of P3,500 in cash and a booklet explaining the program and giving tips on how they can grow their business. The beneficiaries were from Barangays Pistola, San Juan, San Isidro, Bagsa, San Agustin, Mapurong, Tubog, San Vicente, Culiat, Bongoran, Iraya Norte, Iraya Sur, Ilaor Norte, and Mayao.

Ludy, one of the SSP beneficiaries, expressed gratitude for the assistance she received for her business. "2021 po ako nagtayo ng sari-sari store. Lubos po akong nagpapasalamat dahil madadagdagan po ang aking puhunan para rito," she said.

"Maraming salamat po sa Sari-saring Pag-Asa Program," said Melody, another sari-sari store owner and SSP beneficiary.

The handover of assistance was done in partnership with the Department of Social Welfare and Development (DSWD) and with the help of Oas, Albay Mayor Ging Escoto and Iraya Norte Barangay Captain Greggy Ricarte.

"Sa ating butihing senador - Senator Kuya Alan Cayetano - sa binigay ninyong SSP dito sa bayan ng Oas, ako po ay nagpapasalamat in behalf sa aming constituents sa inyong programa. Sana po ay marami pa pong programa na maibigay sa aming bayan," Mayor Escoto said.

Sari-saring Pag-Asa Program ni Cayetano, nag-abot ng tulong sa daan-daang store vendor sa Albay

Dalawandaang may-ari ng sari-sari store mula sa 14 na barangay sa Oas, Albay ang natulungan ng Sari-saring Pag-Asa Program (SSP) ni Senador Alan Peter Cayetano nitong Lunes, February 27, bilang tulong para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at dagdag puhunan para sa kanilang maliliit na negosyo.

Ang SSP ay flagship program ni Senador Alan Peter Cayetano para sa mga maliliit na negosyo. "Sari-sari stores are one of the best training centers for doing business," sabi ng independent senator.

Nakatanggap ang mga store owner mula sa bayan ng Oas ng tig-P3,500 at booklet na nagpapaliwanag sa programa at mga tip kung paano nila palalaguin ang kanilang negosyo.

Nanggaling ang mga beneficiaries sa mga barangay ng Pistola, San Juan, San Isidro, Bagsa, San Agustin, Mapurong, Tubog, San Vicente, Culiat, Bongoran, Iraya Norte, Iraya Sur, Ilaor Norte, at Mayao.

Isa si Ludy sa mga beneficiaries ng SSP na nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa natanggap niyang tulong para sa kanyang negosyo. "2021 po ako nagtayo ng sari-sari store. Lubos po akong nagpapasalamat dahil madadagdagan po ang aking puhunan para rito," wika niya.

"Maraming salamat po sa Sari-saring Pag-Asa Program," sabi naman ni Melody, isa ring sari-sari store owner at SSP beneficiary.

Ang pagbibigay ng tulong ay isinagawa katuwang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) at sa tulong nina Oas, Albay Mayor Ging Escoto at Iraya Norte Barangay Captain Greggy Ricarte.

"Sa ating butihing senador - Senator Kuya Alan Cayetano - sa binigay ninyong SSP dito sa bayan ng Oas, ako po ay nagpapasalamat in behalf sa aming constituents sa inyong programa. Sana po ay marami pa pong programa na maibigay sa aming bayan," ani Mayor Escoto.