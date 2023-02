Press Release

February 28, 2023 Robin: Jeepney Drivers' Health, Livelihood Should be Main Factor in Jeepney Modernization Program The health and livelihood of jeepney drivers should be the main consideration in implementing the jeepney modernization program. On this note, Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla supported Sen. Grace Poe's call to delay the phasing out of traditional jeepneys so jeepney drivers will not lose their livelihood. "Ang tanong po, handa na po ba talaga ang ating transport groups? Katunayan po, ang nakalagay dito dapat sila ay in-organize na ng cooperative, magkaroon ng cooperative sa transport. Ang tanong, nagawa po ba yan? E sa amin pong hearing na ginawa ng ating Ginang Sen. Imee Marcos, wala pa pong nagagawa ang pag-oorganisa ng transport group para magkaroon ng cooperative. Kaya tama lang po ang sinasabi ng ating mahal na Ginang Sen. Grace Poe na ipagpaliban muna ito (The question is, are our transport groups ready for the modernization? Under the program, the drivers should be organized into cooperatives. But in our recent hearing chaired by Sen. Imee Marcos, the organizing into cooperatives has yet to happen. So Sen. Poe is right that the implementation of the modernization should be delayed)," he said in his manifestation Tuesday. Also, Padilla called on the Cooperative Development Authority (CDA) to help the drivers organize into cooperatives so they can acquire the new environment-friendly jeepneys. But he stressed jeepney drivers' health must also be a major factor, noting this is the reason for his decision to make a commercial on the jeepney modernization program. "Kaya sana po sa pamamagitan ng panukalang ito ay makatok po natin ang CDA, Cooperative Development natin sa Pilipinas, para sila po ay umaksyon na at ma-organize na po ang ating mga jeepney driver (I hope we can call on the CDA to act and organize our jeepney drivers)," he said. In his commercial on the jeepney modernization program, Padilla said the environment-friendly new jeepneys are needed on our roads - but not at the expense of jeepney drivers' livelihood. "Dapat gawin muna po ng ahensya ng gobyerno ang pag-o-organize ng jeepney driver para sila magkaroon ng pagkakataon na makabili, na magkaroon nitong moderanized jeep. Dahil hanggang wala po talaga ang kooperatiba mananatiling pangarap itong tinatawag nating modernisasyon (Government agencies should organize jeepney drivers and empower them to buy the new modernized jeeps. So long as they are not organized into cooperatives, the jeepney modernization program will remain a dream)," he said. Robin: Kalusugan at Kabuhayan ng Jeepney Driver, Pinakaimportanteng Factor sa Jeepney Modernization Program Ang kalusugan at kabuhayan ng mga jeepney driver ang pinakamahalagang ikonsidera dapat ng gobyerno sa pagpapatupad ng jeepney modernization program. Iginiit ito ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nang sinuportahan niya ang panukala ni Sen. Grace Poe para ipagpaliban ang pag-phaseout ng traditional jeepney - para hindi mawalan ng kabuhayan ang mga tsuper. "Ang tanong po, handa na po ba talaga ang ating transport groups? Katunayan po, ang nakalagay dito dapat sila ay in-organize na ng cooperative, magkaroon ng cooperative sa transport. Ang tanong, nagawa po ba yan? E sa amin pong hearing na ginawa ng ating Ginang Sen. Imee Marcos, wala pa pong nagagawa ang pag-oorganisa ng transport group para magkaroon ng cooperative. Kaya tama lang po ang sinasabi ng ating mahal na Ginang Sen. Grace Poe na ipagpaliban muna ito," aniya sa kanyang manifestation. Nanawagan din si Padilla sa Cooperative Development Authority (CDA) na tulungan ang mga tsuper para makakuha ng modernong jeepney ang mga transport groups. Nguni't ipinunto niya na malaking bagay ang kalusugan ng mga jeepney drivers - kung kaya't nagpasiya siya noon na gumawa ng patalastas sa jeepney modernization program. "Kaya sana po sa pamamagitan ng panukalang ito ay makatok po natin ang CDA, Cooperative Development natin sa Pilipinas, para sila po ay umaksyon na at ma-organize na po ang ating mga jeepney driver," aniya. Sa kanyang patalastas para sa jeepney modernization program, iginiit ni Padilla ang kahalagahan ng environment-friendly na bagong jeepney - bagama't dapat matiyak muna na hindi mawawalan ng kabuhayan ang mga jeepney driver. "Dapat gawin muna po ng ahensya ng gobyerno ang pag-o-organize ng jeepney driver para sila magkaroon ng pagkakataon na makabili, na magkaroon nitong moderanized jeep. Dahil hanggang wala po talaga ang kooperatiba mananatiling pangarap itong tinatawag nating modernisasyon," aniya. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=lj0V5ZjY_so