Press Release

March 2, 2023 Cayetano's office, Albay gov't join hands to help more than a thousand sari-sari store owners The office of Senator Alan Peter Cayetano joined hands with the Albay Provincial Government and the Department of Social Welfare and Development (DSWD) Region 5 to help more than a thousand Bicolano sari-sari store owners with their daily needs and enable them to expand their small businesses through the Sari-saring Pag-Asa Program (SSP). In a province-wide handover from February 28 to March 2, 2023, Cayetano's team gave assistance to at least 1,200 sari-sari store owners in various areas in Legazpi City and Tiwi, Albay. These events were done in coordination with local government officials and in partnership with DSWD through its Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) Program. Under the SSP, which is Cayeteno's flagship program for budding business owners, the store owners received help in the form of P3,500 in cash and a booklet explaining the program and giving tips on how they can grow their business. Norma Villa, one of the beneficiaries from Legazpi City, thanked the senator for his generous help to expand her livelihood. "Nahihirapan rin kaming may mga tindahan. Minsan, kulang talaga dahil mahal ang pamasahe, mag-aarkila ka pa ng tricycle, mahal pa yung mga bilihin kaya nahihirapan kami sa budget. Marami pang utang. Kaya salamat kay Senator Alan Cayetano sa binigay niya pong tulong pangkabuhayan," Villa said during the assistance distribution at the Legazpi Expo Center on February 28. Judith Orobia, a store owner from Guinobatan, Albay who was present at the Albay Astrodome on March 1, said the cash aid will help her continue her small business despite her situation. "Dati po may tindahan akong sari-sari store pero nahinto ko po y'un dahil wala na po akong puhunan at t'saka namatayan po ako ng asawa at anak. Nakakatulong po ang Sari-saring Pag-asa sa mahihirap na katulad namin na kinukulang ng puhunan. May pandagdag na po kaming puhunan para tulong sa kabuhayan," Orobia said. Dominga Bonavente, a beneficiary from Tabaco City, Albay said, "Ang kaunting pinagkakakitaan ko po ay y'ung maliit kong tindahan. Kaya salamat po, makakadagdag na po ito. Thank you po, Senator Alan Cayetano. Sa aming mga mahihirap, malaking tulong na po ito. Salamat po talaga." Held in various areas in the province, the distribution of assistance was done with the help of Albay Governor Edcel "Grex" Lagman, Legazpi City Mayor Carmen Geraldine "Gie" Rosal, Councilor Joseph Philip Lee, and Tiwi Mayor Jaime Villanueva. "Malaking tulong po ito para sa ating small businesses para lalo pong madagdagan ang kanilang kapital at lalo na po pandagdag sa kanilang mga negosyo. Thank you very much po Senator Alan from the city government," Councilor Joseph Philip Lee said. Opisina ni Sen. Alan Peter Cayetano at Albay gov't, nagtulungan para sa mahigit isang libong sari-sari store owner Nagsama ang opisina ni Senador Alan Peter Cayetano, Albay Provincial Government, at ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Region 5 upang tulungan ang higit isang libong Bicolano sari-sari store owners sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at para lumago ang kanilang maliliit na negosyo sa pamamagitan ng Sari-saring Pag-Asa Program (SSP). Sa isang province-wide handover mula February 28 to March 2, 2023, nagbigay ng tulong ang opisina ni Cayetano sa 1,200 sari-sari store owners sa iba't ibang lugar sa Legazpi City at Tiwi, Albay. Ginawa ito sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng mga lokal ng pamahalaan at sa pakikipagtulungan ng DSWD sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) Program nito. Sa ilalim ng SSP na flagship program ni Cayetano para sa mga maliliit na negosyo, nakatanggap ang bawat sari-sari store owner ng P3,500 at booklet na nagpapaliwanag sa programa at nagbibigay ng mga tip kung paano nila palalaguin ang kanilang negosyo. Nagpasalamat sa senador si Norma Villa, isa sa mga benepisyaryo mula Legazpi City, para sa kanyang bukas-palad na tulong. "Nahihirapan rin kaming may mga tindahan. Minsan, kulang talaga dahil mahal ang pamasahe, mag-aarkila ka pa ng tricycle, mahal pa yung mga bilihin kaya nahihirapan kami sa budget. Marami pang utang. Kaya salamat kay Senator Alan Cayetano sa binigay niya pong tulong pangkabuhayan," sabi ni Villa sa naganap na assistance distribution sa Legazpi Expo Center noong February 28. Sinabi naman ni Judith Orobia, isang sari-sari store owner mula Guinobatan, Albay at kabilang sa benepisyaryong nakatanggap sa Albay Astrodome noong March 1, makakatulong ang cash aid upang maipagpatuloy niya ang pagpapatakbo ng kanyang maliit ng negosyo sa kabila ng kanyang sitwasyon. "Dati po may tindahan akong sari-sari store pero nahinto ko po y'un dahil wala na po akong puhunan at t'saka namatayan po ako ng asawa at anak. Nakakatulong po ang Sari-saring Pag-asa sa mahihirap na katulad namin na kinukulang ng puhunan. May pandagdag na po kaming puhunan para tulong sa kabuhayan," ani Orobia. Sabi ni Dominga Bonavente, isang beneficiary mula sa Tabaco City, Albay, "Ang kaunting pinagkakakitaan ko po ay y'ung maliit kong tindahan. Kaya salamat po, makakadagdag na po ito. Thank you po, Senator Alan Cayetano. Sa aming mga mahihirap, malaking tulong na po ito. Salamat po talaga." Ginanap ang pamimigay ng tulong sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Albay sa pakikipagtulungan nina Albay Governor Edcel "Grex" Lagman, Legazpi City Mayor Carmen Geraldine "Gie" Rosal, Councilor Joseph Philip Lee, at Tiwi Mayor Jaime Villanueva. "Malaking tulong po ito para sa ating small businesses para lalo pong madagdagan ang kanilang kapital at lalo na po pandagdag sa kanilang mga negosyo. Thank you very much po Senator Alan from the city government," sabi ni Councilor Joseph Philip Lee.