Press Release

March 2, 2023 STATEMENT OF SENATOR RAMON BONG REVILLA JR.

"TSUPER, TULUNGAN, HUWAG DURUGIN!" KAISA ako ng sambayanang Pilipino at hindi tayo tutol sa planong modernisasyon dahil nakita na natin ang kahalagahan nito sa bansa ngunit tila kailangan nito ng tamang pagkakataon Kailangan natin sa panahong ito ang magbigay ng pagkakataon upang mas mabilis na makabawi ang mga naghihikahos na operator at tsuper na halos hindi pa nakakabangon sa pagkakalugmok dulot ng pandemya. Hindi makatutulong kung magpapalitan tayo ng paliwanagan na magdudulot ng ating pagkakahati-hati dahil sa dulo ng lahat ng ito ay dapat makitaan tayo ng pagkakaisa bilang isang Pilipino. Suportahan natin ang isa't-isa at paghupa ng sitwasyong ito ay sama-sama nating makikita ang solusyon kung paano natin ireresolba ang pagsubok na ito sa pagitan ng pamahalaan at ng ating mga operator at tsuper. Imbes na durugin ay tulungan natin ang mga kababayan nating may higit na pangangailangan!