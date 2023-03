Press Release

March 3, 2023 SEN. GRACE POE'S INTERVIEW TRANSCRIPT

Radyo5, Ted Failon, DJ Cha Cha sa Radyo5

Friday, March 3, 2023 Ted Failon: Ma'am, kahapon po, ano ang naging klaro sa hearing, anong mga bagay po, Ma'am, go ahead? Sen. Grace Poe: Ang naging klaro, hindi klaro 'yung programa ng LTFRB na matagal na. Hanggang ngayon, 'yung kanilang mga dapat ay natupad para matuloy na itong modernization, sa kanilang panig ay malabo pa rin, Manong Ted. Unang-una, 8.8% pa lang ng mga ruta ang kanilang natukoy. Ito 'yung route rationalization plan o ang tinatawag natin naman pagdating sa mga probinsya, local public transport route plan. Hindi pa nga ito ready, until, kasi ang dami na nilang binayarang mga pag-aaral, meron from UP, meron isang private company na hindi natutuloy ang mga submission. So ngayon, last year lang, kinuha na nila ang JICA para tumulong. Pero 'yung JICA hindi pa rin nila maibibigay ang pag-aaral na 'yan until two years from now pa, kasi three years 'yung total. So ibig sabihin, sinasabi nila, kayo mag-consolidate na kayo pero wala pa namang final na ruta. Papaano kung nag-consolidate tayo bilang isang cooperative, pero mamaya sabihin ay 'yung ruta mo pala hindi yun ang lumabas sa JICA study, so sorry ka na lang, 'di ba, medyo malabo. Pero ito naman ang magandang nakuha natin. Alam mo ang mga Pinoy minsan talagang masunurin at gumagawa na lang ng paraan. Marami na ring nag-consolidate na mga kooperatiba at sila naman ay naging matagumpay sa kanilang mga ginagawa. May dalawang panig doon. Pero para sa strike sa Monday, 'yung grupo ng marami, may Piston, may ACTO, may Pasang Masda; lahat naman sila hindi sila kasama dito sa welga sa Monday. 'Yung grupo ng Manibela ni (Mar) Valbuena, 'yun ang tuloy, pero syempre karapatan nya yun na mag-strike. Dahil marami, mga 50,000 pa, na mga drivers ang hindi pa nakaka-consolidate sa cooperative. Kahit pa sabihin mong pinalawig 'yung deadline ng consolidation, ginawang from June to December, eh wala pa rin silang napupuntahan na kooperatiba at ayaw nila, kaya tuloy pa rin sila. Pero sa Monday, sabi ng LTFRB at sabi ng mga grupo na hindi magwewelga, sila po, sapat na po ang kanilang mga sasakyan at hindi naman gaanong apektado 'yung ating mga kababayan. Well, tingnan natin, malalaman natin kung totoo ang sinasabi nila. Failon: Ma'am, napakaganda po nitong inyong binigay na impormasyon ngayon para maunawaan ng ating mga kababayan, ang kahalagahan ng route rationalization na plano kasi importante 'yan nga sa pagtatayo ng mga kooperatiba kung saan sila bab'yahe. May mga nakakapanayam kami na single unit operators, ang dami nilang concern na hindi natutugunan ng LTFRB. Halimbawa ang membership sa kooperatiba. Napag-usapan ba ito, Ma'am, 'yung requirements ng bawat single operator na sasali sa kooperatiba at ang kailangan nilang bayaran, membership pa lang, hindi pa kasama dito po ang mga dapat nilang bayaran buwan-buwan kung sila po ay uutang ng mga units. Poe: Totoo po yan, siyempre wala namang...'yung mga kooperatiba na nandun, sinasabi nila hindi naman daw ganun, pero ang sinasabi nga ni Mr. Valbuena, hindi totoo 'yun. Para sa ibang mga kooperatiba, para ka makasali, kailangan ka magbigay ng parang deposit, 'yang ganyan, 'yung nga ang sinasabi nila, merong P300,000, 'yung mga naririnig lang natin. Syempre hindi pa ito sinasabi ng mga kooperatiba na totoo. Pero ganito 'yan sasali ka sa isang coop, isu-surrender mo ang provisional authority mo to operate. So, ibig sabihin para sa kanila nawawalan sila ng prangkisa. Kasi ang provisional authority na 'yan for one year 'yan. Ngayon, alam ng iba na meron talagang kooperatiba na totoo. Ibig sabihin lahat ng miyembro ay mayroong pag-aari ng samahan na 'yun o magkakasama sila. Pero merong iba na korporasyon lamang. Okay lang naman na may korporasyon sila pero iba 'yung patakaran nila. Katulad din ng kooperatiba, may benepisyo ka, as driver and operator, merong health, merong suweldo ang mga driver, maganda naman pero korporasyon ito na malalaki na sumasama na dito sa transport. Failon: Sabi ni Ka Obet Martin, doon sa kanila, P300,000 po ang kinakailangang ma-raise kapag ang mga miyembro ay 20, tig-P30,000. May mga kwenta, inaamin nila ito, sinasabi nila sa amin. Poe: Ay oo nga pala, may maliliit na amount na hinihingi nila. Failon: Pero Ma'am, 'yung P30,000 'gaya nang nakapanayam namin this morning na dyan po nakatira sa riles ng tren na may isang unit, P32,000 don sa kanila, Ma'am, 'yung P32,000 mangiyak-ngiyak ang kanyang misis saan daw nila nanakawin 'yung perang 'yun para lang makapa-miyembro ka sa kooperatiba. Alam n'yo, unique nga kasi itong single operator na mga jeepney kasi bawat isang operator, isang kwento ng buhay 'yan. Poe: 'Yun nga 'yung totoo, parang small business ito ng transportation natin. Sila 'yung micro, sila 'yung mga operator. 'Yung pondo, nakakalito nga. Itong programa na ito para mag-modernize ka ang total nito P345 billion. 'Yung iba syempre wala naman silang puhunan talaga, dapat nakakalapit sila sa Land Bank at DBP kaso ang Land Bank at sa DBP ang ginagamit nilang basehan para ikaw ay bigyan nila ng puhunan o pahiramin ng puhunan, kailangan meron kang approved route rationalization plan o kaya kasama ka sa kooperatiba. Paano naman makakakuha itong single operator drivers ng mga kasama. Una kailangan may bayad ka para makapasok ka sa kooperatiba, P20,000 man yan to P300,000; to P30,000. Pangalawa, para magkaroon ka ng ruta na aprubado ng LTFRB, dapat matapos na ang pag-aaral na kinomisyon nila. Hindi pa nga tapos. Tama nga ang sinabi ng isang...Well, ito muna 'yung sa akin, parang sinasabi ng LTFRB sa iyo bilang driver/operator bumili ka na ng gamit para sa bahay mo, kama, refrigerator, lamesa pero wala ka pa ngang lupa na pagtatayuan niyan. Ganun ang ginagawa nila. So sugal 'yan, 'yung mga ruta, dahil pwede pa 'yan maiba kapag nagkaroon ng approved rationalization plan. Sa tingin ba natin hindi aalma ang mga kooperatiba at mga korporasyon na 'yan na kapag isinumite na ng LTFRB ang kanilang route plan galing sa JICA, sabihin nila ay mali pala ito, mali pala itong ruta na ito. Palit tayo, palit tayo. Syempre magagalit na 'yan dahil sila ay nag-submit na. Tapos ito namang maliliit na driver, hindi naman makakuha ng pera, para makapag-utang, dahil wala pa namang ruta. So, talagang magulo. Sabi nga ng isang leader-driver na galing sa Bulacan, "Ay naku para kang nagsaing ng kanin na hilaw pa pero pinipilit mo na kami na kainin 'yan." So, naalala ko nga sa pelikula ng tatay ko, sabi niya, "Hindi ako kumakain ng bigas, sinasaing ko muna para maging kanin. Ikaw palay pa lang nilalamon mo na." Iba talaga. Parang ganun ang nangyayari. Failon: Ma'am, luminaw na ang estado malaki ang pagkukulang sa programang gustong ipatupad na mismong ang estado ay hindi pa handa. Poe: Hindi pa po handa. Para bang sinasabi ng teacher mo, mag-quiz na tayo, ano pong topic, hindi pa po nyo ine-explain. Parang ganyan. Hindi pa ready talaga. Ngayon hindi natin masisisi. Ako hindi ko kinakampihan ang gobyerno dito. Pero ang sinasabi ko kasi matagal nang problema ito, 2017 pa ito. Ilang beses nang na postpone, gusto nila noon 2017 after one year ipapatupad na. Ora-orada talaga ito noon kaya lang nakita nila umaalma ang mga drivers, operators natin. So kahit papano meron na silang nakumbinsi na magkooperatiba pero sa ngayon hindi pa rin talaga sila. Si (DOTr) Secretary Bautista, hindi pa niya ito mauunawaan pa talaga kaagad-agad, pagdating n'ya d'yan sa pwesto. Failon: Hindi nga, nakakatawa nga, Ma'am, with all due respect to him, klarong-klaro hindi niya alam ang memorandum circular. Sa totoo, lang nung pinakinggan ko ang sound bite nya, hindi niya alam ang laman ng memorandum na inisyu nina Guadiz, sa totoo lang. Ma'am, andun ba ang LandBank, ano ba ang kwento dito? Poe: Andun po ang DBP, ang Landbank nanonood, hindi na namin natanong. Pero 'yun nga ang sinabi ng DBP, hindi nga sila makapagpautang. Kung meron man, napakaliit pa lang, nakalimutan ko na ang actual figure, basta negligible sapagkat nga ang requirement mismong LTFRB ay hindi pa naibibigay, katulad ng sinasabi natin na mga ruta. Ano bang mga ruta. Ngayon, bakit nakakuha 'yung mga Pasang Masda, 'yung grupo ni Ka Obet Martin, nakakuha sila, dahil nga matagal na silang established, I'm sure. Sabi ni Ka Obet, personal niyang pera 'yun, personal niyang utang. Kapag ang mga driver/operator na hindi nakapagbayad ng amortization ng modernized fleet, ay siya mismo, kailangan nyang tanggalin. Kasi nga wala ngang garantiya sa gobyerno na mismong tulong na ibibigay. Failon: Ma'am, meron bang subsidiya ang gobyerno sa bawat unit kasi dati po panahon ni Mr. Tugade, P60,000 yan ang alam ko. Poe: Manong, actually sa ngayon po ang subsidy P160,000. Hindi po realistic 'yun, sapagkat ang unit ay P2.2 million, napakaliit na subsidy 'yun. Napakalaki pa rin 'yung magiging amortization nila. Ngayon, nakalagay din po na pwedeng humiram ang driver... at 15 years to pay, sa Land Bank at DBP. Eh kaso nga hindi sila makakahiram ngayon kung wala sila kooperatiba at wala silang ruta. Paano ngayon 'yun. Kaya ang namamayagpag ngayon, ito lang sa mga tingin ko, 'yung mga may dati nang mga clout, o merong mga kooperatiba na, o mga leaders na dati pa sapagkat meron na silang puhunan at mga bagong korporasyon na pumapasok. Failon: Ma'am, maliban nga sa usapin po ng welga next week, nagmatigas pa rin po ba ang LTFRB at DOTr na itong December 31 nilang ito ay tuloy? Poe: 'Yung, alam mo ganito. Siguro ayaw naman nilang mapahiya ulit. Well, pahiyang-pahiya na sila pero ayaw naman nilang bawiin bigla dahil kaka-extend lang nila. Nung tinanong namin kay Attorney Guadiz (LTFRB chairman), sa tingin nyo ba, attorney, pwede bang ma-extend uli 'yan beyond December, kasi lahat naman ng deadline nila are really arbitrary. Ibig sabihin anong basehan niyan, so parang medyo they are all open daw to talk. Parang napangiti siya na parang yes, parang tumatango, 'yun ang nakita ko. Siguro 'yun na lang ang sagot nila kasi gabi na rin 'yun, pagod na rin silang lahat. At nakita naman nila 'yung kalokohan ng kanilang sistema. Sabi lang nila, kasi we're encouraging everyone to finally join cooperative so nagbigay sila ng deadline nga, hanggang December. Pero ako, kung tatanungin mo, kami ng ibang mga senador, doon walang, hindi pwedeng tayuan ng LTFRB ang deadline na 'yan, sapagkat sila mismo hindi handa. Naiintindihan ko ang mga kooperatiba na sinasabi nila, kami nga nagawa namin ito, so meron na kami. Ayaw nila na may individual operator na wala pang cooperative, sapagkat kompetensya nila sa mga rutang nai-assign sa kanila ngayon ng LTFRB. Pero huwag nating kakalimutan na, well, congratulations doon sa mga nakapaggawa na ng kooperatiba, pero huwag naman nating kalimutan ang mga napag-iwanan, na sabi nila tinatayang mga 50,000 drivers. Sinasabi ni Valbuena na lagpas ito sa 50,000. Syempre yung iba dyan kailangan din natin i-check kung lehitimo ang kanilang provisional authority. Sasabihin natin 50,000 na mga driver, sa tingin mo 'yung 50,000 na 'yun makakautang, makakasali sa kooperatiba by December? Ang nakasali nga sa kooperatiba na ilan sa ngayon ay inabot ng halos anim na taon. Failon: Ang concern, kagaya sa grupo ni Ka Obet, sila po ay may sarili nang, they operate in that particular na ruta. Ang siste dito kasi, may mga doon sa ruta na 'yan na single operators. Ito naman ang kapag nagbuo sila ng kooperatiba at hindi grupo ni Obet Martin, mag-aagawan din sa ruta na 'yan. So ang balak daw ho itatapon sila sa ibang ruta. So nakatira 'yan doon sa mga lugar na 'yan. Napakagulo nga ng sistemang ito kapag ipinatupad kasi definitely may aalma at aalma kasi iba ang set up ng jeepney operation, particularly in Metro Manila. Poe: Alam n'yo, Manong, totoo 'yan kaya nga sabi naming, maliban sa pagkakaroon ng programa para sa pag-consolidate, kung hindi maa-absorb o maisama sa isang ruta na 'yun ngang sabi nila, doon na sila dati, pero hindi sila sasama kay Ka Obet, anong alternatibo ang pwedeng ibigay ng LTFRB. Normally kasi kapag meron kang provisional authority, ibig sabihin ay nakadaan ka sa kanilang proseso na pwede ka dyan sa lugar na 'yan so dapat talaga 'yan ang malinaw na plantsahin ng LTFRB. Ang sinasabi nyo noon, binigyan mo ako, kunwari sa Commonwealth Avenue ka, nagbigay kayo ng 100 provisional authority to operate within that, eh hindi naman kayo lahat sasama kay Ka Obet, anong gagawin mo kung 50 lang ang sumama. 'Yung natitira anong gagawin ngayon ng LTFRB, babawiin nila ang PA (provisional authority). Kaya may mga umaalma talaga. Failon: Meantime, pwede kaya siguro na bumalik sila sa basic. Meaning, kung hindi pa ito ipapatupad let's make sure that all jeepneys are roadworthy. Doon muna tayo bumalik sa dati pang kautusan na kapag kakarag-karag 'yan, wala kang signal light, wala kang brake light o pudpod ang gulong mo. Hindi ka pwedeng bumiyahe. Poe: 'Yun nga eh, nakakalusot nga ang mga ganun, 'di ba. Kahit man lang 'yun ang tutukan ng LTFRB, imbes na kailangang mag-modernize agad, 'yung roadworthiness, isa 'yan. Failon: Meron pa kayong next hearing? Poe: Actually, para dito sa issue na ito, medyo kailangan ko nang mag-submit ng committee report, kasi ang pwedeng mangyari ay tuloy-tuloy na technical working group, para bang mga estudyante itong LTFRB, na kailangan check your papers every now and then. Sapagkat 'yung kanilang research paper ay hindi pa nila isinusumite, kahit na isunud-sunod ko po ang mga hearing na ito, hindi pa rin nila 'yan magagawa, sa ngayon. So ang kailangan nating hingin sa kanila ay ang update nila kung ano na, nasaan na sila sa kanilang modernization. Failon: Ma'am, thank you very much po for conducting this hearing para po maliwanagan ang lahat lalo na doon sa mga naguguluhan dito sa programang ito kasi naging tulay po ito for them to be educated nga din this morning; isa po sa lambing nila wala daw pong nagtuturo sa kanila from LTFRB. Hindi daw po lumalabas ang LTFRB sa bawat grupo, wala daw pong ganung outreach ang LTFRB. Poe: Alam mo tama po kayo mabuti pinaalala mo sa akin. Isa 'yan sa dapat nating tutukan. Kung kami nga mismo nalilito kami dito sa mga requirement ng LTFRB, 'yun pa kayang mga ibang drivers natin, 'di ba. Marami dyan sa mga order na 'yan, English pa. May abogado ba sila para sabihin sa kanila na ganito ang kailangan mong gawin. 'Yun nga sinasabi natin, itong sasakyan, hari ng kalsada na ginagamit ng karamihan nating mga kababayan, pang-masa, sila mismo talaga, mga masa, wala man lang technical assistance o kaya free legal assistance ang LTFRB. Pero alam mo, Manong, kung matuloy ito ang ine-envision nila, o ang kanilang nakikita dito ay itong mga sasakyan natin, merong deployment, may mga oras na andun sila. Let's say every three minutes, katulad nung pupunta ka sa Hong Kong o sa ibang mga bansa, pwede kang tumayo doon, makikita mo 'yung mga bus, o public bus sa kanila kung anong oras darating at impunto doon ka pwedeng sumakay. Ganun 'yung naiisip nila. Pero hindi pa nga nila nabibilang kung ilan ba talaga don sa mga kooperatiba, ang tatanggapin, at saan-saan ba talaga 'yung ruta, saan 'yung stop. 'Yun ang problema nila marami pang iba. Failon: Isa pang lambing ng commuters, 'yung LTFRB kasi din hindi sila nagpapa-interview, meron yata silang patakaran ngayon. 'Di ba if you recall, nung December, ang Grab may issue ng overcharging. Sabi ng LTFRB dati, by January daw po may decision na. Hanggang ngayon po ang LTFRB, hango sa aking sources, mukhang may umiipit daw po sa kanilang desisyon. Poe: Alam mo ang Grab, unfortunately, 'yan 'yung ride app na 'yan, parang ano na talaga, monopoliya na talaga. Sila na ang pinakamalaki dito sa atin. Parang walang choice talaga tayo. Gusto nga rin nilang pumasok dito sa motorcycle for hire, 'di ba? Syempre sa laki nila, mado-dominate nila ang ating transportation sector, kaya sila malakas ang loob mag-price surge na wala naman talagang magagawa 'yung ating mga kababayan. So isa pa pong issue 'yan na pwedeng ipatawag natin. Failon: Yes, Ma'am, kasi nga 'yung binabanggit na overcharging, even the Philippine Competition Commission, meron silang findings, pero ang LTFRB mismo wala pa po ang kanilang decision, mukha daw pong, balita ko, Ma'am, may umiipit o nagpapaipit sa decision. Poe: Sige po, ma-follow up ko sa kanila.