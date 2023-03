Press Release

March 4, 2023 PAHAYAG NI SENATOR MANUEL "LITO" M. LAPID SA PAGPASALANG KAY NEGROS ORIENTAL GOVERNOR ROEL DEGAMO Ang pagpaslang po kay Gov. Roel Degamo at lima pang iba nating kababayan sa Pamplona ay wala pong puwang sa ating lipunan. Ang walang taros na karahasan na kumitil sa kanila ay nagpapakita ng lubos na kawalang pagpapahalaga hindi lamang sa buhay ng tao kundi sa ating demokratikong lipunan at mga batas. Mariin po nating kinokondena ang krimen na ito at kasama po tayo sa pagtawag ng hustisya para sa kanilang mga naulila at sa ating mga kababayan sa Negros Oriental. Ipinaabot po natin ang ating pakikiramay sa kanilang mga sambahayan at mga mahal sa buhay.