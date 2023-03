Press Release

March 5, 2023 Gatchalian calls for a more intensified fire prevention awareness Senator Win Gatchalian called for a more intensified fire prevention awareness campaign to prevent fire incidents as the country observes Fire Prevention Month this March. Gatchalian made the call as he distributed relief goods and personally visited more than a thousand families in Piapi, Davao City on Friday who are all fire victims. The fire took place last February 25 and is reported to have originated either from children who were burning copper wires in the area or from a resident who left the butane stove unattended while cooking. Gatchalian, principal author of the LPG Industry Regulation Act, reminded consumers anew of the proper handling of liquefied petroleum gas (LPG) to prevent fire since a little over 50% of households depend on LPG for their daily cooking needs. RA 11592 aims to fill in regulatory gaps in the industry, including ensuring the removal of unsafe tanks from circulation to prevent LPG-fire-related incidents. The law also institutionalizes the cylinder exchange and swapping program to allow consumers to bring any brand of empty LPG cylinder to any retail outlet and use it to purchase another brand of LPG cylinder carried by the retail outlet. The LPG Cylinder Improvement Program, meanwhile, ensures the quality of all LPG cylinders in circulation to protect consumers. "Maging mapagmatyag sa paligid at maging mapanuri sa mga binibiling LPG cylinder. Siguraduhing nakasara ang tangke ng LPG sa tuwing hindi ito ginagamit upang maiwasan ang aksidente na maaaring kumitil ng buhay," Gatchalian stressed. The senator also said that appropriate fire prevention campaigns, particularly in depressed areas, would enable residents to effectively address fire hazards and deal with such incidents effectively. "Kailangang maging maalam ang ating mga kababayan sa fire prevention. Kung kakayanin, kailangan maglagay ng fire extinguisher sa kanilang mga tahanan at dapat alamin kung saan ang pinakamalapit na fire hydrants," he emphasized, noting that in the case of the Davao City fire, firefighters took some time to declare a fire-out because of narrow and ?inaccessible pathways, making it hard for fire responders to use their equipment. Gatchalian nanawagan para sa mas pinaigting na kamalayan sa pag-iwas sa sunog Nanawagan si Senador Win Gatchalian ng mas pinaigting na fire prevention awareness campaign para maiwasan ang mga insidente ng sunog sa gitna ng pagdiriwang ng bansa ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Ginawa ni Gatchalian ang panawagan sa kanyang pamamahagi ng relief goods at personal na pagbisita sa mahigit isang libong pamilya sa Piapi, Davao City noong Biyernes na pawang mga biktima ng sunog. Nangyari ang sunog noong Pebrero 25 at sinasabing nagmula kung hindi sa mga batang nagsusunog ng copper wires ay mula sa naiwang bukas na butane stove ng isang residente. Kaya naman muling nagpaalala si Gatchalian, punong may-akda ng LPG Industry Regulation Act, sa mga mamimili sa wastong paggamit ng liquefied petroleum gas (LPG) o tangke ng LPG upang maiwasan ang sunog dahil mahigit 50% ng mga kabahayan sa bansa ang umaasa sa LPG para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagluluto. Layon ng LPG Industry Regulation Act o RA 11592 na punan ang mga regulatory gaps sa industriya, kabilang ang pagtiyak sa pag-alis ng mga hindi ligtas na tangke o peke mula sa sirkulasyon upang maiwasan ang mga insidente ng sunog. Naglagay din ang batas ng cylinder exchange at swapping program upang payagan ang mga mamimili na makabili ng bagong tangke kahit na ibang brand ng tangke ang dala nito. Samantala, sa ilalim naman ng LPG Cylinder Improvement Program, tinitiyak dito ang kalidad ng lahat ng LPG cylinders sa sirkulasyon upang maprotektahan ang mga mamimili. "Maging mapagmatyag sa paligid at maging mapanuri sa mga binibiling LPG cylinder. Siguraduhing nakasara ang tangke ng LPG sa tuwing hindi ito ginagamit upang maiwasan ang mga aksidente na maaaring kumitil ng buhay," giit ni Gatchalian. Sinabi rin ng senador na ang angkop na kampanya upang maiwasan ang sunog, partikular sa mga makikitid na daan at lugar, ay magbibigay-daan sa mga residente na epektibong matugunan ang mga panganib sa sunog at mabisang harapin ang mga ganitong insidente. "Kailangang maging maalam ang ating mga kababayan sa fire prevention. Kung kakayanin, maglagay ng fire extinguisher sa kanilang mga tahanan at dapat alamin kung saan ang kailangan na fire hydrant," aniya. Sa kaso ng nagdaang sunog sa Davao, pahirapan sa mga bumbero na apulahin iito dahil sa makitid na mga daanan na nagsilbing hamon sa kanilang pagresponde.