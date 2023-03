Press Release

March 6, 2023 Co-Sponsorship Speech-SRN 517 - Spate of Killings against elected officials MISTER PRESIDENT, I WOULD LIKE TO CONVEY MY STRONG ASSOCIATION WITH SENATE RESOLUTION NUMBER 517. IT IS INDEED HEARTBREAKING TO LISTEN TO NEWS REPORTS ABOUT THE SEEMINGLY WANTON ASSAULTS AND KILLINGS OF OUR INCUMBENT AND FORMER ELECTED OFFICIALS. MOST RECENT OF WHICH IS THE ASSASSINATION OF GOVERNOR ROEL DEGAMO OF NEGROS ORIENTAL, RIGHT AT HIS PLACE OF RESIDENCE, IN BROAD DAYLIGHT AND IN THE COMPANY OF HIS CONSTITUENTS. GINOONG PANGULO, KUNG ANG ATING MGA HALAL NA OPISYALES, NA PINAKAMATAAS PA ANG KATUNGKULAN SA KANILANG LGUs AY HINDI LIGTAS SA GANITONG PANGANIB, PAANO PA NGA PO KAYA ANG ATING MGA ORDINARYONG MAMAMAYAN? HINDI KO RIN PO ALAM ANG SAGOT SA TANONG NA ITO. PERO ANG ALAM KO LANG AY WALA PO TAYONG IBANG AASAHAN KUNDI ANG AGARANG AKSYON NG ATING KAPULISAN AT ANG MAS EPEKTIBO AT MAS MAIGTING PANG ANTI-CRIMINALITY PROGRAM NG ATING PHILIPPINE NATIONAL POLICE, NG ATING LGUs AT NG ATIN PANG IBANG LAW ENFORCEMENT AGENCIES AT PUBLIC ORDER AND SAFETY AUXILLIARY AND AUGMENTATION FORCES. A COUPLE OF MONTHS AGO, WE HAVE TAKEN UP THESE ISSUES DURING OUR DISCUSSIONS ON THE SIM CARD REGISTRATION BILL. AND NOW, WE ARE BACK TO DELIBERATING ON ISSUES ON CRIMINALITY, BUT AT LEAST NOW, WE KNOW THAT WE HAVE POSITIVELY AND CONCRETELY CONTRIBUTED TO THE NATION'S ANTI-CRIMINALITY EFFORTS WITH THE RECENT PASSAGE OF THE SIM REGISTRATION ACT. KUNG PANONOORIN NAMAN PO NATIN ANG MGA CCTV FOOTAGES NG MGA AMBUSH NA ITO AY MASASAKSIHAN NATIN ANG MGA WALANG PAKUNDANGANG PAGPATAY. PARANG WALA NANG TAKOT ANG MGA GUNS FOR HIRE NA ITO AT PARA BANG SINUSUBOK ANG ATING KAKAYAHANG MAPANAGOT SILA SA KANILANG KRIMEN. KAYA NAMAN PO ANG AKING MARUBDOB NA PANAWAGAN SA ATING KINAUUKULAN NA HUWAG TIGILAN ANG PAGLUTAS SA MGA KASONG ITO. NA-PLAKAHAN NA NATIN ANG MGA SASAKYANG GINAMIT- KUNG ITO AY TUNAY NA PLAKA O MGA NAKAW-PLAKA AT NAKUNAN NAMAN NG CCTV ANG MGA NAGNAKAW NA ITO - AT LEAST AY MAY MAHALAGANG LEAD NA PO TAYO. MAYROON TAYONG MGA CCTV FOOTAGES, MAYROON PONG MGA WITNESSES, AT MAYROONG MALAKAS NA PANAWAGAN PARA SA HUSTISYA PARA SA ATING MGA PINATAY NA LINGKOD BAYAN. I ALSO CALL ON THE PNP, TO PLEASE INTENSIFY ITS CRIME INVESTIGATION AND SOLUTION PROGRAM PARTICULARLY ON THESE GUNS FOR HIRE CASES. LAGI NAMAN PONG NAKA UNIPORME NG PULIS O SUNDALO ANG MGA SALARING ITO. MAYROON PONG BATAS NA NAGPAPARUSA SA ILIGAL NA PAGSUOT AT PAGGAMIT NG MGA UNIPORMENG ITO. MAYROON NAMAN PONG POLISIYA ANG PNP AT ANG AFP NA DAPAT AY LAGING COORDINATED ANG MGA OPERASYON AT GALAW NG KANILANG MGA TAO KADA PAPASOK SA IBANG TERITORYO, MAGING ITO'Y MGA SECRET MISSIONS PA. KUNG MAYROON SANANG LAGING PUMUPUNA, NAG-RE-REPORT AT UMA-AKSYON NG MGA KAHINA-HINALANG GALAW NG MGA UNIPORMADONG TAONG ITO - AY MARAMI RAMI PO SANA ANG KRIMEN NA DOON PA LANG AY NAPIGILAN NA. KUNG MAS MARAMI-RAMI PA PO SANA ANG CHECK POINTS AT CHOKE POINTS LALO NA DOON SA MGA KALSADANG POSIBLENG GAMITIN SA PAGTAKAS NG KANILANG MGA GET-AWAY VEHICLES AY NAAMPATAN NA RIN SANA ANG MGA KRIMENG ITO. LALO NA RIN SIGURO KUNG MAS GAGALINGAN PA NG ATING PHILIPPINE NATIONAL POLICE ANG KANILANG INTELLIGENCE OPERATIONS AT CRIME SOLUTION CAPABILITIES, PATI NA RIN ANG KANILANG FORENSICS CAPACITY. GAYUN NA RIN ANG KAKAYAHANG MATUKOY AGAD ANG MGA MASTER MIND SA LIKOD NG MGA PAGPAPATAY NA ITO BAGO PA SILA MAKATAKAS SA PANANAGUTAN NG BATAS. HINDI PO KAILANGAN MASAYANG ANG BUHAY NG NASIRANG NEGROS ORIENTAL GOVERNOR ROEL DEGAMO AT NG IBA PANG OPISYALES AT NG MGA INOSENTENG BUHAY NA NADAMAY. BAGAMA'T HINDI PO NAG-E-EXPIRE ANG PANAWAGAN PARA SA HUSTISYA AY HINDI RIN NAMAN PO MAGIGING MAKATARUNGAN KUNG HAHAYAAN NA LAMANG NATIN SILA NA DUMAGDAG PA SA STATISTICS NG ATING UNSOLVED CRIMES. NANAWAGAN PO AKO PARA SA MALAWAKANG PAGTUTULUNGAN SA MGA SANGAY NG ATING DILG, DOJ AT NG PNP PARA SA MAIGTING NA PEACE, ORDER, SAFETY, SECURITY AT JUSTICE SYSTEM SA ATING BANSA. MARAMING MARAMING SALAMAT PO, GINOONG PANGULO.