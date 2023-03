Cayetano's office, Biñan LGU partner to benefit more than a hundred sari-sari store owners

The Office of Senator Alan Peter Cayetano partnered with the City of Biñan, Laguna and the Department of Social Welfare and Development (DSWD) Region 4 to help more than a hundred of Biñanense sari-sari store owners establish and expand their small businesses through the Sari-saring Pag-Asa Program (SSP).

The event, held on Wednesday, March 8, 2023, was led by Cayetano's office in coordination with DSWD through its Assistance to Individuals in Crisis (AICS) Program.

Under the SSP, which is Cayeteno's flagship program for budding business owners, the store owners received help in the form of P3,500 in cash and a booklet explaining the program and giving tips on how they can grow their business.

A staunch advocate of sustainable livelihoods, Cayetano said it is "not enough to give people fish -- we have to teach them how to fish."

One of the beneficiaries, Maria Delia Romero, said she considers the assistance a "good surprise" for the city's sari-sari store owners.

"Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa pagkakataong ito na di inaasahang biyaya ay bigla po naming nakuha. Nagpapasalamat din po ako kay Congresswoman Len Alonte, at Senators Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano," Romero said during the payout at the city's congressional District Office in Barangay Poblacion.

Aniceta Sumagui Mangilin, another sari-sari store owner, expressed her thanks to God for the SSP program as it is a big help to her family.

"Unang una po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos na sa araw na ito ay hindi po namin inaasahan na mabibigyan kami ng biyaya na galing kay Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano, Congresswoman Len, Mayor Arman (Dimaguila), and Vice Mayor Gel. Ito po ay malaking tulong sa aming pamilya. God bless!" Mangilin said.

Another beneficiary, Ruby Amoranto, was also grateful for the seed capital given to them to further expand their small business.

"Nagpapasalamat po ako sa aming mahal na congresswoman na si Cong. Len Alonte at kay Senator Pia at Alan Peter Cayetano sa dagdag puhunan. God bless you po!" she said.

The distribution of assistance was done with the help of Biñan City Lone District Rep. Marlyn "Len" B. Alonte, City Vice Mayor Angelo "Gel" B. Alonte, and City Administrator Cherry Alonte-Nuñez.

Cayetano, Biñan LGU nagsama para tulungan ang higit isandaang sari-sari store owner

Nagsama ang opisina ni Senador Alan Peter Cayetano, ang Pamahalaang Lungsod ng Biñan, Laguna, at ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Region 4 sa pagtulong sa higit isandaang sari-sari store owner para sa pagpapalago ng kanilang maliliit na negosyo sa ilalim ng Sari-saring Pag-Asa Program (SSP).

Ginanap ang pamamahagi nitong Miyerkules, March 8, 2023, sa pamumuno ng opisina ni Cayetano at sa pakikipag-ugnayan ng DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis (AICS) Program nito.

Sa ilalim ng SSP na flagship program ni Cayetano para sa mga maliliit na negosyo, nakatanggap ang bawat store owner ng P3,500 at booklet na nagpapaliwanag sa programa at nagbibigay ng mga tip kung paano nila palalaguin ang kanilang negosyo.

Bilang isang tagasuporta ng mga programang nagtutulak ng sustainable livelihood, naniniwala si Cayetano na "hindi sapat na bigyan ng isda ang mamamayan - dapat turuan rin silang mangisda."

Ayon kay Maria Delia Romero, isa mga beneficiary ng programa na nakatanggap ng tulong na ipinamahagi sa city congressional district office sa Barangay Poblacion, itinuturing niyang "good surprise" ang tulong.

"Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa pagkakataong ito na di inaasahang biyaya ay bigla po naming nakuha. Nagpapasalamat din po ako kay Congresswoman Len Alonte-Naguiat, at Senators Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano," sabi ni Romero.

Nagpasalamat naman sa Diyos si Aniceta Sumagui Mangilin dahil malaking tulong ang SSP sa kanyang pamilya.

"Unang una po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos na sa araw na ito ay hindi po namin inaasahan na mabibigyan kami ng biyaya na galing kay Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano, Congresswoman Len, Mayor Arman (Dimaguila), and Vice Mayor Gel. Ito po ay malaking tulong sa aming pamilya. God bless!" ani Mangilin.

Sinabi naman ni Ruby Amoranto na malaki ang pasasalamat niya sa dagdag-puhunan na ibinigay sa kanila para mapalago ang kanilang maliit na negosyo.

"Nagpapasalamat po ako sa aming mahal na congresswoman na si Cong. Len Alonte at kay Senator Pia at Alan Peter Cayetano sa dagdag puhunan. God bless you po!" sabi niya.

Ginanap ang pamamahagi ng tulong sa pakikipagtulungan nina Biñan City Lone District Rep. Marlyn "Len" B. Alonte-Naguiat, City Vice Mayor Angelo "Gel" B. Alonte, at City Administrator Cherry Alonte-Nuñez.