Robin Joins Nation in Honoring Women on International Women's Day

Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla joined the nation Wednesday in honoring women on International Women's Day.

Padilla and Sen. Risa Hontiveros took part in and sang at a program at the Senate honoring women. They sang "Awit ng Barkada" and "Salamat"

During the program, Padilla stressed the importance of women in the teachings of Islam, which he said decreed that women have the right to education and should not be forced to marry someone they do not love.

"At sa Islam din po pinapayagan po ang diborsyo. Ang diborsyo po ay proteksyon ng mga babae sa lalaking talipandas. At hindi natin maiiwasan na sa panahon ngayon napakaraming lalaking iresponsable, mga lalaking nananakit ng kanilang mga asawa at pati ng kanilang mga anak (Islam also allows divorce to protect women from cruel husbands. We cannot deny nowadays that there are men who are irresponsible and who hurt their wives and even their children)," he said.

He added Islam likewise values the protection of women, including widows.

"Napakahalaga po sa Islam ng kababaihan. Mahal na mahal po ng Islam ang mga babae (Islam values and loves women)," he said.

Robin, Nakiisa sa Pagbigay-Pugay sa Kababaihan sa International Women's Day

Nakiisa si Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla sa pagbigay pugay sa kababaihan sa International Women's Day ngayong Miyerkules.

Sumabay si Padilla kay Sen. Risa Hontiveros na dumalo at kumanta sa pagtitipon sa Senado na nagbibigay ng karangalan sa mga kababaihan. Kanilang inawit ang "Awit ng Barkada" at "Salamat"

Bago nito, iginiit ni Padilla ang pagpapahalaga ng Islam at ng mga Muslim sa kababaihan sa pamamagitan ng karapatan sa edukasyon at hindi pagpilit sa Muslim na babae na pakasalan ang hindi nila mahal.

"At sa Islam din po pinapayagan po ang diborsyo. Ang diborsyo po ay proteksyon ng mga babae sa lalaking talipandas. At hindi natin maiiwasan na sa panahon ngayon napakaraming lalaking iresponsable, mga lalaking nananakit ng kanilang mga asawa at pati ng kanilang mga anak," aniya.

Dagdag niya, itinuturo din ng Islam ang proteksyon ng mga kababaihan, kasama ang mga balo.

"Napakahalaga po sa Islam ng kababaihan. Mahal na mahal po ng Islam ang mga babae," aniya.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CpesMwlchUI