Press Release

March 11, 2023 Transcript of interview of Senate President Juan Miguel Zubiri with Cely Bueno and Raoul Esperas of DWIZ Question: Unahin ko po ang issue ng series ng political killings, nagpunta po kayo sa wake ni Gov. Degamo, may hiniling po ba ang pamilya sa Senate? Senate President Juan Miguel "Migz" F. Zubiri: Well, ang hiningi po nila number 1 ay hustisya, talagang umiiyak sa amin yung maybahay ni Gov. Degamo na si Mayor Degamo, Mayora, ang talagang pagpasok po na pagpasok namin ng kwarto, kasama ko po doon sina Sena Pia Cayetano, Sen. Sherwin Gatchalian, Majority Leader Villanueva, Sen. Ejercito, JV. Ang unang hiningi nila sa amin ay hustisya kay nung Lunes pa lang, last Monday may pinasa kaming resolusyon na ipinasa po namin sa kanila. Unang-una yung of course yung condolences expressing our profound condolences in the Senate on the loss of the Degamo family, doon sa kanilang patriaach na si Gov. Ruel Degamo. And yung pangalawang resolution yung ang mahalag, yung kinocondemn po natin ang mga killings na ito na biglang sa isang buwan ang dami-dami po ang na-ambush, namatay, isang vice mayor, dalawang mayor, may namatay din, well of course the ambush of the governor of Negros Oriental, ambush kay Gov. Adiong ng Lanao del Norte, napakarami ring sibilyan ang nasawi doon sa mga patayan na ito. Kay Degamo may sibilyan na namatay, yung barangay captain, kapitana na nagyakap po kay Gov. Degamo nung tinutukan po siya ng baril talagang death on the spot po siya, kawawang-kawawa po siya. Kaya ang sinabi ko nga, Ate Cely ito po ay isang act of political terrorism. Dahil under the anti-terrorism law, ang pagpatay ng sibilyan, pagpatay ng tao, pagdestruct ng property to create an atmosphere of fear, parang gusto mong takutin ang taumbayan, parang ganyan ang nangyari. Isa po yang mensahe, ang pagpatay kay Degamo isa pong mensahe yan sa Negros Oriental na may warning po na may hari siguro dyan, political na hari diyan sa kanilang lugar which can be all place under the anti-terrorism all, as well as all legal code, penal codes under homicide, murder and frustrated murder. Kaya ang mahalaga dito sana gawin ang lahat ng PNP, NBI pati ang AFP nagbabantay po dyan, nagpadala ng six battalions ang army natin sa Negros Oriental para magbantay po sa seguridad ng ating mga kababayan doon, hindi lang para sa pulitiko kundi pati sa sibilyan din pong population. So tuloy-tuloy lang po yan meron na po silang nahuling mastermind, sana sa lalong madaling panahon iapprehend na po yan, bigyan ng warrant of arrest. Hulihin na po at ilagay na po sa kulungan para safe na po yung probinsya ng Negros Oriental at sa buong Pilipinas. Q: Sir, applicable po sa mga suspect sa pagpatay kay Degamo ang ating mga batas laban sa terorismo? SP ZUBIRI: Yes, applicable, very applicable, because nakita nyo naman ang armas na ginamit nila Ate Cely hindi naman po paltik ang armas nila. Ang mga armas nila puro high powered na magaganda. Talagang nakita natin, well-planned ito at well-financed, talagang maraming pondo ang ginamit dito. Meron pa nga silang RPG, alam mo ang RPG, pwedeng lumusot sa tangke de gyera yan. Rocket Propelled Grenade pwedeng lumusot sa tangke de gyera na pwedeng lumusot din sa bullet proof na sasakyan. Parang tingin ko kung hindi nila nahuli si Gov. Degamo doon na nagmimiting kasama ng taumbayan, taumbayan kasama sa 4Ps niya, Im sure gagamitin yun sa sasakyan niya, kung meron man siyang bullet proof o hindi, talagang patay din po siya. Talagang well-planned itong attack na ito. May sniper pa, may nakapwesto sa labas na mga sniper para kung maka-escape man ang target nila ay matatamaan pa ng sniper kaya this is really an act of terrorism. It is not a random act, it is a planned murder of Gov. Degamo and unfortunately napakarami pong namatay dyan na sibilyan. Q: Oo nga at saka sa bahay eh. SP ZUBIRI: Sa bahay, nilusob po siya, walang puso, imagine to whom it may concern na lang ang pinagbabaril nila doon. Tapos ang purpose pa naman ng pagbisita ng mga kababayan ni Degamo dyan ay humingi ng tulong. Ayuda, ang kalalabasan bala po ang naibigay sa mga taong nakapaligid kay Degamo dahil nga ito sa political motive o whatever motives they will find out as soon as possible. Q: Sir, sabi nyo nga well-planned at last year pa raw po ito pinagplanuhan, may isa pong kongresista na nababanggit na nasa ibang bansa, kayo ba ay naniniwala rin na talagang dapat harapin nya itong mga alegasyon laban sa kanya? SP ZUBIRI: Well, he claimed that he is innocent, so therefore harapin niya ito. Umuwi siya sa Pilipinas at bigyan niya ang kanyang testimonya and of course... Q: Sir, sabi nyo kanina dapat harapin ni Cong Teves na ngayon ay nasa abroad, pero better na harapin nya ito kung wala naman siyang kasalanan? SP ZUBIRI: Tama po yun. Kung siya talaga ang itinurong mastermind at medyo matindi ang mga ebidensya laban sa kanya, may remedy din naman po ang gobyerno na pwedeng kanselahan ng passport kapag may warrant of arrest na at makikipagcoordinate po sa FBI ng Estados Unidos para tahimik ang pagdala nila o pag-apprehend at pagdala nila kay Cong. Teves. What is important is kelangan harapin nya po itong mga paratang sa kanya and of course icounter nya ang mga ebidensya but at this point in time, without naming any names, mahalaga dito mapinpoint talaga nila lahat ng involved dito. Kasi remember, lilima lang ata ang apprehended, isa ang namatay, apat ata ang nahuli, eh 12 daw ang nagparticipate at nagplano dito sa pagbaril at pag-ambush dito kay Degamo sa kanyang tahanan. Meron pang nakawala, meron pang hindi nahanap. So at this point in time, they should exert all efforts to find these persons of interest para at least mawalan naman ng takot ang mga kababayan natin dyan sa Negros Oriental. Q: Sir totoo ba na bago mangyari ito, nagpasaklolo o dumulog sa ibang senador si Gov. Degamo dahil nga andun ang fear nila sa kanilang security? SP ZUBIRI: Apparently, pumunta, by since 2020 daw siya humihingi ng additional security, 2020 daw meron siyang mga death threats kaya nananawagan din kami sa PNP na magthreath assessment sa mga probinsya. Kailangan buwagin nila ang mga private armies. Kung may kilala silang pulitiko na napakaraming, kasi allowed kami dalawa eh.In my case, senate president ako meron akong konting dagdag I think apat ata ang inassign nila sa akin, meron din ako sa probinsya. Pero dahil Senate President po tayo, number 3 po tayo sa rank sa Constitution. Pero sa ibang mga pulitiko, naalala ko po nung Congressman ako at nung ordinary senator, meron po kami mga 2 PSPG na naassign sa amin. Nung araw nga wala akong bodyguard, ang driver ko lang ang kasama ko at saka yung executive assistant. So kailangan talaga gumawa ng threat assessment ang ating PNP at tignan nila kung may mga warring factions, political armies, yung warring political factions yan ang nangyayari po pati sa Abra. Sa Abra palaging may patayan diyan, sa Mindanao maraming nagpapatayan na mga pulitiko lalo na itong parating na ang Barangay Elections so kailangan po magheightened police visibility na po, let's tapped also our AFP, andyan lang naman po sa mga kampo yan. They can also, aside from patrolling of internal security threats by the New People's Army, they can also act as deputized peace keepers. Maglagay po ng mga checkpoints, malaking deterrent yan eh. Naalala mo Ate Cely, nung nagmartial law dito sa Mindanao, napakahigpit, madaming checkpoint, tuwang tuwa po kami. Kami sa Mindanao, tuwang-tuwa, may mga taga-ibang bansa nagsasabi, itigil na ang Martial Law ni Duterte pero dito sa amin po tuwang-tuwa po kami dahil alam namin na meron kaming matatakbuhan na police presence kaagad-agad at military presence kung may gulo o may nakita kaming armado o may nakita kaming kriminalidad na nangyayari, madali po naming hanapin yung ating mga kawani na law enforcement agencies ng gobyerno. Q: I heard marami na sa mga mambabatas at sa Senado ang nag-iinteres sa paghawak ng baril. SP ZUBIRI: Actually itong weekend na ito may training din po ako, nagte-training po ako defensive handgun and defensive TCC training, defense lang hindi pang competition. Q: Saan yan? SP ZUBIRI: Andito po kami sa Mindanao ngayon, pero sa Manila nagtetrain po ako sa Armscor range sa Marikina pero ang payo ko, let's face it sa mga high risk targets, yung mga judges, prosecutors, politicians, public servants, at taumbayan na merong licensed firearms, responsible gun owner pwede rin silang magtraining para kung may mangyari, may umakyat sa kanilang bahay na mga magnanakaw kaya nyong dipensahan ang inyong pamilya. Let me just correct yung sinabi ko kanina, Ate Cel, baka maintrigahan na naman ako ng media nung binanggit ko nung nag-martial law sa Mindanao, hindi ko sinasabi na dapat mag-martial law tayo, never ko sinabi yan. Ang ibig ko lang sabihin kailangan magkaroon ng maraming police presence and maybe also military presence at checkpoints para ma-discourage itong problema ng kriminalidad. Q: May nakikita ba kayong necessity na dagdagan ang security sa Senate of ibeef up din ang security ng mga senador, considering may mga series ng political killings na ayon nga kay Sen.Dela Rosa na kung nagawa ito sa isang gobernador sa loob ng bahay, pwede itong magawa sa iba pang pulitiko o government official. SP ZUBIRI: Ayaw ko pong iprioritize lamang ang mga senador, Ate Cely, Sir Raoul, ang importante dyan ang sibilyan. Kasi ganun din yan kung may increase police visibility na sa iba't ibang mga kanto ng barangay, ng mga bayan at mga syudad, madidiskaril din po ang mga plano ng mga armadong grupo, or mga assassins na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen sa mga pulitiko, sa mga barangay officials, sa mga law abiding citizen dahil syempre makikita itong mga kawani ng gobyerno. So I think ang mahalaga hindi lang sa pulitiko, para sa lahat and they should also beef up their intelligence gathering. Kasi itong criminal syndicate at mga gun for hire assassins, yung mga gun for hire syndicate, mga riding in tandem, alam po ng mga intelligence authorities yan kung sinu-sino yan dahil siyempre paano mo mahahire, may gusto po kayong iassassinate, maghahire po kayo, magtatanong-tanong po kayo ng gun for hire so siyempre alam din ng pulis yan, alam din ng military yan, dapat ubusin na, ika nga under full force of the law itong mga criminal syndicate na ito. Good intelligence, high visibility yung quick reaction kasi kung di nga naman makita ang mga pulis sa kanto ng inyong mga barangay, pero kapag tinawag nyo naman andun naman siya within two minutes, maganda rin yun kasi pwede nilang habulin ang riding in tandem at kung sinu-sino man. So its a detterence, yan ang napakahalaga, yan ang pwedeng gawin ng gobyerno sa buong Pilipinas, hindi lang sa pulitiko, I don't want to give special preference to politicians, to senators or to governors, ang importante dyan para sa buong bansa para makalakad tayo ng matahimik paglabas natin sa ating mga tahanan, bumili lang sa tiangge at bumalik walang mangyayari sa iyo. This applies to all. Q: Next week, sisimulan na ni Sen. dela Rosa yung investigation in aid of legislation dito nga sa series of political killings, ano sa tingin nyo ang dapat na maging direksyon nitong imbestigasyon ng Senate? SP ZUBIRI: Well, definitely titignan natin yung mga kaso muna, titignan muna natin ang mga records kasi baka may hindi pa tayong nakikitang nasawi, namatay na pulitiko o civilian by armed groups and criminal syndicates so titignan muna natin ang record, i-accounting ang mga krimen na nangyari for this quarter, starting January to March makikita na po natin ang picture, yung larawan ng peace and order sa ating bansa and then from there makakatanong po kami kung ano ba ang mga hakbang na gagawin ng pulisya at military para matigil na po ito. Alam mo ngayon ko nga lang nakita si Pangulo na galit na galit dahil alam mo napakabait, in fairness sa ating Pangulo, Mr. Nice Guy kasi mabait siya pero nung nangyari ito kay Gov. Degamo, nag-usap po kami, tinawagan ko po siya, ang sabi niya sa akin, Don't worry Migz, we will make this a test case. Talagang they can run but they cannot hide, galit na galit siya, yan ang sinabi niya sa akin and I think he means business dahil alam mo lahat ng pag-iikot ng Pangulo sa iba't ibang bansa para mag-imbita ng investors dito sa sa ating Republika, sa ating bansa, will all for naught, ibig kong sabihin sayang useless dahil matatakot sila sa balitang napapanood nila sa iba't ibang international news kaya galit na galit na si presidente, ang utos nya sa chief pnp, ang utos nya sa afp chief of staff na gawin lahat na masecure ang ating mga kababayan from these criminal syndicates, from these riding in tandem and gun for hire syndicates. Q: Nung lumabas ang balita, anong naramdaman nyo? Sumama ba ang loob nyo? SP ZUBIRI: Hindi naman. Wala, wala. I was very confident with my colleagues kasi unang-una may grupo po kami, seatmates, walo po kami. And then meron po kaming mga sumuporta din sa kandidatura ko bilang Senate President, we are total of 12 at that time, and then nagsama po kami sa Mama Bear Block, eh yung Mama Bear Block marami dyan very close po ako sa kanila. Gustong gusto po nila ang typed ng aking liderato sa Senado.So I was not worried at all, ang akin lang naman dyan kapag ayaw na nila sa akin, I am more than willing to leave the post just show me 13 signatures, I am willing to give way to anyone. Ang importante dyan kung sino man ang papalit gawin nila ang ginawa ko which is basically respect the independence of the Senate, ayaw nating maging rubber stamp institution.We must respect the independence of the Senate. Allow out colleagues to debate, discuss, of course add inputs, amend measures, as much as they want to, hindi natin stiffle o pipigilan ang kanilang responsibilidad bilang mambabatas. Dahil ang trabaho ng isang mambabatas, ay napakakumplikado. Hindi yan po tatayo lang kayo sa floor at kapag sinabi ng isang tao, yes, yes kayo lahat. Hindi po yan ang trabaho namin. Ang trabaho namin titignan namin ang lahat ng draft proposals ng legislation, babasahin natin yan, alamin ano ang mga topic na yan, ano ba ang mga isyu na ito, dagdagan kung pwede mapaganda ang panukala, dagdagan ang amendments at idiscuss sa plenaryo, hindi lamang sa committee kundi sa plenaryo itong mga amendments na ito. This has been done for the last 70 years. Since the time of Diokno, Tanada, even then Pres. Marcos, Tolentino lahat ng magagaling na batikang mga senador, Miriam Defensor Santiago, nakita mo na silang lahat Ate Cely, si Juan Ponce Enrile ang debate matagal sa plenaryo kaya hindi siya sa quantity, it is in the quality and we guarantee you kapag dumaan na ng senado yan talagang pinagdebatehan namin ng matindi itong mga panukalang ito. Q: Nakumpirma nyo po ba ang impormasyon na may kinalaman sa stand nyo sa chacha itong kudeta laban sa inyo? Magiging dahilan ba ito para magbago ang stand sa chacha? SP ZUBIRI: Hindi po actually, ang totoo dyan dalawang sources na ang lumapit sa akin na meron daw nag-iintriga sa akin dahil nga sa stand ko sa chacha, posible po yun. Dahil you know what is their issue. The issue is not my character, hindi naman sa aking character dahil wala naman po akong isyung ganun. Yung pagiging mabait ko hindi naman naging isyu yun. Yung pagiging consensus builder di naman isyu yun. Ang isyu na inilalabas nila ay issue on low output. Ang pinapalabas daw ng aking source, na gusto nilang banatan, with due respect, sinuman ang tamaan wag naman. Im just only spreading the message. Im just only the messenger sa binanggit sa akin. Sasabihin daw nila mahina daw ang Senado sa paggawa ng mga batas, kaya dapat buwagin ang Senado, dapat mawala ang Senado, gawin na lang nating unicameral parliament para isang Kamara na lang ang magdadala ng ating lehislatura na medyo sa tingin ko ay delikado di po ako pabor dyan. We have seen many times na the Senate as a bulwark of independence in this country.We have seen many times how important the Senate as an institution pagdating ng napakahalagang issues na kailangang talakayin nang mabuti ng ating mga senador at para sa ating bansa. Iba kasi yung ano namin, ang pagtingin namin sa aming trabaho ay para sa bayan. It's a national concern puro mga I would say statesman like ang aming dating pagdating sa mga batas. We are not bound by districts or localities kasi naging congressman din po ako noon. Nung ako naging congressman in the 11th, 12th and 13th Congress, naalala ko nung congressman ako talagang napakahalaga sa akin yung may madadala akong projects sa aking mga ka-distrito so syempre ingat na ingat ka kapag nanggulo ka sa Kongreso magigng itsapwera ka doon wala ka sa mayorya talagang wala kang matatanggap na pabor para sa inyong distrito at kawawa ang distrito. Kami sa senado dahil wala kaming distrito, we are elected at large ang pananaw po namin talagang more on national ang scope kaya napakahalaga din ng senado because we are a step for checks and balances ika nga. Q: Kung sa House pumasa na sa 2nd reading ang chacha via concon, ano sa tingin nyo ang kahihinatnan nito sa Senate. Si Sen. Robin isinusulong nya chacha via conass? SP ZUBIRI: Alam mo Ate Cely, nabasa ko ang statement ng aking kaibigan na si Minority Leader Koko Pimentel. Sinabi niya na walang pakialam si presidente sa pag-amyenda ng constitution. Pero tama po sya dyan pero without the support of the President, alam mo mahirap din itulak ito dahil syempre ang budgeting nito manggagaling sa DBM. Ang pera at pondo manggagaling sa executive.Pangalawa, ang katotohanan wala talaga kami numero maski na gusto ko itulak yan, 3/4 votes ang kailangan sa Senado, which is 18 votes. Eh halos kalahati ng aking mga kausap doon, against charter change.Bakit pa tayo mag-aaway, bakit pa tayo magdidibisyon sa Senado dito sa usapin ng charter change eh marami pang LEDAC measures na pinagdedebatehan natin. Mawawala lang tayo sa pokus. Ang gusto nating tulungan na taumbayan di natin matutulungan, maibibigay through legislation dahil ang debate po namin nasa charter change lang and then at the end of the day walang boto, wala talaga tayong makukuha na 18 votes for charter change so in other words para que bakit pa natin gagawin we are wasting a lot of time and effort, we are wasting a lot of energy and funding discussing a measure na wala naman tayong boto.Kaya sabi ko its not a priority at this point in time.Kaya sabi ko nga baka nga binabanatan ako ngayon, iniintriga ako ngayon dahil sa stand nga sa charter change. Ngayon ang sabi nga ng mga kausap ko na kongresista na hindi Migz ano yan, wag kayo mag-alala, economic provisions lang yan. Alam mo, sa tagal ko na po bilang legislator ang sagot ko dyan ay hindi po natin makontrol ang pag-uusapan ng ating concon delagates kapag nabuo yan. Kung gusto nilang repasuhin from article 1 to the last article of the constitution, pwede po nilang gawin yan pati political provisions. Walang titigil sa kanila, walang makatigil sa kanila. Kung yan ang gusto nilang gawin. Yun ang danger talaga. Pati conass, there's no congressman nor senator that can be prevented na magpropose ng federal government, magpropose ng abolition ng Senate, magpropose ng unicameral parliament. Kapag ganun magkakagulo, magkakagulo talaga, magagalit ang taumbayan sa atin. Magagalit ang taumbayan. Kaya let us use what we have now, which is an effective constitution,let us continue anyway naipasa naman namin yung mga economic measures na gusto nilang amyendahan sa constitution, ginawa na namin sa batas. Sabi daw nila natigil daw sa Supreme Court pero sa totoo lang walang TRO ang Supreme Court at kung ganun antayin natin ang desisyon ng Supreme Court bago tayo umarangkada sa Charter Change baka sabihin ng Supreme Court legal yan bakit pa tayo magcharter change kung economic provisions lang ang sinasabi nila. Kaya ang akin dyan focus lang ako sa trabaho ko. lahat ng ingay na pumapasok at gustong magtapon ng tinatawag natin na monkey wrench o pampagulo hindi na namin papansinin yan, nag-usap usap kaming grupo, ang sabi ng grupo tuloy lang ang trabaho let us not anymore listen to this intrigue and we committed naman by first quarter of this year, bago magsine die ipapasa na namin ang mga bills natin. And for the record ang dami na nating naipasa, naipasa na natin ang RCEP. ako ang nagdipensa ng RCEP for the first time in the history ng Senado na ang Senate President ang nagdipensa kaming dalawa ng Senate Pres Pro Temp ang dumipensa sa isang panukala na talagang open kami to interpellation, talagang lahat ng questioning pwedeng gawin sa amin. Usually Senate President, hindi ginagawa yun so ginawa po namin yan para maipasa agad ang RCEP. Tapos naipasa namin ang condonation ng interest of loans ng agrarian reform beneficiaries, naipasa narin namin ang AFP Attrition Law, naipasa din natin ang Sim Registration Act, yung postponement ng Barangay Elections, yung General Appropriations Act and then ang discussion namin ngayon amendments to BOT Law, medical reserved corps, CDC law, creation of virology institute, yung internet transaction act maipapasa namin yan pati Maharlika maipapasa namin yan bago mag sine die. Yan naman ang hinihingi ng LEDAC 10 lang naman ang hiningi nila hanggang June. Kaya kaya namin ibigay yun definitely kaya ang amin lang pakiusap sa ating mga kababayan, wag po mainip sa pagtagal ng pagpasa nito dahil ang aming motto sa senado is not the quantity of bills it is the quality of bills.