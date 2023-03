STATEMENT OF SEN NANCY BINAY

on the impact of the oil spillage on tourism

To think na ang Mindoro ang summer alternative sa Boracay, nakakalungkot din dahil maraming nag-cancel ng bookings ngayong Holy Week, at panibagong dagok na naman itong nangyari sa ating mga tourism workers na kababangon lang mula sa pandemic.

Time is of the essesnce here, at kailangan ng collective action from both government and non-government groups na agapan na huwag nang lumala pa ang sitwasyon lalo na't ilang libong pamilya at kabuhayan na ang apektado.

Lubha nang nakakaalarma ang impact ng spillage, at mas nakakabahala pa dahil malaki ang posibilidad na umabot po ito sa Batangas at Palawan kung walang gagawing organized action.

What we can do right away is to set into motion the assistance facilities of DSWD and activate the TUPAD program. Aside from the fisherfolks, we can tap displaced tourism workers, community-based organizations, and those livelihoods were affected to help in the cleanup and in setting up barriers to mitigate the environmental impact and public health risks. Hindi lang ito localized na problema--SOS call na ito.