Press Release

March 22, 2023 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON SMUGGLED SUGAR ON KADIWA STORES Masyado namang naging excited sa 12,000 metric tons na nasabat sa Subic at Batangas. 2.2 million metric tons ang annual consumption ng Pilipinas. Kung ang asukal sa Kadiwa ay para sa consumption ng poorest 30 percent, ibig sabihin around 300,000 metric tons ang kailangan para masabing hindi lang pang-publicity ang balak ibenta na asukal sa Kadiwa. Kaya kung seryoso talaga ang administrasyon na magkaroon ng sapat na asukal sa buong bansa, samsamin na sa lalong madaling panahon ang lahat ng inangkat ng tatlong paboritong importers na All Asian Countertrade, Edison Lee Marketing, at Sucden Philippines. At kung ibebenta na ang mga nasamsam na supply na yan, ang presyo ng asukal na may karaniwang tubo at nasa P61 per kilo lamang, hindi P70. Smuggled na nga, pinatungan pa rin ng tubong lugaw? Mayroon talagang gustong kumita dito. Dapat i-black list rin ang mga importer na yan imbes na gobyerno ang napipilitang magligpit ng kanilang ilegal na suplay.