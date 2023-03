Robin Now an Honorary Member of PMA Banyuhay Class of 2002

A dream fulfilled. Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla stressed this as he became part of the Philippine Military Academy (PMA) by taking his oath as an honorary member of the PMA's Bagong Anyo ng Buhay (Banyuhay) Class of 2002.

Padilla joined Vice President and Education Secretary Sara Duterte and PLDT Executive Leo Gonzales in becoming honorary members of the PMA Class of 2002 at oath-taking ceremonies at the Club Filipino in San Juan City on Friday, March 24.

"Mistah, pagkaraan ng 40 taon, ang aking pangarap na maging isang PMAer ay naganap. Maraming salamat po sa Bagong Anyo ng Buhay Class 2002 ng PMA (Mistah, after 40 years, my dream to become a PMAer has come true. My thanks to the Bagong Anyo ng Buhay Class 2002 of the PMA)," said Padilla.

"Ako po ay inyong inampon bilang inyong bagong BOK sa kapatiran ng Banyuhay na siyang naglalarawan sa Karangalan, Katarungan at Kagitingan, KKK - tatlong letrang pundasyon ng Kalayaan ng ating Inang Bayan (You adopted me as your new 'Bok' in Banyuhay, which embodies the ideals of Honor, Justice and Valor - the foundations of freedom of our Motherland)," he added.

Padilla is a reserve officer of the Philippine Army, with the rank of Captain.

He has consistently expressed support for the AFP in fulfilling its duty to defend the country and the Filipino people.

"Ang aming panunumpa ay pagtalima sa inyong kartilya at ng Katipunan ng mga anak ng Bayan na siyang humubog sa adhikain ng Philippine Military Academy (Our oath-taking today is in line with your primer and that of the Katipunan, which shaped the aspirations of the PMA)," he said.

Robin, Honorary Member na ng PMA Banyuhay Class ng 2002

Pagkaraan ng 40 taon, natupad na rin ang pangarap ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla na maging bahagi ng Philippine Military Academy (PMA) nang nanumpa siya bilang honorary member ng Bagong Anyo ng Buhay (Banyuhay) Class of 2002.

Kasama ni Padilla sa panunumpa sa Club Filipino nitong Biyernes, Marso 24, sina Vice President at Education Secretary Sara Duterte at si PLDT Executive Leo Gonzales.

"Mistah, pagkaraan ng 40 taon, ang aking pangarap na maging isang PMAer ay naganap. Maraming salamat po sa Bagong Anyo ng Buhay Class 2002 ng PMA," ani Padilla.

"Ako po ay inyong inampon bilang inyong bagong BOK sa kapatiran ng Banyuhay na siyang naglalarawan sa Karangalan, Katarungan at Kagitingan, KKK - tatlong letrang pundasyon ng Kalayaan ng ating Inang Bayan," dagdag niya.

Si Padilla ay reserve officer sa Philippine Army, na may ranggong Captain.

Todo suporta ang kanyang ibinibigay sa AFP sa pagpapatupad ng tungkulin nito ng ipagtanggol ang Pilipinas at ang mga Pilipino.

"Ang aming panunumpa ay pagtalima sa inyong kartilya at ng Katipunan ng mga anak ng Bayan na siyang humubog sa adhikain ng Philippine Military Academy," iginiit niya.