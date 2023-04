Press Release

April 10, 2023 Cayetano's Easter message: When life gets hard, hold on to your life vision Senator Alan Peter Cayetano on Easter Sunday encouraged Filipinos who are going through challenges to set a life vision and then hold on to it – in the same way God held on to His goal of reconciliation as he watched His Son sacrifice Himself on the cross. In a five-minute Facebook livestream on April 9, 2023, Cayetano - who is known for his faith-based leadership - said success in life requires setting a goal and sticking to it. "Whether it be in school, pamilya, in a relationship, business, church - magandang parati nating tanungin, 'Ano ba ang balak nating ending?'" he said. This, he said, applies to any goal we have in life: "Whether sasali tayo sa sports at ang ending na gusto natin ay gold medal o dumami ang kaibigan natin, whether ang kurso na gusto niyo sa college kasi ang ending na gusto natin ay hindi lang magkaroon ng hanapbuhay kundi meaningful na buhay." Cayetano also said while it is easy to let oneself be consumed by things that are out of one's control, it is possible to turn things around by reacting to setbacks properly. The senator urged Filipinos to draw mental strength from how God held on to His goal of reconciling with His people who have sinned when His Son was enduring beatings and being nailed to the cross. "So 'pag sinasabing in everything we do, do it for the Lord, dagdagan natin, that in everything we do alalahanin natin ang sinakripisyo ng Diyos para sa atin," he said. "'Pag sinabi ng ibang 'dayain mo na lang y'ung tax na 'yan tutal lahat ginagawa ['yan], isipin niyo po ang sinakripisyo ng Panginoon sa atin. Pwede ba tayong magsakripisyo at magbayad nang tama para sa ating bansa? Kung tutuusin po hindi sakripisyo ang gawin ang tama," he added. He also called on Filipinos to be a blessing to others in the name of gratefulness to God. "Kung meron pong nakita nating kailangan ng tulong, whether iyan ay PWD (person with disability), senior citizen, o baka kapitbahay na single parent, it's not a matter of obligation but a matter of gratefulness," he said. Easter message ni Cayetano: Kapag maraming pagsubok, panghawakan ang mithiin sa buhay Hinikayat ni Senador Alan Peter Cayetano nitong Linggo ng Pagkabuhay ang mga Pilipinong dumaranas ng mga pagsubok na magtakda ng kanilang "life vision" o mithiin sa buhay at panghawakan ito – tulad ng paghawak ng Diyos sa Kanyang layuning makipagkasundo sa mundo habang isinasakripisyo sa krus ang Nag-iisa Niyang Anak. Sa limang minutong livestream sa Facebook noong Abril 9, 2023, sinabi ni Cayetano - na kilala sa kanyang faith-based leadership - na para magtagumpay sa buhay ay kailangang may "life vision" ang isang indibidwal at panindigan niya ito. "Whether it be in school, family, in a relationship, business, church - magandang parati nating tanungin, 'Ano ba ang balak nating ending?'" pahayag ng senador. Ganoon rin aniya sa kahit anong hangarin sa buhay: "Whether sasali tayo sa sports at ang ending na gusto natin ay gold medal or dumami ang kaibigan natin, whether ang kurso na gusto niyo sa college kasi ang ending na gusto natin ay hindi lang magkaroon ng hanapbuhay kundi meaningful na buhay." Sinabi rin ni Cayetano na bagama't madaling magpadala sa mga bagay na hindi natin kontrolado, nasa atin pa rin kung paano natin ito aaksyunan. Hinimok niya ang mga Pilipino na humugot ng lakas mula sa kung paano pinanghawakan ng Diyos ang Kanyang layunin na makipagkasundo sa Kanyang nilikha na nagkasala noong binubugbog at ipinapako sa krus ang Kanyang Anak. "So 'pag sinasabing in everything we do, do it for the Lord, dagdagan natin, that in everything we do alalahanin natin ang sinakripisyo ng Diyos para sa atin," pahayag ni Cayetano. "'Pag sinabi ng ibang 'dayain mo na lang y'ung tax na 'yan tutal lahat ng ginagawa ['yan], isipin niyo po ang sinakripisyo ng Panginoon sa atin. Pwede ba tayong magsakripisyo at magbayad nang tama para sa ating bansa? Kung tutuusin po hindi sakripisyo ang gawin ang tama," dagdag niya. Nanawagan din ang senador sa mga Pilipino na maging biyaya sa kapwa sa ngalan ng pasasalamat sa Diyos. "Kung meron pong nakita nating kailangan ng tulong, whether iyan ay PWD (person with disability), senior citizen, o baka kapitbahay na single parent, it's not a matter of obligation but a matter of gratefulness," pahayag nita.