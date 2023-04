Press Release

April 11, 2023 Alan, Pia eye law allowing Lupon Tagapamayapa to rule on simple civil cases for speedy due process Senators Alan Peter and Pia Cayetano have floated the idea of crafting a law that will allow the barangays' Lupon Tagapamayapa to rule on simple civil cases, such as debt-related charges, for a faster administration of justice. Under the Barangay Justice System, the Lupon Tagapamayapa — headed by the barangay chairman — can only act as an intermediary that will aid disputing parties in coming up with a mutually acceptable solution. It is only when the parties agree to undergo arbitration can the Lupon Tagapamayapa rule on certain cases. "Bakit nga ba iaakyat pa sa korte ang simple cases kung pwede namang pag-aralan [ng mga mambabatas] at [gawan ng] legislation para barangay na ang magdedesisyon?" Senator Alan said in a recent episode of the public service program Cayetano in Action with Boy Abunda. The sibling-senators were tackling a dispute between a landlady and two tenants whose unpaid electricity bills had accumulated to P11,300. The landlady said she was not willing to let the tenants stay unless they settle the unpaid bill. Stressing how due process in the country often takes months, Senator Alan said mandating the Lupon Tagapamayapa to decide on civil cases that do not require the expertise of a judge will spare everyone the "hassle" of waiting for the court's decision, which can be costly and entail an "emotional burden." "Sa ibang bansa po na very, very efficient ang korte at pagsasampa ng kaso, mabilis po ang ejectment," Senator Alan said. "Eh sa atin, it takes months para matapos ang procedure samantalang ang hinihingi lang [na extension ng umuupa] ay tatlong linggo," he continued. Senator Pia demonstrated how having a body that judges and imposes a solution can speed up the delivery of justice when the landlady agreed to the Senator's suggestion that she allow the tenants to pay the P11,300 in installments and the tenants publicly committed to paying it. "Ang hirap talaga ng buhay ngayon. Masisipag naman, tinamaan lang talaga ng pandemic," he said, pertaining to disputes related to indigent Filipinos' unpaid obligations. Alan, Pia, balak bigyang kapangyarihan ang mga barangay na magdesisyon sa maliliit na kasong sibil Kinokonsidera ngayon nina Senador Alan Peter at Pia Cayetano ang paggawa ng batas na magbibigay kapangyarihan sa Lupon Tagapamayapa ng mga barangay na magpataw ng desisyon sa mga simpleng kaso na parang isang korte, tulad ng mga kasong may kinalaman sa utang, para sa mas mabilis na "due process" o pangangasiwa ng hustisya. Sa ilalim ng Katarungang Pambarangay, ang Lupon Tagapamayapa - na pinamumunuan ng kapitan ng barangay - ay tagapamagitan lamang ng magkakaaway na partido at gumagabay sa paghahanap ng solusyon sa kanilang problema. Maaari lamang magpasya ang Lupon Tagapamayapa sa kaso kung ang mga partido ay sumang-ayon na sumailalim sa arbitrasyon. Tanging ang korte lamang - na pinamumunuan ng Korte Suprema - ang may kakayahang magpataw ng desisyon at karampatang solusyon sa kaso. "Bakit nga ba iaakyat pa sa korte ang mga simpleng kaso kung pwede namang pag-aralan [ng mga mambabatas] at [gawan ng] legislation para sa barangay na ang magdedesisyon?" pahayag ni Senador Alan sa public service program na Cayetano in Action with Boy Abunda. Inaayos ng magkapatid na senador ang hidwaan sa pagitan ng isang kasera at dalawang nangungupahan na umabot sa P11,300 ang hindi nabayarang singil sa kuryente. Sinabi ng kasera na papayag lamang siyang manatili ang mga nangungupahan kung babayaran nila ang kanilang utang. Pagbibigay-diin ni Senador Alan, umaabot ng buwan ang proseso ng pagsasampa ng kaso at pagharap sa korte sa Pilipinas. Kaya para maiwasan ang abalang dulot ng mahabang paghihintay at "sama ng loob," mas mainam aniyang hayaan na ang Lupong Tagapamayapa ang magdesisyon sa kasong sibil kung hindi naman nangangailangan ng dalubhasang opinyon ng hukom. "Sa ibang bansa po na very, very efficient ang korte at pagsasampa ng kaso, mabilis po ang ejectment," ani Senador Alan. "Eh sa atin, it takes months para matapos ang procedure samantalang ang hinihingi lang [na extension ng umuupa] ay tatlong linggo," dagdag niya. Ipinakita ni Senador Pia ang kagandahan ng pagkakaroon ng lupon na may kapangyarihang magpapataw ng solusyon nang sumang-ayon ang kasera sa kanyang mungkahi na payagan ang dalawang umuupa na unti-unting bayaran ang P11,300, at marinig mismo sa dalawang nangungupahan na sila nga ay magbabayad. "Ang hirap talaga ng buhay ngayon. Masisipag naman, tinamaan lang talaga ng pandemic," komento niya sa sitwasyon ng nagrereklamong landlady at ang mga nirereklamo.