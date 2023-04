Press Release

April 11, 2023 Nearly 8 out of 10 Filipinos support mandatory ROTC in college — Gatchalian Nearly eight out of 10 Filipinos support the implementation of the Reserve Officers' Training Corps (ROTC) in college. This is the result of a Pulse Asia survey which asked adult Filipino respondents if they are in favor of implementing ROTC at the tertiary level. The survey was conducted from March 15 to 19 this year. Results of the survey show that 78% of respondents nationwide support mandatory ROTC in college, 13% disagree, 8% cannot say whether they agree or disagree while the rest say they don't have enough knowledge to give an opinion on the issue. An overwhelming majority of respondents in the National Capital Region (77%), Balance Luzon (72%), Visayas (80%), and Mindanao (92%) favor the implementation of ROTC in college. There is also broad support for ROTC in college across socioeconomic classes. Results of the survey further show that 81% of respondents from both Classes ABC and E and 78% from Class D say that they are in favor of mandatory ROTC in college. One of the top reasons for supporting mandatory ROTC is the belief that it will make young people learn discipline and responsibility (71%). Those who favor the proposal also believe that it will prepare students to defend the country (60%) and teach them leadership skills (59%). "Malinaw ang boses ng ating mga kababayan sa pagsuporta sa pagbabalik ng ROTC sa kolehiyo," said Gatchalian, co-author and co-sponsor of Senate Bill No. 2034 or the Reserve Officers' Training Corps (ROTC) Act. "Kaya naman patuloy nating isusulong ang ating panukalang muling magkaroon ng ROTC sa kolehiyo hanggang sa maisabatas ito. Sa pamamagitan ng ROTC, maituturo natin sa mga kabataan ang disiplina, pagmamahal sa bayan, at kahandaang tumulong lalo na sa panahon ng mga sakuna," the senator added. Those who are not in favor of mandatory ROTC believe that it will only increase cases of abuse, harassment, and hazing (75%). They also believe that it will waste the time of youth which should be spent on studying (56%) and that it will only become an instrument of power for leaders and officers (44%). Gatchalian assured, however, that the proposed measure has safeguards. For one, a Grievance Board will be established in every ROTC unit to receive complaints or motu proprio conduct investigations on any complaint or allegation of abuse, violence, or corruption. The Reserve Officers' Training Corps (ROTC) Act seeks to institutionalize the mandatory Basic ROTC Program in Higher Education Institutions (HEIs) and Technical Vocational Institutions (TVIs) for all students enrolled in not less than two-year undergraduate degree, diploma, or certificate programs. Halos 8 sa 10 pinoy suportado ang ROTC sa kolehiyo — Gatchalian Halos walo sa 10 Pilipino ang sumusuporta sa pagpapatupad ng Reserve Officers' Training Corps (ROTC) sa kolehiyo. Ito ang resulta ng isang survey ng Pulse Asia kung saan tinanong ang mga respondent kung pabor ba sila sa pagpapatupad ng ROTC sa kolehiyo. Isinagawa ang naturang survey noong Marso 15 hanggang 19 ngayong taon. Batay sa survey, 78% ng mga respondent sa buong bansa ang sumasang-ayon sa pagpapatupad ng mandatory ROTC sa kolehiyo, 13% ang hindi sumasang-ayon, 8% ang hindi matukoy kung sumasang-ayon ba sila o hindi, at ang natitirang iba pa ay nagsabing hindi sapat ang kanilang kaalaman upang magkaroon ng opinyon sa isyu. Suportado rin ng nakararami sa National Capital Region (77%), Balance Luzon (72%), Visayas (80%), at Mindanao (92%) ang pagpapatupad ng ROTC sa kolehiyo. Kung susuriin naman ang resulta ng survey batay sa socioeconomic classes, 81% sa Classes ABC at E at 78% sa Class D ang sumusuporta sa mandatory ROTC. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit suportado ng maraming Pilipino ang ROTC ay ang paniniwalang matututo ang kabataan ng disiplina at responsibilidad (71%). Naniniwala din ang mga sumusuporta sa panukala na paiigtingin nito ang kahandaan ng mga kabataang ipagtanggol ang bansa (60%), at mahahasa ang kanilang kakayahan bilang mga lider (59%). "Malinaw ang boses ng ating mga kababayan sa pagsuporta sa pagbabalik ng ROTC sa kolehiyo," ani Senador Win Gatchalian, isa sa mga may akda at co-sponsor ng Senate Bill No. 2034 o ang Reserve Officers' Training Corps (ROTC) Act. "Kaya naman patuloy nating isusulong ang ating panukalang muling magkaroon ng ROTC sa kolehiyo hanggang sa maisabatas ito. Sa pamamagitan ng ROTC, maituturo natin sa mga kabataan ang disiplina, pagmamahal sa bayan, at kahandaang tumulong lalo na sa panahon ng mga sakuna," dadgag na pahayag ng senador. Para sa mga hindi naman pabor sa ROTC, 75% ang nagsabing pararamihin lamang nito ang mga kaso ng pang-aabuso, harassment, at hazing. May mga nagsabi ring pag-aaksaya lamang ito ng panahon na dapat sana'y iginugugol na lang nila sa pag-aaral (56%). May iba ring naniniwalang magagamit ang programa bilang instrumento ng kapangyarihan (44%). Gayunpaman, nanindigan si Gatchalian na may safeguards ang panukalang batas. Halimbawa nito ang pagkakaroon ng Grievance Board sa bawat ROTC unit na tatanggap sa mga reklamo at mag-iimbestiga sa mga alegasyon ng pang-aabuso, karahasan, at korapsyon. Layunin ng Reserve Officers' Training Corps (ROTC) Act na gawing institutionalized ang mandatory Basic ROTC Program sa Higher Education Institutions (HEIs) at Technical Vocational Institutions (TVIs) sa lahat ng mga mag-aaral na naka-enroll sa dalawang taong undergraduate degree, diploma, o certificate programs.