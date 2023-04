Press Release

April 13, 2023 On the Upcoming Oil-Gas Exploration Talks between the Philippines and China I am heartened over the resumption of talks this May between the Philippines and China for oil and gas exploration in the West Philippine Sea. This jibes with my Senate Resolution No. 9 and a privilege speech to seek the Executive Department's attention and prompt action on the matter. Although we did not get a positive response from the Department of Foreign Affairs when we first asked it on the matter in an earlier hearing, I believe the latest development as reported by the DFA is a very good step. On the other hand, we have seen again and again the limitations in our present Constitution that keep us from achieving a satisfactory agreement. Another stumbling block is the decision of our Supreme Court last January, ruling as unconstitutional the Joint Marine Seismic Undertaking of Philippine, Vietnam and Chinese companies. For so many times, the limitations in our Constitution have been an issue in discussions on oil and gas exploration. Thus, with the upcoming resumption of the talks, does this mean our DFA is open to amending outdated economic provisions of our Charter, particularly Sec. II, Art. XII that states the exploration, development and utilization of natural resources shall be under the full control and supervision of the State? There is no time to lose. Filipinos have long felt the effects of a shortage of oil: joblessness, lack of sufficient income, and rising transport costs and prices of basic goods. Because of these, I am one with those hoping for the success of the discussions, as well as a solution between the Philippines and China to end the suffering of ordinary Filipinos. Ukol sa Darating na Oil-Gas Exploration Talks ng Pilipinas at Tsina Ikinalulugod kong malaman na muling matutuloy sa darating na Mayo ang talakayan sa pagitan ng Pilipinas at Tsina tungkol sa eksplorasyon ng langis at gaas sa Dagat Kanluran ng Pilipinas. Noong nakaraang taon ay naghain na rin ng Resolusyon Blg. 9 at isang pribilehiyong talumpati ang inyong lingkod para tawagan ng pansin ang ehekutibo upang nawa ay mabigyan ng pagkakataon ang pagbubukas ng talakayan sa pagitan ng Pilipinas at Tsina tungkol sa eksplorasyon ng langis at gaas sa Dagat Kanluran ng Pilipinas. Bagamat hindi agad naging positibo ang naunang tugon ng kagawaran nang inusisa natin ito sa isang pagdinig, itinuturing nating magandang hakbangin ang huling balitang ito mula sa DFA. Sa kabilang dako, muli nating nakikita ang mga limitasyon sa pagkakaroon ng mabuting kasunduan dahil sa kasalukuyang probisyon ng ating Saligang Batas. Isa pang balakid ang kapasyahan ng ating Korte Suprema nitong Enero na labag sa ating Saligang Batas ang Joint Marine Seismic Undertaking ng mga kumpanya ng Pilipinas, Vietnam at Tsina. Ilang beses nang naging balakid ang limitasyon ng Saligang Batas sa pagsulong ng pag-uusap tungkol sa oil at gas exploration. Sa muling pagsulong ng usapan, nangangahulugan kaya ito na bukas ang ating DFA sa pag-amyenda sa ilang lumang probisyong pang-ekonomiya ng ating Saligang Batas, partikular sa Seksyon II, Artikulo XII na nagsasaad na: "Dapat sumailalim sa ganap na kontrol at superbisyon ng Estado ang paggalugad, pagpapaunlad, at pagsasagamit ng mga likas na kayamanan." Matagal nang nararamdaman nating mga Pilipino ang epekto ng matinding pangangailangan sa langis: kawalan ng trabaho, kawalan ng sapat na kita para sa pamilya at pagtaas ng pamasahe at ng presyo ng bilihin at kuryente. Dahil dito, umaasa ako na magiging matagumpay ang darating na usapan, at magkaroon ng solusyon ang Pilipinas at Tsina para wakasan ang pagdurusa ng mga pangkaraniwang Pilipino.