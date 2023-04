Press Release

April 17, 2023 OPENING STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS DURING THE DEGAMO HEARING Una, nagpapasalamat ako kay Chair sa pagpatawag ng hearing na ito ngayong umaga. Ang mga Negrense na narito sa Pasay ngayong umaga ay naglaan ng oras, tapang, at seguridad para sa katotohanan at katarungan. Nagpapakita ito na tayo at nagkakaisa para lang makatulong na matuldukan ang isyu na ito. Kaya para kay Rep. Teves, sana ay umuwi ka na para harapin ang mga isyu at kasong ipininupukol sa iyo. Sir, sa ikapapanatag ng lahat sana po ay magpakita ka dito sa ating hearing physically at hindi virtually. In fact may sulat nga po si Mayor Janice objecting to Rep. Teves's virtual testimony and objection with which I concur. I believe that our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation, require that witnesses to our proceedings be placed under oath or affirmation prior to giving their testimony. Nasa ibang bansa ba si Rep Teves? Nasa aling embassy ba sya? How is he going to take his oath as a witness? Because if a potential witness is abroad, he has to be sworn at the embassy or consulate and give his testimony there, just like Mohit Dargani and Singaporean businessman Huang Tzu Yen when they testified for the Pharmally hearings. Imbes tuloy na makapagsimula tayo kaagad, nadedelay pa tayo sa basic procedure. Ikalawa naman po, sa ating lahat na narito, maraming salamat po sa pagdalo, dahil ang pagdinig na ito ay makakatulong para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Patuloy po akong nakikiramay sa pamilya Degamo at kaisa tayo sa paghahanap ng hustisya para sa kanya at para sa lahat ng pamilyang nabiktima, at sa iba pang biktima ng karahasan. Nakakabahala na kasi, hindi lamang ang pagpaslang kay Gov. Degamo, ngunit maging ang sunud-sunod na patayan ng mga lider sa ating mga probinsya. Mga lider na ito, ha. Mula pa noong 2022 matapos ang eleksyon, humahaba ang listahan ng mga napapatay na former mayor, vice-mayor, at mga governor tulad ni Gov. Degamo. Kaya nag-file nga ako ng resolusyon ukol sa isyo na ito. Dagdag pa dyan, hindi naman small-time ang mga napagbibintangang kumalabit ng gatilyo. At sa kaso pa nga ni Gov. Degamo, huling-huli sa CCTV at hindi maikakailang: mga professional assassins ang tumira doon. They were allegedly formers members of the Scout Rangers and other elite units of our Armed Forces. So, along with the unsolved murders of journalists, advocates, and even ordinary citizens, it seems none of us are safe - not even the people in this room. Kaya ngayong umaga, pagtulungan po natin, sa pamumuno ni Chair, hindi lamang ang paglutas sa kaso ng pagpatay kay Gov. Degamo at iba pa nating mga lider. Pagkaisahan din nating mabigyan ng kapanatagan ang mga Pilipino na ligtas pa rin tayo dito sa ating bansa. Salamat po.