TRANSCRIPT OF SENATOR RISA HONTIVEROS INTERVIEW WITH LAKAY DEO MACALMA VIA DZRH

Q: Ano po ang balak ninyo dito kay Chinese Ambassador Huang Xilian, hindi yata dapat naging ambassador, maangas, hindi po diplomatic ang kanyang pamamaraan, Senadora.

Senator Risa Hontiveros (SRH): Yun na nga eh okay sana kung maangas na nasa lugar pero yung angas niya walang-wala sa lugar talaga kaya naninindigan pa rin ako doo nsa panawagan ko sa palasyo na ipa-recall si ambassador huang kasi kahiya-hiya talaga ang mga sinabi nya at malinaw naman ang pagkakasabi niya wala naman translation o kaya naman yung mga parte na mga sinabi niya na hindi maintindihan. Narinig natin ng napakalinaw ang kanyang speech, idineliver niya sa Ingles, hindi naman sa Chinese kaya pigilin na niyang magdahilan sa kanyang ill-advised pronouncement na iyan at gaya ng nabanggit ko, yung panawagan ko sa lalong madaling panahon hilingin ng palasyo sa beijing na ipa-recall siya, kasi hindi siya pwedeng diplomatic kung hindi niya kayang makipag-ugnayan sa atin sa isang magalang at marangal na paraan. So, sama-sama na sila, siya, yung mga barko nila, yung mga artificial island nila sa West Philippine Sea, dapat nang umalis sa mga teritoryo natin. Mag-empake na sila, umalis na sila.

Q: Senator Risa, may ano ba sa tingin doon sa kanyang pagbabanta, eh pagka ba halimbawa eh nakuha ulit ng Tsina ang Taiwan bilang kanilang sinasabing renegade province kasi binanggit po ang ating mga OFWs. Ano ba ang nakita nyong balak nya kung mangyari ang gayong sitwasyon. Ipapadeport, aalisin ba ang mga OFWs sa Taiwan?

SRH: Kaya nga eh imagine ang lakas talaga ng loob niyang pagbantaan tayo. Bakit kailangan pa niyang idamay at specifically pang banggitin yung ating mga OFWs at ang hanapbuhay nila. Excuse me, wala sa mga kamay ng China ang ating kapalaran, Hinding-hindi natin hahayaan na angBeijing ang magdesisyon ng kapalaran ng pamilyang Pilipino. Yung ating OFW dyan sa Taiwan aba patuloy silang magtatrabaho kung saan sila magtatrabaho. Kasi maghahanapbuhay tayo kung paano natin gusto. Walang-wala sa lugar si Ambassador noong binantaan pa natin ang ating OFW doon sa Taiwan.

Q: Mayroon tayong One China policy na sinusunod

SRH: Mayroon pa rin naman. kaya huwag tutuksuhin ni Ambassador ang Pilipinas na i-review ang polisiya natin na iyan. Hanggang sa ngayon ay pinanghahawakan pa rin yan ng gobyerno natin pero mabanggti ko na rin hinding-hindi rin makikialam ang Pilipinas sa isyu ng Taiwanese independence dahil yan ay eksklusibong dapat harapin ng mga mamamayan ng Taiwan, Tayo, dito sa Pilipinas iginagalang natin ang right to self-determination ng mga Taiwanese at iyan ay dapat itaguyod ng lahat ng iba oang mga bansa kahit pa ng autocratic regime ng Tsina.

Q: Pwede ipatawag ng Senado itong si Ambassador o DFA ang dapat magpatawag sa kanya o ang presidente?

SRH: Well, magandang gawin yon ng gobyerno, whether ang ating DFA secretary Manalo or si Presidente basta't ang panawagan ko talaga eh bago pa may makaisip na ideklara siyang persona non grata o i-deport tulad ng galit na sinasabi ng ating mga kababayan sa social media eh ang pinakamaigi siguro, hangga't maaga ipanawagan na ng palasyo sa Beijing na iparecall ang tao na yan nila dito dahil nakakainsulto na siya sa atin hindi pa siya nakaka- palagay ko, hindi pa nakasilbi sa interes ng kanyang bansa kung manggugulo siya ng ganyan. And speaking of gulo, ang China ang nagsisimula ng tensyon sa rehiyon dahil inaangkin nga niya ang mga teritoryong hindi kaya, inaangkin niya. O ang China ang patuloy na nang-aapi, nanghaharass, nanakot sa iba pang maliliit na bansa dito sa rehiyon. Siya ang gumagawa ng lahat ng gulong ito. At kung may isyu man siya sa ibang bansa, halimbawa sa US, ay wag niyang kaladkarin tayo sa kanyang away, siya talaga ang nang-aaway sa ibang mga bansa dito lalong-lalo na sa atin.

Q: Dito sa isyu ng Balikatan Exercises, alam ko senadora, yan po ang isang usapin diyan dhail ang tingin nga ng Tsina dahil pinapayagan natin ang American troops sa ilalim ng EDCA ay parang nagagamit daw po ang Pilipinas na panlaban sa Tsina in case na sakupin ng Tsina ang kanilang renegade province na Taiwan

SRH: Well ang Pilipinas alam natin ay hindi nagpapagamit sa anumang bansa at hindi magpapagamit sa ibang bansa sino man yun o sa iba pa. Yung balikatan exercises sa ngayon kasabay nung pagtaguyod pati ng US ng Hague ruling, winewelcome mo yung joint naval exercises sa US at gusto ko nga na magkaroon pa tayo ng mas maraming naval exercises sa mas marami pang ibang bansa na kadiwa natin na gusto ng mapayapang kaayusan dito sa ating rehiyon, at sa West Philippine Sea at sa buong South China Sea, ayaw ng giyera whether sa Taiwan o iba pang bahagi ng ating karagatan at gusto na bawat isang bansa natin ay sumunod sa mga patakaran ng international community so tayo ay magtataguyod ng ating pambansang interes alam ko akala siguro ni Ambassador itinataguyod nya yung pambansang interes ng kanyang bansa pero may tamang paraan para sa lahat ng iyan at walang lugar sa tamang paraan ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa lalo na sa diplomasya yung pagbabanta.

Q: Sa ibang isyu, bilang Chairperson po ng Committee on Women, CHildren, Family Relations and Gender Equality, may hearing po yata ngayon sa Senado tungkol sa isyu ng Divorce. Ano po ang isinusulong nyo, Senadora?

SRH: Well didinggin po ng Senate Committee on Women maya-maya po, ngayong umaga, yung pito yatang panukalang-batas tungkol sa Dissolution of Marriage o diborsyo o pagkilala sa diborsyo dinaanan ng mga kababayan natin sa ibang bansa. So ang amin lamang po sa Committee on Women ay, gawing makatarungan ang buhay para sa napakaraming pamilyang Pilipino, May mga pamilya po kasi ang pakiramdam ay para bang nakakulong sila. Marami sa mga iyon gusto lang makalaya mula sa apelyido na ang tanging dala ay masasamang alaala. May mga asawa po sa ngayon, babae man o lalaki na walang sustento, missing-in-action, mapanakit, mapang-api at hindi tumutupad sa mga sinumpaan nila sa harapan ng Diyos. Ang sabi po nila, yung mga advocates, isang papel na lang ang nag-uugnay sa kanila. Papel na lang eh bakit nga ipagkakait pa ang kalayaan kung hindi naman maganda ang samahan sa tahanan lalo't higit para sa mga kabaro lko. Kaya pinamumunuan ko yung Committee on Women na didinigin itong mga panuklalang ito. Imagine may mga kabaro ako, mga Pilipina na halos mapatay ng sarili nilang mga partners. Bukod pa diyan may mental distress talagang pamamahiya pagtatalo sa hukuman, pagbabatuhan ng putik ng mga kampo kung ang susubukan nilang daan ay yung mga kasalukuyang proseso lang, annulment o separation. At paalala sa ating lahat na may isang 2018 survey ng SWS, lumabas po doon, aprubado po ng 53% ng mga Pilipino ang diborsyo. Mamaya pong umaga, sana mapagbigyan natin ng tyansa ang pamilyang Pilipino, isang way out na diretso ;lang at saka no fault kasi once naman po na narealize natin kung nagkamali tayo. yung paraan palabas hindi sana traumatizing sa average na married Filipino, traumatizing financially man, psychologically o kaya socially ay higit sa lahat, lahat naman tayo nagdedeserve ng second chance sa pag-ibig, sa pagtataya at sa buhay.

Q: So isinusulong nyo ang diborsyo sa ating bansa?

SRH: Ganon po ang layon ng pitong panukalang-batas na ito na ang mga may-akda po anim o pito sa aming mga senador.