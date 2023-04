OPENING STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON DISSOLUTION OF MARRIAGE HEARING

Magandang umaga po.

Nagtipon tayo ngayon upang gawing makatarungan ang buhay para sa napakaraming pamilyang Pilipino.

Marami sa kanila, ang pakiramdam, para bang nakakulong. Nasasakal. Hindi mapakali sa loob ng deka-dekadang pagkatali sa kanilang mga mapang-abusong asawa.

Marami sa kanila, gusto lang makalaya mula sa apelyido na ang tanging dala ay masasamang alaala.

Mga asawa, babae man o lalake na walang sustento, missing in action, mapanakit, mapang-api, at hindi tumutupad sa mga sinumpaan nila sa harap ng DIyos. Hindi iyan ang itinuro sa atin ng DIyos.

Ang sabi nga ng iba, isang papel na lang ang nag-uugnay sa kanila. Bakit pa ipagkakait sa kanila ang kalayaan at hayaang makakulong sa isang relasyon na mapanakit, walang pagmamahalan at pagpapahalaga sa isa't-isa?

Lalo't higit para sa mga kabaro ko. One in every four ever-married Filipino women has suffered abuse at the hands of their husbands.

Some Filipino women have almost been killed by their own partners. But most of them cannot leave their marriages because of the prohibitive costs of filing for annulment. Umaabot minsan ng lampas sa kalahating milyon ang kailangan bayaran para sa prosesong ito.

Bukod pa yan sa mental distress dala ng pamamahiya, pagtatalo sa hukuman, pagbabatuhan ng putik ng mga kampo. Napaka-toxic niyan, lalo na sa mga bata.

Nais ko ring ipaalala po sa lahat na sa isang 2018 survey ng SWS na aprubado ng 53% ng mga Pilipino ang diborsyo.

This morning, let us give Filipino families the chance, a way out that is straightforward and no-fault.

Once you've realized you've made a mistake, the way out shouldn't be traumatizing to the average married Filipino-- financially, psychologically, and socially. We all deserve a second chance at love and in life.

Maraming salamat po.