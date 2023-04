Press Release

April 18, 2023 MENSAHE NI SUPREMO SEN. MANUEL "LITO" M. LAPID SA PAGPANAW NI DATING FOREIGN AFFAIRS SEC. ALBERT DEL ROSARIO Kaisa po natin ang buong sambayanang Filipino sa pagluluksa sa pagpanaw ng dating Foreign Affairs Secretary Alberto del Rosario. Matapos ang ilang dekadang matagumpay na career sa pribadong sector ay tinanggap po niya ang paanyaya ng dating Pangulong Noynoy Aquino na maglingkod sa ating bayan. Ang kanyang termino bilang top diplomat ng ating bayan ay hindi naging madali sapagkat nasubok po ang ating bayan na ipagtanggol ang ating teritoryo. Subalit nasukat po ang kaniyang kadakilaan sa laki ng hamon na kaniyang hinarap. At natapos po siya na matagumpay. Sa panunungkulan po ni Sec. Del Rosaio ay naipanalo po natin ang isang malaking kaso ukol sa ating karapatan sa West Philippines Sea. Dahil po sa kanilang liderato ay nahubog ang batas ukol sa ating karapatan sa ating karagatan at nabigyan ng higit pagkakataon at matibay na batayan ang mga susunod na lider ng ating bayan na ipaglaban ang ating soberanya. Nakikiramay po ako sa kaniyang mga naulila. Inaalala po natin ang naging mabuting paglilingkod ni Sec. Del Rosario.