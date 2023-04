Press Release

April 19, 2023 Transcript of interview of Senator Nancy Binay

Masungi Georeserve

April 18, 2023 Question: Senator, kumusta po ang pagiikot ninyo ngayon sa Masungi? Senator Nancy Binay-Angeles: Unang-una, eye-opener, hindi ko ine-expect na mayroon pala'ng ganito na pwede nating pasyalan na malapit lang sa Metro Manila. Question: I understand na ang plan ng BuCor to put facilities here is on hold. So what's next po after your visit here? SNBA: I think ang next step is to bring more people from government to visit the place, because I think sina Gen. Catapang yata hindi pa nakikita itong lugar, eh. So siguro baka magkakaroon ulit tayo ng isa pang ocular inspection na isasama naman natin ang different government agencies na magiging bahagi nitong Masungi. Isasama na natin itong DENR, LGU, at syempre ang NBP. Question: Ma'am, noong nakita mo, nanghihinayang ka ba na pwedeng masira ang mga ito? Syempre, pwedeng patayuan ng building, training facility, may mga iba nagki-claim. Kung mangyayari iyon, nanghihinayang ka ba sa lahat ng nakita't nadaanan mo? SNBA: Ang impression ko noong una kong makita, paano magtatayo ng Bilibid dito? Iyong cost lang, puros bangin. Alangan naman na putulin nila ang bundok para patayuan ng kulungan. So space-wise, parang ang lupa dito sa Masungi hindi siya ideal to construct, whether it's Bilibid or anong facility, parang hindi akop sa terrain ng lupa. Question: So parang mas nanghihinayang ka na mapupunta siya sa ganoon kung ipipilit nila, tapos iyon nga, sayang ang terrain na very nature talaga ang dating. SNBA: Yes. 'Di ba parang mas bagay na ahensiya siguro dito is baka Department of Tourism. Baka magandang pagaralan, baka pwedeng palawakin ang scope ng National Parks and Development na hindi lamang Rizal Park ang bahagi ng mandato nila, baka pwedeng iyong mga iba pang parks outside of Metro Manila ay bahagi na rin ng kumbaga kailangan nilang i-maintain. Question: Ma'am ang contention kasi ng BuCor, may dokumento sila, may titulo sila. Pwede bang through legislation, mailipat ulit ito sa National Parks or saan mang ahensiya na dapat? SNBA: Siguro isa yan sa pagaaralan natin, whether ililipat or usufruct, because at the end of the day ang NBP naman is still part of government, so technically this is still government property. Question: Aside from BuCor, paano ang gagawin doon sa mga private land developers na nagki-claim within the area? SNBA: I think doon sa isang hearing, inaaksyunan na yata ng DENR. Kasi mayroon talagang sakop dito na nabigyan nila ng free patent, na hindi naman nagamit doon sa intensyon ng free patent. So iyon ang pinagaaralan ngayon. Pero sa akin, very important kasi itong tinitirikan natin ngayon, ito ay part ng Lot 10 na part na ng National Bilibid Property. Eh, so parang at any given time, technically they can take possession of this property, so I think there's a sense of urgency kung paano natin mare-resolve itong problema na ito. Question: Ano ba 'yon, Ma'am, kailangan pa ng legislation or through presidential action lang? SNBA: I guess iyan ang pagaaralan ng committee, kung ano ang quickest way to solve the problem. Question: Off-hand, Ma'am, ano ang mga naiisip ninyong possible solutions? SNBA: Unang-una baka nga pwede yung usufruct agreement. Kasi nabanggit nga ni General Catapang na hindi na magtatayo pero I don't know if that will be the position that will be taken by whoever will be taking his position. Kunwari tapos na yung term nya. Gusto natin may continuity sa policy na yun so I don't know kung kailangan magexecute ng document si NBP na di na nila muna gagalawin ang property na ito or kung magkakaroon sila ng agreement with the Masungi Foundation na for the meantime sila muna yung caretaker of the property so isa yun sa pwede natin i-explore. Question: Kumikita ba ang BuCor dito or can they take portions of the income? SNBA: In the first hearing, we just heard the side of government. Dun sa next hearing natin na gagawin na lang natin sa senado unless gusto niyo ulit maghike dito, pakikinggan naman natin kung paano nagooperate ang Masungi Foundation kasi hindi ko rin alam kung may revenue ba talaga sila or kung lahat ng revenue nila ay bumabalik sa Masungi for their conservation. Question: How big is the lot 10 acquired by the NBP? SNBA: 300 hectares tapos 30 hectares sa DENR. Tinuturo kanina on the other side of the road, bundok na yan e so hindi talaga pwede gamitin ng Bilibid unless dun sila magtatraining. Pero para maging kulungan? Swerte ng mga nakakulong ang ganda ng view nila. Question: As of know yun na ang nakikita ng committee na malabo na gawin talaga? SNBA: Malabo na talaga. Hindi talaga tayo papayag na maconvert ang property into something else. This area was meant to be an eco tourism destination. Question: Kayo ba mismo against the plan? SNBA: Oo after ko makita ito I am totally against the plan. Sabi ko nga after ng trip na ito, dadalhin ko yung mga anak ko dito para makita nila. I-coconvince ko din lalo na yung mga seatmates ko na maghiking kami dito para makita nila na may ganitong lugar na kailangan nating protektahan not for us but for our kids na magiging apo pa namin for the next generation Question: Tutol kayo talaga? SNBA: Tutol lalong lalo na ngayon na nakita ko na ganito pala makikita dito. Question: I-neencourage niyo rin po ba ang DOT na tulungan ang Masungi para lalo lumakas ang tourism dito? SNBA: Di ko alam kung si Sec. Frasco nakapunta na dito. Siguro it's high time na cabinet levels should visit the area para makita nila kung ano ang kailangan nating protektahan. Gaya nga ng nabanggit kanina, it all started nung nagpunta dito si President GMA yung conservation nya started that time. Siguro if more high ranking officials visited the place baka pwedeng magsama-sama kami magtulong-tulong kami and find a compromise kung papaano matutulungan itong Masungi. Question: Will you extend an invitation to President Marcos? Sabi niyo nga si President Gloria nagpunta dito. SNBA: Why not? Baka pwede through our senate president. Or baka pwede nga si senate president, si speaker Martin at si presidente can do an ocular inspection. Lalong lalo na for me yung learning natin after COVID yung importance ng open spaces for us to breathe fresh air napakaimportante so bakit yung ganitong lugar kailangan natin sirain di ba dapat protektahan natin.