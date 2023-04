Press Release

April 19, 2023 Robin: Is a 'Military Takeover' Needed to End Impunity in Negros Oriental? Video: https://www.youtube.com/watch?v=pYOH0-6S5mk To prevent the social volcano in Negros Oriental from exploding due to the crimes and abuses there, is it time for a "military takeover" there? This was the question posed by Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla on Wednesday, at the Senate hearing on the murder of Negros Oriental Gov. Roel Degamo. Padilla, who likened the situation in the province to a volcano waiting to explode, said the Constitution allows the takeover by the Armed Forces of the Philippines if needed, and if authorized by the President. "Sa ating Konstitusyon malinaw sinasabi kapag ang isang lugar ay pinamumugaran na ng ganitong klaseng krimen pinapayagan po ang Pangulo ng Pilipinas na mag-takeover kayo at ayusin ang lugar na yan. Sa palagay ninyo di pa ito napapanahon sa Negros Oriental (Our Constitution is clear - if an area is infested with crimes, the President is allowed to authorize the military to take over. Do you think it is time for this in Negros Oriental)?" he asked the AFP representatives at the hearing. "(Ang) nararamdaman ko parang bulkan itong naghihintay sumabog dito sa lugar na ito. Palagay ko sa sarili kong maliit na opinyon, parang kailangan na po talaga na kayo rito ng military (I feel the situation in the province is like a volcano waiting to explode. My opinion is we need the military there)," he added. Padilla noted that under Art. VII, Sec. 18 of the Constitution, "the President shall be the Commander-in-Chief of all armed forces of the Philippines and whenever it becomes necessary, he may call out such armed forces to prevent or suppress lawless violence, invasion or rebellion." He added that aside from the murder of the governor, there have been many other victims of other crimes including those merely seeking aid. "Masukal po ang mga usaping ito ngunit sa lahat ng testimonya, damdamin, at emosyong bumuhos sa ating pagdinig, hindi po nawawala ang tampok na problema: ang kawalan ng tiwala sa ating kapulisan, ang patuloy na impunity sa Negros, at ang pagsira sa pangalan ng institusyon dahil sa mga scalawag o kalawang na patuloy na sumisira sa pundasyon ng PNP (Based on the testimonies and emotions from earlier hearings, the problem remains - the loss of trust in our police, the continued impunity in Negros, and the tarnishing of the name of our Philippine National Police)," he said. "Ang mga indibidwal na ito ay minsang pinagkatiwalaan ng tungkuling pangalagaan ang ating bansa, sinanay at ginastusan ng gobyerno para magsilbi sa publiko. Ang paggamit po ng kanilang kadalubhasaan upang isagawa ang gayong kasuklam-suklam na krimen ay hindi po katanggap-tanggap (These individuals are trusted and trained to protect the people. Their use of their skills to commit such heinous crimes is unacceptable)," he added. Pamplona Mayor Janice Degamo, the governor's widow, agreed with Padilla's point that it is time for "military control" though not to the point of martial law. "If that would hasten gaano katagal bago truly one can feel wala na talaga ang intimidation, para sa akin in my personal point of view ok ako kung ganoon na lang muna (If that would hasten ending the feeling of impunity, then personally I am okay with it)," she said. DOJ Undersecretary Hermogenes Andres also agreed with Padilla that the situation in the province is "urgent." Robin: Kailangan na Kaya ang 'Military Takeover' vs Impunity sa Negros Oriental? Video: https://www.youtube.com/watch?v=pYOH0-6S5mk Para hindi tuluyang sumabog ang sitwasyon sa Negros Oriental dahil sa pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan, kailangan na kaya ang "military takeover"? Ito ang puntong isinulong ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Miyerkules, sa patuloy na pagdinig ng Senado sa pagpaslang kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo. Ani Padilla na ihinambing ang sitwasyon sa probinsya sa isang bulkan, nakasaad sa Saligang Batas na maaaring mag-takeover ang Armed Forces of the Philippines at ayusin ang lugar kung kinakailangan, at kung papayagan ng Pangulo. "Sa ating Konstitusyon malinaw sinasabi kapag ang isang lugar ay pinamumugaran na ng ganitong klaseng krimen pinapayagan po ang Pangulo ng Pilipinas na mag-takeover kayo at ayusin ang lugar na yan. Sa palagay ninyo di pa ito napapanahon sa Negros Oriental?" aniya. "(Ang) nararamdaman ko parang bulkan itong naghihintay sumabog dito sa lugar na ito. Palagay ko sa sarili kong maliit na opinyon, parang kailangan na po talaga na kayo rito ng military," dagdag niya. Ipinunto ni Padilla na sa Art. VII Sec. 18 ng Saligang Batas, "the President shall be the Commander-in-Chief of all armed forces of the Philippines and whenever it becomes necessary, he may call out such armed forces to prevent or suppress lawless violence, invasion or rebellion." Ayon kay Padilla, bukod sa pagpaslang kay Governor Roel Degamo, marami ring biktima ng kalunos-lunos na krimen, kasama na ang mga sibilyan na humihingi lang ng ayuda. "Masukal po ang mga usaping ito ngunit sa lahat ng testimonya, damdamin, at emosyong bumuhos sa ating pagdinig, hindi po nawawala ang tampok na problema: ang kawalan ng tiwala sa ating kapulisan, ang patuloy na impunity sa Negros, at ang pagsira sa pangalan ng institusyon dahil sa mga scalawag o kalawang na patuloy na sumisira sa pundasyon ng PNP," aniya. "Ang mga indibidwal na ito ay minsang pinagkatiwalaan ng tungkuling pangalagaan ang ating bansa, sinanay at ginastusan ng gobyerno para magsilbi sa publiko. Ang paggamit po ng kanilang kadalubhasaan upang isagawa ang gayong kasuklam-suklam na krimen ay hindi po katanggap-tanggap," dagdag niya. Sumang-ayon si Pamplona Mayor Janice Degamo na balo ng gobernador, sa mungkahi ni Padilla na napapanahon ang "military control" bagama't hindi sa punto ng martial law. "If that would hasten gaano katagal bago truly one can feel wala na talaga ang intimidation, para sa akin in my personal point of view ok ako kung ganoon na lang muna," aniya. Ayon naman kay DOJ Undersecretary Hermogenes Andres, sang-ayon din siya na "urgent" na ang sitwasyon sa Negros Oriental.