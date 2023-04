Press Release

April 19, 2023 Tulfo deplores Chinese envoy's bullying of PH, OFWs in Taiwan Senator Idol Raffy Tulfo slammed Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian for threatening to put the jobs of thousands of Overseas Filipino Workers (OFWs) in Taiwan at risk if the country failed to oppose Taiwan independence. In a recent statement, Tulfo called Huang Xilian a bully who is not contented that China is harassing Filipino fishermen in the West Philippine Sea and now using OFWs as hostage amid its issue with Taiwan on Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). "Si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian ay nagbitaw ng mga salitang lantarang minamaliit ang mga Pilipino nang dahil sa away ng China at Taiwan. Ginamit niya sa kanyang pambubully ang inosente nating mga OFWs sa Taiwan para utusan tayong gawin ang mga kagustuhan nila," he said. "To Chinese Ambassador Huang Xilian, this is not acceptable, and we will never bow down to this kind of bullying! Sa mga kababayan natin sa Taiwan, huwag po kayong mabahala. Hinding-hindi po namin kayo pababayaan," he added. Recently, Huang said China has "advised" the Philippines to oppose Taiwan independence instead of offering the US access to its military facilities near the Taiwan strait. He stressed that the Philippine should do this if it cared for the 150,000 OFWs in Taiwan. Huang also noted that Manila's announcement of the four additional EDCA sites, in line with that 2014 agreement with Washington, "has caused widespread and grave concern among Chinese people." Tulfo said that Huang has been China's foreign ministry officer for a long time but instead of establishing a government to government discussion, he openly decided to threaten OFWs. Huang knows better. For Tulfo, no one, not even the highest official in China, has the right to tell Philippines what to do, much less threaten OFWs in our own country. Likewise, the Senator from Isabela and Davao told Huang that their issues with Taiwan or with the EDCA should have been dealt with in a diplomatic way. Tulfo then assured OFWs in Taiwan that the Philippine government will use all its resources to protect them from any harm and to secure their safety. Tulfo, binatikos ang pambubully ng Chinese envoy sa mga Pinoy Binatikos ni Senator Idol Raffy Tulfo si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian dahil sa pagbabanta nito tungkol sa employment ng libu-libong Overseas Filipino Workers (OFWs) sa Taiwan kapag hindi tinutulan ng Pilipinas ang kalayaan ng Taiwan. Tinawag ni Tulfo na bully si Huang Xilian na hindi diumano kuntento na hina-harass ng China ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea at ngayon naman ay ginagamit naman nito ang mga OFW bilang hostage sa gitna ng isyu nito sa Taiwan sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). "Si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian ay nagbitaw ng mga salitang lantarang minamaliit ang mga Pilipino nang dahil sa away ng China at Taiwan. Ginamit niya sa kanyang pambubully ang inosente nating mga OFWs sa Taiwan para utusan tayong gawin ang mga kagustuhan nila," ani Tulfo. "To Chinese Ambassador Huang Xilian, this is not acceptable, and we will never bow down to this kind of bullying! Sa mga kababayan natin sa Taiwan, huwag po kayong mabahala. Hinding-hindi po namin kayo pababayaan," dagdag nito. Kamakailan, binitawan ni Huang Xilian ang mga salitang lantarang minamaliit ang mga Pilipino. Sabi niya, "The Philippines is advised to unequivocally oppose 'Taiwan independence' rather than stoking the fire by offering the US access to the military bases near the Taiwan Strait if you care genuinely about the 150,000 OFWs." Giit ni Tulfo, walang karapatan ang sinuman, kahit pa ang pinakamataas na opisyal sa China, na utusan tayo sa dapat nating gawin at pagbantaan ang mga OFWs sa sarili nating bansa. Dagdag niya, ang isyu ng Tsina sa Taiwan o sa Enhanced Defense Cooperation Agreement ay dapat hinarap nila sa madiplomasyang paraan, sinunod ang tamang proseso at protocol kapag ang isyu ay sa pagitan ng mga bansa. Sinabi ng mambabatas na matagal nang foreign ministry officer ng China si Xilian, pero imbis na makipag-usap ng maayos nang gobyerno sa gobyerno, dinamay pa niya ang mga inosenteng OFWs sa kanyang pananakot.