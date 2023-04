Press Release

April 24, 2023 PAHAYAG SA BAGONG PNP CHIEF BENJAMIN ACORDA, JR. Malugod pong pagbati sa ating bagong hirang na Hepe ng Philippine National Police: Police Director General Benjamin Acorda Jr. Nakalulugod pong balita ang mapayapang pagpapalit ng liderato ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ang pagbabago, mga kaibigan, ay isang magandang senyales dahil ito ay nagbubukas ng pintuan para sa napakaraming oportunidad. Sa atin pong paniniwala -- ang bagong simula ay hudyat rin ng magandang balita. Ito po ay senyales ng pagbabago. At tayo ay bukas sa pagbabagong tungo sa kapakinabangan ng publiko, lalo na ang mga api at biktima ng pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Sa nakalipas na mga buwan at araw ay kabi-kabila po ang mga hamon na hinarap ng ating kapulisan bilang isang institusyon. Naniniwala tayo na malaki ang magagawa ni PNP Chief Acorda upang bigyang katuparan ang supremong mandato ng PNP, gayundin ang pagbibigay ng karampatang kaparusahan ang sinumang dudungis sa kanilang tungkulin sa bayan: to serve and protect. Inaasahan natin na bagong hirang na hepe ng Pambansang Kapulisan ay magiging bagong imahe ng kapulisan. Harinawang ang inyong liderato ay magsilbing gabay at bagong liwanag sa ating mga pulis na nalilligaw ng landas at sa ating mga kababayang nawawalan ng tiwala at respeto sa mga alagad ng batas. Tiwala po ako na sa inyong pagtitimon, atin pong malilinis ang ating unipormadong hanay ng PNP at mahihimok ang ating mga kababayan na magbigay ng buong suporta at kumpyansa sa buong kapulisan. Muli, ang aking pagbati. Maraming salamat po.