Jinggoy urges OWWA, DOLE to provide alternative livelihood programs for displaced Sudan OFWs

LABOR advocate Senator Jinggoy Ejercito Estrada has asked the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) to ensure the provision of livelihood assistance to overseas Filipino workers (OFWs) in Sudan who have been displaced by the recent infighting in the mixed African-Arab country.

Estrada, who is the chairperson of the Senate Committee on Labor and Employment, also urged the Department of Labor and Employment (DOLE) and other concerned agencies to prepare alternative sources of livelihood for the OFWs who will be repatriated, including undocumented workers.

"Asahan na natin na karamihan sa mga OFWs na napilitang umuwi ng wala sa oras dahil sa tumitinding kaguluhan sa Sudan ay walang ipon. Baka matagalan pa bago sila makapag-relocate para makipagsapalaran sa ibang bansa. For the meantime, makabubuti siguro na mabahagian sila ng tulong ng gobyerno. May nakalaan tayong pondo para sa mga katulad nilang distressed o displaced OFWs," the senator said.

Estrada, an advocate of labor and employment rights, noted that P431 million had been allocated under OWWA's Balik Pinas, Balik Hanapbuhay Program (BPBH) in this year's national budget.

BPBH, a package of livelihood support and assistance, covers returning OWWA member-OFWs who were displaced or distressed from their jobs. A maximum of P20,000 is given to covered active and non-active OWWA members as startups or additional capital for the expansion of their already existing business.

At least 325 out of the estimated 700 OFWs in Sudan have requested the government for repatriation from the war-torn country.

"May programa ang gobyerno na makakatulong sa mga kagaya nila na nawalan ng trabaho sa ibang bansa at mainam na mabigyan sila ng ng ganitong klase ng ayuda ng sa gayon ay patuloy nilang matustusan ang gastusin ng kanilang pamilya. Sa ganitong paraan, hindi sila daragdag sa bilang ng mga unemployed nating mga kababayan," Estrada said.

OWWA, DOLE hinimok ni Jinggoy na magbigay ng alternative livelihood programs para sa OFWs na uuwi mula sa Sudan

HINILING ni labor advocate Senador Jinggoy Ejercito Estrada sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) na tiyakin ang pagbibigay ng livelihood assistance sa mga inililikas at iuuwing mga overseas Filipino workers (OFWs) na naipit sa lumalalang civil war sa Sudan.

Hinikayat din ni Estrada, chairperson ng Senate Committee on Labor and Employment, ang Department of Labor and Employment (DOLE) at iba pang ahensya gobyerno na maghanda ng mga alternatibong mapagkukunan ng kabuhayan para sa mga uuwi kabilang ang mga undocumented OFWs.

"Asahan na natin na karamihan sa mga OFWs na napilitang umuwi ng wala sa oras dahil sa tumitinding kaguluhan sa Sudan ay walang ipon. Baka matagalan pa bago sila makapag-relocate para makipagsapalaran sa ibang bansa. For the meantime, makabubuti siguro na mabahagian sila ng tulong ng gobyerno. May nakalaan tayong pondo para sa mga katulad nilang distressed o displaced OFWs," ani ng senador.

Sinabi ni Estrada, na isang advocate ng labor at employment rights, na may P431 milyon na nakalaan sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanapbuhay Program (BPBH) ng OWWA sa national budget ngayong taon.

Sa ilalim ng programang BPBH na naglalaan ng tulong pangkabuhayan para sa mga OWWA member-OFWs na napilitang umuwi, makakatanggap sila ng P20,000 bilang startup or karagdagang kapital sa kanilang kasalukuyang negosyo.

Nasa 325 na bilang ng mga tinatayang 700 na OFWs sa Sudan ang dumulog at humingi na ng tulong sa gobyerno para sa kanilang repatriation from lumalalang sitwasyon ng nasabing bansa.

"May programa ang gobyerno na makakatulong sa mga kagaya nila na nawalan ng trabaho sa ibang bansa at mainam na mabigyan sila ng ng ganitong klase ng ayuda ng sa gayon ay patuloy nilang matustusan ang gastusin ng kanilang pamilya. Sa ganitong paraan, hindi sila daragdag sa bilang ng mga unemployed nating mga kababayan," ani Estrada.