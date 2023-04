Press Release

April 26, 2023 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON GOVERNMENT'S CALL TO RAISE RICE BUFFER STOCKS AS EL NIÑO BEGINS Maybe the economic managers should more rigorously justify why raising the stock of rice in National Food Authority (NFA) warehouses makes more sense than other programs that could protect families that might experience loss of livelihoods and hunger. Dapat munang siguraduhin na may nakalaang ayuda sa mga mahihirap nating kababayan. Noong El Niño ng 2016, maraming laman ang mga warehouses ng NFA, pero ang problema ay walang pambili ang mga mahihirap. Hindi na dapat maulit ang nangyaring karahasan sa Kidapawan dahil ayaw buksan para sa mga nagugutom ang warehouses. There are also reports that sanitary and phytosanitary clearances have already been issued for more than 3 Million metric tons of rice to be imported by the private sector and nearly one-third of this has already arrived. Sapat yan para punan ang inaasahang kakulangan sa lokal na produksyon. Likewise, we know that the price of fertilizers has already gone down dramatically and the budgets for inputs and irrigation for the rice sector have been more than doubled for this year. Sapat dapat ito para makapaghanda ng masaganang ani dahil sa dulo pa naman ng taon tatama ang El Nino. Kaya kung dadagdagan man ang bigas sa warehouses ng National Food Authority, mas mabuting sa lokal na producers. Tama ang NEDA na dapat para lang sa mga piling lokalidad ang prepositioning ng NFA rice stocks -- yung mga isolated at maaaring makaranas ng shortage at pagsirit ng presyo. PAHAYAG NI SENADORA RISA HONTIVEROS SA PANAWAGAN NG GOBYERNO NA DAGDAGAN ANG STOCK NG BIGAS DAHIL SA EL NIÑO Dapat ipaliwanag ng economic managers kung bakit mas makabuluhan ang pagdadagdag ng stock ng bigas sa mga bodega ng National Food Authority (NFA) kaysa sa iba pang mga programa na makakatulong sa mga pamilyang mawawalan ng kabuhayan at magugutom dahil sa El Niño. Dapat munang siguraduhin na may nakalaang ayuda sa mga mahihirap nating kababayan. Noong El Niño ng 2016, maraming laman ang mga warehouses ng NFA, pero ang problema ay walang pambili ang mga mahihirap. Hindi na dapat maulit ang nangyaring karahasan sa Kidapawan dahil ayaw buksan para sa mga nagugutom ang warehouses. May mga ulat din na nakapagbigay na ng sanitary at phytosanitary clearance para sa mahigit 3 million metric tons ng bigas na aangkatin ng pribadong sektor at halos one-third nito ay dumating na. Sapat yan para punan ang inaasahang kakulangan sa lokal na produksyon. Gayundin, alam natin na ang presyo ng mga pataba ay bumaba nang husto at higit sa doble ang mga badyet para sa mga input at irigasyon para sa sektor ng bigas para sa taong ito. Sapat dapat ito para makapaghanda ng masaganang ani dahil sa dulo pa naman ng taon tatama ang El Nino. Kaya kung dadagdagan man ang bigas sa warehouses ng National Food Authority, mas mabuting sa lokal na producers. Tama ang NEDA na dapat para lang sa mga piling lokalidad ang prepositioning ng NFA rice stocks -- yung mga isolated at maaaring makaranas ng shortage at pagsirit ng presyo.