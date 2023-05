Statement of Senator Risa Hontiveros on the rise of sugar retail prices to P136/kilo

Hindi na tubong lugaw kundi hayagang pagnanakaw sa mamimili ang mataas na presyo ng asukal na pilit ipinapapasan sa buong bansa sa tulong ng korapsyon at mismanagement.

Sa totoo lang, naibenta na ng mga azucarera ang supply nito sa traders, at ayon kay dating SRA Administrator Rafael Coscolluela, dapat ay napababa nito ang presyo ng asukal sa P86 to P90 kada kilo. At dahil pumasok na rin sa merkado ang 170,000 metric tons ng asukal ng All Asian Countertrade, Sucden Philippines at Edison Lee Marketing, kaya yang i-benta ng mababa sa P70 per kilo ng walang lugi.

Bakit tumaas ang presyo sa halip na bumaba? Bakit may patong na P40 hanggang P60 na di maipaliwanag? Iyan ay resulta na patuloy na pag-corner ng tatlong importer sa suplay ng asukal sa bansa. Siguradong alam iyan ng Malakanyang, ng Department of Agriculture at ni bagong talagang Sugar Regulatory Administration (SRA) Administrator Pablo Luis Azcona, dahil kagagawan nila ang pagbuo ng "cartel" na hawak ang murang supply ng asukal.

It appears that retailers, food producers, traders, wholesalers and the market are taking their cues from the favored importers and their irregularities. Wholesalers may be aligning their price offer with those of the cartel. Ang food producers naman, traders at retailers ay kumakagat sa mataas na presyo dahil walang ibang source, at kabado na baka maubusan dahil matunog ang balitang walang sapat na kapital ang SUCDEN para angkatin ang 100 thousand metric tons na assigned sa kanya.

Solusyon ba ang retail price controls? Hindi yan solusyon kung hindi naman sila ang gumawa ng pambihirang patong sa presyo. Baka magresulta lang ito ng lalong pagkawala ng suplay ng asukal sa ating suking retail markets.

Ang kailangan ay ang pagbuwag sa cartel na hawak ang suplay ng asukal. Tandaan natin na maliban sa mga naunang imports, inobliga daw ng Sugar Order No. 6 ang tatlong importer na bumili ng 440,000 metric tons ng asukal mula sa lokal na supply. Ibig sabihin, maaaring mahawakan ng cartel ang aabot sa 880,000 metric tons ng asukal, na siguradong ibebenta ng mahal sa publiko. Kasama iyan sa pangamba ng merkado.

Baka sa halip na price control sa retail ay price monitoring at control sa wholesale ang dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan, dahil sa wholesale price na kapag di-dikta ang makapangyarihang kartel.

Mayroon pang halos 260 thousand metric tons na kailangang angkatin mula sa Thailand upang maabot ang kailangang suplay ng bansa. Dapat agarang umaksyon ang SRA at ibigay ang import license sa mga qualified na importer ayon na rin Sugar Order No. 6. Sana ay kumilos ang pamahalaan bago pa lalong kumonti ang suplay ng asukal at sumirit pataas ang presyo nito.