Press Release

May 3, 2023 Tulfo condemns sky-high generation charge of gencos amid drop in coal prices Senator Idol Raffy Tulfo deplored the sky-high and soaring generation charge of energy generation companies (gencos) despite the drop in prices of coal in the global price index. It can be noted that compared to other countries in Asia, Philippines has one of the highest electricity costs even though the price of coal imports is all based on the Indonesian Coal Index and the New Castle Index. To address the issue and discuss why the abusive practice by gencos was allowed to persist for decades already, Tulfo, Chairperson of the Senate Committee on Energy, immediately held a virtual consultative meeting with the Energy Regulatory Commission (ERC) and the Department of Energy (DOE) last Monday, May 1. "Kaya sobrang mahal ng kuryente sa Pilipinas ay dahil matagal na pala tayong piniprito sa sarili nating mantika ng mga gahamang energy generation company," he said. "Kahit mura ang pagkabili ng suplay nila ng coal, sky is the limit sila kung tumaga para sa kita. Imoral na ang kanilang pagpatong ng tubo sa binibili nilang coal. Panahon na para pang-himasukan ng gobyerno ang iskandalosong sistemang pagnenegosyo ng mga kompanyang ito," he added. Notably, coal prices in the global market have been plummeting but the charges of generation companies remain high in the Philippines, allowing big gencos supplying electricity in the country to earn hundreds of millions, to even billions, daily. In fact, of the reasons why many foreign investors are hesitant to set up their business in the Philippines, Tulfo noted, is because of the expensive electricity cost. In turn, these foreign investors prefer to go to other countries with cheaper electricity charges, such as Malaysia and Vietnam. In said consultative meeting, ERC Chairperson Monalisa Dimalanta admitted that the high charge of gencos has been a longstanding and persistent problem. Dimalanta likewise shared that ERC has already written a letter to gencos asking them to explain the basis for their sky-high charge. She said that one of these companies claimed that they cannot divulge such information due to confidentiality, which angered Tulfo. Asked to further share ERC's response to said genco's refusal to cooperate, Dimalanta said they already issued a show cause order obligating the generation companies to comply but to no avail. Until now, not even a single genco complied with ERC's order. The Senator from Isabela and Davao also asked Dimalanta if there is a need for legislation to set a limitation on the rate of returns of gencos, to which she replied that not as of the moment because ERC will be the one to solve the issue. Meanwhile, Tulfo said that DOE promised that they are ready to impose necessary sanctions to uncompliant gencos, which includes obliging the latter to give their customers a refund. Tulfo said he will get back to ERC and DOE through a public hearing come opening of the session in Senate to finally put a stop to the abuse of gencos to Filipino consumers. Tagang singil ng gencos, pinuna ni Tulfo; dahilan diumano ng pagtaas singil sa kuryente Pinuna ni Sen. Idol Raffy Tulfo ang hindi nagmumura bagkus ay patuloy pa ring umaakyat na presyo ng kuryente sa bansa kahit bumaba na ang presyo ng coal sa lahat ng global price index. Sa katunayan, kumpara sa ibang bansa sa Asya, tayo ay isa sa may pinakamataas na presyo ng kuryente kahit na isa lang ang pinagbabasehan ng presyo ng pag-angkat ng coal, ang Indonesian Coal Index at New Castle Index. Kaya agad kinausap ni Sen. Tulfo noong Lunes, May 1, 2023, sa isang consultative meeting via zoom ang Energy Regulatory Commission (ERC) at Department of Energy (DOE) para sitahin kung bakit dekada na nilang hinahayaang magpatuloy ang mapang-abusong sistemang ito. "Kaya sobrang mahal ng kuryente sa Pilipinas ay dahil matagal na pala tayong piniprito sa sarili nating mantika ng mga gahamang energy generation company," saad niya. "Kahit mura ang pagkabili ng suplay nila ng coal, sky is the limit sila kung tumaga para sa kita. Imoral na ang kanilang pagpatong ng tubo sa binibili nilang coal. Panahon na para pang-himasukan ng gobyerno ang iskandalosong sistemang pagnenegosyo ng mga kompanyang ito," dagdag nito. Aniya, ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga foreign investor ang nag-aalangan magtayo ng kanilang negosyo sa bansa ay dahil sa mahal na singil sa kuryente kaya't mas pinipili nilang magpunta sa ibang lugar tulad ng Malaysia at Vietnam sapagkat malayong mas mura ang singil ng kuryente doon. Ani Tulfo, araw-araw, ang malalaking genco na nagsusuplay ng karamihang kuryente sa Pilipinas ay kumikita ng daan-daang milyon. Kapag isasama pa ang bawat planta nila, kumikita na ang mga ito ng bilyones kada araw! Sa nasabing meeting, pinatotoo mismo ni ERC Chairperson Monalisa Dimalanta ang nadiskubre ni Sen. Tulfo. Sa katunayan, sumulat na raw sila sa mga kompanyang ito para ipaliwanag ang basehan ng pagpresyo ng kanilang kuryente. Isa nga raw dito ang sumagot na confidential ang impormasyong hinihingi ng ERC. Dito napikon si Sen. Tulfo at tinanong si Chairperson Dimalanta kung ano ang kanyang naging tugon. Sabi ni Dimalanta ay nagpadala na raw sila ng show cause order para i-obliga ang mga genco na ito na mag-comply ngunit hanggang ngayon ay wala pa kahit isa sa kanila ang sumusunod at patuloy pa rin daw na nagmamatigas. Tinanong ni Sen. Tulfo kung kakailanganin ba ng isang legislation para magkaroon ng limitasyon sa rate of return ng mga genco. Sagot ni Dimalanta, hindi raw muna kailangan at sila na muna ang bahalang maghanap ng solusyon. Samantala, sinabi naman ng DOE na handa silang magpataw ng karampatang sanctions sa mga genco na ito, kasama na rito ang obligahin sila na magbigay ng refund sa mga consumer. Sinabi ni Sen. Tulfo na muli niyang babalikan ang ERC at DOE pagbukas ng sesyon sa Senado sa pamamagitan ng isang hearing upang matuldukan na ang matagal nang pang-aabuso't pang-aapi ng mga genco sa sambayanang Pilipino.