Press Release

May 4, 2023 Transcript of Interview - Senate President Juan Miguel "Migz" F. Zubiri in DZMM Teleradyo SENATE PRESIDENT JUAN MIGUEL "MIGZ" ZUBIRI: Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Tony, Karmina good morning po sa inyo. Q: Ilang linggo po kayo in session bago po kayo mag-break muli? SP ZUBIRI: We will have a one-month session, bale 4 weeks, at sa apat na linggo na yan, hopefully, makakapasa po kami ng mga priority measures and isa na po itong panukala natin na magbigay po ng welcome respite sa ating mga manggagawa. Alam niyo naman, ano ang mabibili ninyo ngayon sa P570, diba? Sa napakamahal na bilihin, gasolina, pagkain, pambayad sa kuryente... Kulang na kulang ang ating mga kababayan, lalo na sa ating mga minimum wage earners sa P570. It's not a living wage, hindi na po siya praktikal ngayon dahil sa pagtaas ng inflation. Q: Paano po ninyo nacompute, Senator, na mas nararapat yung P150? Bakit hindi ninyo ginawang P170 or P180 or higher? Bakit po sa P150, doon ninyo pinako yung panukala? SP ZUBIRI: Ito po yung matagal ng hinihingi ng ating mga laborers. This P150 increase in minimum wage has been pending for over 10 years. Matagal na po ito at noong ilang mga Congresses ay hindi napapansin dahil siyempre binibigay po sa Regional Wage Boards ang pag-akyat ng suweldo. Nakikita naman po natin na napaka-bagal gumalaw ng mga Regional Wage Boards so much so napakababa din ang pag-a-akyat nila ng rates. For example, the last increase, I think, in the provinces in Bukidnon and Region X, ang increase lang nila is P10. Hindi ka nga makakabili ng ice drop sa P15. Ano ngang ice cream yun? P20 yung Cornetto e. The policy is too low and too wide in between kaya let's put this in the proper perspective. Mayroon talagang Legislative Wage Hike since the 1950s. 1951 po nagumpisa yan. The last Legislative Wage Hike is in 1989 and soon after that, we passed the law - Republic Act 6727 which create the Regional Wage Boards. Pero nakita po natin sa Regional Wage Boards and thru these statistics that I have, hindi ko lang nadala yung mga dokyumento, talagang napakaliit ng pag-increase ng mga suweldo nila. Hindi po siya katumbas ng living wage na sinasabi po natin. Yung ininterview po ninyo sa ABS-CBN kagabi, napanood ko po yung TV Patrol, yung kay Sherrie Anne, isa po sa mga manggagawa namin sa Senado yan na contractual, talagang minimum wage earner siya. Hindi na nga siya nakakauwi, natutulog na nga sila sa Senado parang hindi na makagastos ng transportation expenses kasi kung uuwi pa sila sa kanilang mga tahanan, sa pamasahe palang, ubos na ang suweldo nila. Sabi ko nga, gawan natin ng paraan na mabigyan naman sila ng kaunting pag-asa. Q: Of course, kailangan muna ninyo ipasa yan sa committee level, at iakyat sa plenaryo. Sa Kongreso po ba, katuwang ninyo sa kamara, meron po ba silang ganitong parehong panukala? Magkakatugma po ba ang mga panukala ninyo? SP ZUBIRI: Meron naman po, Tony. We have several bills filed and I believe it is also being heard at the committee level. Pero at least dito sa Senado, gagawin po namin... I hope my colleagues will support me so we can make this as the stand of the Senate. Gawin po natin itong sentimento ng Senado na kailangan talaga nilang tulungan ang ating mga manggagawa. Imagine, it is being supported by the Senate President, the minority leader, Sen. Koko Pimentel is supporting this. Our majority leader, Sen. Joel Villanueva is pro-labor and is also supporting this. Malaking bagay po na may suporta tayo sa mga liderato ng Senado. We try to balance also, better na banggitin ko rin po ito kasi maraming nanonood sa programa ninyo na negosyante at ang sasabihin nila: "Hindi natin kaya", ganito ganyan. Pero alam ninyo, I have seent the numbers pre-pandemic, post-pandemic sa top 1,000 corporations. Dito sa top 1,000 corporations, all "back in the black" ang mga kumpanya na iyan. Bilyon bilyon po ang mga kita nila. I'll give you an example, a corporation - kasi P3,300 ang dagdag sahod sa mga minimum wage earners. Pag mayroon po kayong 1,000 employees, that only translates to P3.3 million a month na dagdag. P3.3 million lamang tapos almost P39 million a year ang dagdag sa expenses nitong top 1,000 corporations. Kapag tinignan niyo naman ang mga income nila, it's by the billions of pesos. Q: But iyang analysis kasi, Senator, focuses on these top 100, top 1,000 corporations, right? Eh lagi kasing ang argumento d'yan ng ga big business groups hindi lang para sa sarili nila, pero paano naman daw 'yong mga small, medium enterprises na kasama nila sa negosyo, paano daw iyong mga 'yon? SP ZUBIRI: Well, Tony, amenable po kami, amenable po tayo na magkaroon ng amendment to the bill, wherein pagdating po sa micro, small and medium enterprises, may graduted po siya na increase. Ibig sabihin, hindi katumbas ng mga big corporations. Because meron po ang DTI, namimigay po ng classification iyan, kung ano ang large corporations, micro, small and medium. Sa micro, small and medium enterprises, pwede po nating gawin graduated. Kung micro ganito po ang increase; 'pag small, ganito ang increase; 'pag medium, ganito ang increase. Pero, katulad ko po, Tony, you know, I'm also a businessman. It's always been in my SALN, I have always presented myself as also a businessman, I am into industrial ice production. Sa Iloilo, sa Cagayan de Oro, I am considered a medium scale business, hindi po large, medium po. Pero ako po ay nakakabigay ng over and above minimum wage. I give all my workers at least 20 percent above minimum wage and then I also give them up to 15th-month bonus. Last December, nabigay po ako ng 15th-month [pay] sa aking mga staff - Q: May opening ba d'yan (laughs)? SP ZUBIRI: Ang ibig kong sabihin kung kaya ko po, kaya din po ng ating mga kababayang iba. We need to share. To be honest, Tony and Karmina, kailangan po natin magshare ng ating biyaya sa ating mga laborers, sa ating mga manggagawa. If we don't do that, they will not have the motivation. Kaya medyo low productivity din ang ating bansa kasi how can you live now with P517? Paano ka mabubuhay sa P517 na [minimum wage]. At sa Metro Manila pa 'yan, ah, Tony and Karmina. Sa Mindanao, it's only a P350 a day. That's the minimum wage. Sa Visayas, ganoon din. Can you imagine? Q: Alam naman natin ngayong na nag-iikot si Pangulong Marcos sa US. Kapag nagkaroon ng minimum wage hike, ang tingin ko proteksyon ito sa ating manggagawa kasi hindi naman sila lang ang pwedeng maging masagana.. SP ZUBIRI: Actually tama ka dyan Carmina. Nagugulat nga yung mga kaibigan kong investors.. (inaudible) Nagugulat nga sia sa $10 per day. Kasi dun sa Amerika daw, ang kanilang rate ay $10 to $11 per hour. Kada oras. Hindi po isang araw ang $10. Ang sabi nga nila sa akin, sa Estados Unidos daw meron silang tinatawag na Federal Minimum Wage. Ang ibig pong sabihin, yung Federal Government sa Washington DC, ay nagbibigay pong para sa buong bansa, hindi kayo pwedeng bumaba sa ganitong presyo which is $6 to $10 dollar is the minimum rate per hour and at each state, kada estado sa US ay pwedeng magpasa ng legislation para iakyat pa. I think California is $11.15 etc. etc. Meron po silang minimum Federal wage. Kaya ang gusto po natin ay para mabigyan ng guide ang national at regional wage board, we will now peg the minimum. Hindi pwedeng ibaba sa ganitong klaseng rate. And in fairness to the investors, tinignan po namin, ni research po namin na minimum wage ng iba't ibang bansa. Ganito po, ang mga kapitbahay po natin, wag na natin banggitin ang first world at developed countries. Sa ating mga kababayan.. sa ating mga kapitbahay katulad ng Malaysia.. Malaysia is already P860 per day minimum wage. Indonesia is about P800 per day minimum wage. Pero they were able to, in 2022, they were able to make a minimum wage.. a national minimum wage sa Indonesia. So aabot na ng almost P800 per day. Yung mataas din po ang Singapore. Lalo na ang Singapore. P35,000 a month. So umaabot ng P1,000 plus per day ang minimum wage... Nag research po kami, nagtanong po kami (inaudible)... Q: PASENSYA NA MEDYO NAGBEBREAK UP NA SP Zubiri: Final word na lang siguro.. (inaudible)... wala masyadong kaltas. Walang kaltas sa Philhealth (inaudible).. with the P150 wage hike we are (inaudible).