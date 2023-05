Press Release

May 4, 2023 "BIGYAN NATIN NG RASON ANG ATING MGA HEALTH CARE WORKERS PARA MANATILI SA BANSA" --REVILLA "DAPAT tutukan ng pamahalaan ang pagpanday ng mga polisiya na magtutulak sa ating mga health care workers na manatili sa bansa sa halip na mangibang bansa kapalit ng magandang kapalaran. Ito ang pahayag ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. matapos na isulong sa Kongreso na dapat ay magserbisyo muna ng isang taon ang isang health care worker bago magtrabaho sa ibang bansa. Ipinaliwanag ni Revilla na maganda ang intensiyon nang pagsusulong ng 1-year medical service ngunit mas mabuti kung kusang pipiliin ng isang health worker na manatili sa bansa dahil sa kaya nating lumaban sa magandang oportunidad na ibinibigay ng ibang bansa. "Let us give them more reasons to stay in our country instead of restricting them to leave. Ito ay mangyayari lamang kung mabibigyan natin sila ng oportunidad na magkaroon ng maayos na trabaho at sapat na sweldo. Kaya sikapin natin na maitaas ito kasama na ang iba pang benepisyo para hindi na sila mapilitan maghanap ng oportunidad sa ibang bansa", dagdag pa ni Revilla. Ayon pa kay Revilla, hindi umano makatanggi sa kaway ng dolyar ang marami nating health care workers dahil hindi hamak na mas mabilis ang asenso sa ibang bansa kumpara sa atin. "Hindi na nga mabigyan ng trabaho ang karamihan sa ating mga health care workers eh. Yung iba, sila pa mismo ang nagbabayad sa mga ospital para lang makapag-training kahit wala namang katiyakan na matatanggap sila. Tapos pipigilan nating maghanapbuhay kahit nagkataon na sa ibang bansa sila natanggap" ani pa ng butihing Senador. Idinugtong pa ni Revilla na ang mga health care workers umano sa bansa ay itinuturing na makabagong bayani dahil ilang ulit na itong napatunayan, lalo na sa panahon ng pandemya kaya marapat lamang umano na makapagpasa ng batas na makapagtataas sa antas ng kanilang pamumuhay. Si Revilla na siyang chairperson ng Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation ay nauna nang nagsumite ng Senate Bill No. 1429 o ang 'Kalusugan Ang Prayoridad Act of 2022' noong unang buwan ng nakaraang taon upang mapag-ibayo pa ang mga benepisyo ng health care workers, maging pribado man o pampubliko. Nakapaloob dito na ang isang health care workers ay magkakaroon ng 20% discount at exempted sa value-added tax (VAT) kung bibili ng gamot tulad ng para sa influenza at pneumococcal vaccines at iba pang medical supplies, accessories, at equipment. Kabilang din sa panukala kahit ang mga personnel na nakatalaga sa administrative, technical, support, staff na nakatalaga sa ospital, health facilities, laboratories, medical treatment at monitoring facilities. Kaugnay nito ay nagsumite rin si Revilla ng Senate Bill No. 2018 na naglalayong dagdagan ang daily wage ng P150 para sa lahat ng manggagawa at kung maisasabatas ay makikinabang din dito ang mga health care workers. Sa panahon ng 18th Congress, si Revilla ay principal author din ng Republic Act No. 11701 na nagbigay ng night shift differential pay sa lahat ng government employees kabilang na ang public health care workers na sa kasalukuyan ay tumatanggap na ng karagdagang hindi lalagpas sa 20% ng kanilang basic rate kada oras. "Napakahalaga ng ginagampanan ng ating health care workers sa ating lipunan. Hindi ko maisip ang isang bukas na walang tayong kaagapay sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Kaya ngayon pa lang ay siguruhin natin na hindi sila napapabayaan, bagkus, sila ay laging napapahalagahan at natutulungan", pagwawakas pa ni Revilla.