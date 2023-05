Press Release

May 10, 2023 G-CASH SUMUGOD KAY REVILLA PARA MAGPALIWANAG SUMUGOD sa tanggapan ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ang ilan sa opisyal ng G-Cash ( na ino-operate ng G-Xchange, Inc.) at Globe Telecom, Inc. matapos maglabasan sa balita ang pahayag nito hinggil sa iskandalong kinapalooban ng G-Cash. Nabatid na kinalampag ni Revilla ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) noong Martes na maglabas ng agarang panuntunan hinggil sa transparency at reliability mula sa e-wallet service providers matapos ang malawakang pagkawala ng napakaraming G-Cash account. Nagalit si Revilla dahil sa gitna ng naganap na kaguluhan ay tila walang malinaw na paliwanag ng G-Cash na labis na ipinag-aalala ng maraming may account na nawalan ng pera. "Hindi personal ang galit ko, nabahala lang ako sa sinapit ng ating mga kababayan dahil perang pinaghirapan 'yan tapos mawawala lang, hindi naman sapat na basta lang sasabihin na ibabalik ang nawalang pera dahil mahalagang malaman ng mga users kung bakit nangyari na napunta sa ibang mga bank accounts ang kanilang pera" saad ni Revilla. Dahil dito, Miyerkules ng hapon ay sumugod ang matataas na opisyal ng G-Cash sa pangunguna ni Gilda Maquilan, Head ng Corporate Communication and Public Affairs ng G-Cash upang magbigay ng paliwanag hinggil sa nangyari. Kasama sa mga sumugod ay sina Winsley Bangit CEO GCash New Business, Gilbert A Escoto Chief- Legal, Avery Anatalio- Counsel, Stephanie Lozada- Head-Contracts Management na pawang mga taga G-Cash. Sumugod din sina Yoly Crisanto- Chief Corporate Comm and Sustainability, Liza Reyes Corp Comm Head, Jomel Gonzaga-Media Relations Officer at Patricia Garcia Corp Comm na pawang mga taga-Globe Telecom, Inc. Magkagayun man ay maayos silang hinarap ni Revilla at masusing pinakinggan ang kanilang paliwanag kasabay ng pangakong hindi na umano mauulit ang ganitong pangyaya dahil may mga bago na umano silang ilalabas na sistema para bigyang proteksiyon ang mga users. "Hindi sila (G-Cash) dapat sa akin magpaliwanag, kung hindi sa publiko na natulog lang tapos paggising ay balot na ng takot dahil sa pagkawala ng kani-kanilang pera, magkagayun man ay aasahan natin ang kanilang pangako na aayusin na nila ang problemang ito at sana totoong kanilang tutuparin" paliwanag pa ni Revilla. Lumalabas na 81 milyong users ang naapektuhan at nasa 1,472 ang napaulat na nakaranas ng unauthorized transactions. "Yung perang nawala sa account ay puwedeng maibalik ng Globe pero 'yung ilang oras na kabang idinulot nila sa marami nating kababayan, lalo na 'yung mga mahihirap at mga senior citizen na labis ang pag-aalala ay walang kapalit na halaga" pagwawakas pa ni Revilla.