Cayetano's medical assistance program helps patients at Rizal Medical Center

More than a hundred patients undergoing treatment at the Rizal Medical Center (RMC) were provided medical assistance by the Office of Senator Alan Peter "Compañero" S. Cayetano on May 10.

The program, in collaboration with RMC's Medical Center Chief II Dr. Maria Rica M. Lumague and RMC Chief of Medical Social Services Department Ms. Luningning Banocia, organized a medical caravan that set up a hospital desk to cater to patients battling cancer, heart disease, chronic kidney disease, eye disease, and childbirth complications.

Most of the patients, hailing from Taguig and Pasig, received help with their hospital bills, medicines, laboratory tests, and medical procedures. Among them was breast cancer patient "Reg," who expressed gratitude to Senator Cayetano, Senator Pia, and Mayor Lani Cayetano for their assistance.

"Malaking tulong po ito na galing kay Senator Alan Cayetano, pati tulong nina Senator Pia at Mayor Lani Cayetano," Reg said. "Simula nung naglalakad ako ng papel, sa kanila po ako lumalapit. Hanggang ngayon, sila pa rin ang gumagabay sa akin sa tulong medikal at pinansyal. Sila po ang laging nakaalalay sa akin."

Pamela Calisar, who received medical help for her mother-in-law who is undergoing treatment for colon cancer, expressed her appreciation for the senator's assistance in covering the laboratory fees.

"Kailangan niya na po kasi magpa CT scan para malaman kung mayroon pang colon cancer o wala na. Masyado na po kasing malaki 'yung [hospital] bill kaya humingi po ako ng tulong kay Senator Alan Peter Cayetano. Ito naman po, hindi ako nabigo. Buo pa ang binigay, salamat po!" she said.

Cayetano's office has extended medical aid to thousands of patients across the country since October 2022. According to its official Facebook page, "Sen. Alan Peter Cayetano Tulong-Medikal," the program will continue to set up medical desks in different hospitals nationwide to assist more Filipinos in need of medical assistance.

A veteran senator, Cayetano established the medical assistance program early in his public service career to help underprivileged Filipinos with their medical care and medications.

In his return to the Senate last year, he authored several health-related bills, including the Barangay Health Centers Act, Super Health Centers in All Cities and Municipalities, the Health Passport System Act, ang Mahal ko, Barangay Health Worker Ko Law, at ang Floating Hospitals Act.

Medical assistance program ni Cayetano, nagbigay-tulong sa mga pasyente sa Rizal Medical Center

Higit isandaang pasyente sa Rizal Medical Center (RMC) ang nakatanggap ng medical assistance mula sa opisina ni Senador Alan Peter "Companero" S. Cayetano noong May 10.

Sa tulong nina RMC Medical Center Chief II Dr. Maria Rica M. Lumague at RMC Chief of Medical Social Services Department Ms. Luningning Banocia, nakapaglagay ng isang hospital desk ang opisina ng senador upang tulungan ang mga pasyenteng may cancer, heart disease, chronic kidney disease, eye disease, at komplikasyon sa panganganak.

Nakatanggap ng tulong para sa kanilang hospital bills, pagpapagamot, laboratory tests, at para sa kanilang medical procedure ang mga pasyente, na karamihan ay galing sa Taguig at Pasig.

Isa sa mga natulungan na pasyente ay si "Reg" na may breast cancer. Nagpapasalamat siya kina Senador Alan Peter Cayetano, Senator Pia, at Mayor Lani Cayetano para sa kanilang madalas na pagtulong.

"Malaking tulong po ito na galing kay Senator Alan Cayetano, pati tulong nina Senator Pia at Mayor Lani Cayetano," sinabi ni Reg. "Simula nung naglalakad ako ng papel, sa kanila po ako lumalapit. Hanggang ngayon, sila pa rin ang gumagabay sa akin sa tulong medikal at pinansyal. Sila po ang laging nakaalalay sa akin."

Si Pamela Calisar naman ay nakatanggap ng tulong para sa kanyang biyenan na kasalukuyang nagpapagaling mula sa colon cancer. Nagpasalamat siya sa pagtulong ng senador para sagutin ang kanilang bayad para sa laboratory.

"Kailangan niya na po kasi magpa CT scan para malaman kung mayroon pang colon cancer o wala na. Masyado na po kasing malaki 'yung [hospital] bill kaya humingi po ako ng tulong kay Senator Alan Peter Cayetano. Ito naman po, hindi ako nabigo. Buo pa ang binigay, salamat po!" sabi niya.

Nakapagpaabot na ng tulong medikal ang opisina ni Cayetano sa libu-libong pasyente sa iba't-ibang parte ng bansa mula Oktubre ng nakaraang taon. Ayon sa opisyal na Facebook Page nito, "Sen. Alan Peter Cayetano Tulong-Medikal," ang programa ay magpapatuloy sa pagpapatayo ng medical desks sa iba't ibang ospital sa buong bansa upang matulungan ang mas marami pang Pilipinong nangangailangan ng tulong medikal.

Matagal nang itinatag ni Cayetano ang isang medical assistance program upang tulungan ang mga mahihirap na Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal.

Sa kanyang pagbabalik sa Senado noong nakaraang taon, inakda ni Cayetano ang ilang panukalang batas na may kinalaman sa kalusugan tulad ng Barangay Health Centers Act, Super Health Centers in All Cities and Municipalities, the Health Passport System Act, ang Mahal ko, Barangay Health Worker Ko Law, at ang Floating Hospitals Act.