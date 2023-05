TRANSCRIPT OF INTERVIEW

Senator Risa Hontiveros with Senate Media

Q: Ano yung magiging direksyon nitong bill? Una actually dalawa ito no, yung isa on the maternity benefit and yung isa sa children, paano siya? Yung isa marami pa kailangan irevise pero ano yung objective dito sa 148?

So yung objective po ng maternity benefit for women in the informal economy bill ay sakupin din sa maternity benefit yung mga kabaro natin na hindi makapanginabang sa expanded maternity leave law dahil hindi sila formal employees sa formal economy. So karamihan nila ay mga nasa informal economy sa informal sector. So objective ng bill sana magkaroon sila ng minimum wage times 44 days so dalawang buwan katumbas na minimum wage para sa kanilang at pangangailangan ni beybi yung unang dalawang buwan na iyon. Wala man silang maternity leave may benefit sila na makakasuporta rin kay nanay sa breastfeeding kay beybi kahit sa unang dalawang buwan ng buhay na iyon. At sa hearing kanina nadiskubre namin na mayroon pang mga kababaihan na bagamat nasa formal economy ay in a way formal worker ang status plus marami pa ngang nasa informal workers status sa public sector o sa government, yung mga contractual yung mga job order, ganoon. So mayaman ang diskusyon kanina kung paano mapaganda pa lalo yung bill namin para sa maternity benefit for women in the informal economy.

Q: Saan po kukunin yung pondo... sa sin tax... pero yun nga mismo ng DOF at DBM hindi kasi sa UHC act dadalhin so ano yung options kung wala doon ang available funds?

Well kailangan pang i-inquire into further iyan kung wala talagang available funds kahit paano mula doon sa sin taxes. Sabi naman ng DOF continuing discussion po yun and marami-rami yung mga resource persons na nagsabing lalahok din sila sa pagidentify ng di lang ng alternative sources of funding pero yung costing mechanism, o yung costing models naging emosyonal din si Ma'am Babes na mula sa hanay ng informal economy workers na ang laki laki actually na ng inambag nila sa Gross Domestic Product ng ating bansa higit limang trilyong piso nung taong 2016. Kaya sabi niya, ang laki na ng aming ambag at siguradong kahit sa sin taxex malaki ang ambag namin so sana magawan parin ng paraan na may bahagi noon na maigastos para dito sa informal economy maternity benefits at may iba pang mga suggestion yung iba pang mga resource persons na pwede naming pagaralan pagdating sa TWG hanggang sa hopefully pagdraft ng IRRs.

Q: Maliban doon, pinagusapan niyo din yung bill yung pagbabawal ng pamamalo sa mga bata. Na-veto noong panahon ni Duterte, paano magiging medyo sabihin natin na mas attractive mas acceptable sa present administration itong bill na ito?

Well naging napakaganda rin at nakaka-antig ang pagdinig diyan sa positive parenting bill, so pinalawak na namin yung konsepto mula sa naunang posistive discipline, yun yung vineto noong nakaraang presidente ngayon pinalawak namin sa positive parenting tinanggal na yung mga penalties sa mga magulang na gagamit ng physical at degrading punishment, at sa halip, parang mare-orient ang mga magulang magkaroon ng bagong skills para sa positive parenting ang dadaanan ay hindi parusa, hindi pagkabilanggo hindi pagbayad ng danyos, kundi dadaan doon sa mga positive parenting trainings. In fact hindi hihintayin kung gumagamit na ng harsh parenting kung sinumang magulang pinag-usapan sa maraming ahensya ng gobyerno kanina sa hearing at sa marami ring civil society organizations na nagsusulong nito na proactively iooffer yung mga training na ito, yung mga pagaaral na ito magbibigay ng case studies para alam nating mga magulang na Pilipino na sa mga bansa tulad ng Ghana ng Mexico at marami pang iba ay may mga ganitong mga polisiya na sa positive parenting at ang maganda kapagipinasa natin ulit itong panukalang batas kapag hindi ito vineto maaring pinirmahan pa ni presidente ngayon at pag naipatupad na natin ito tayo ang Pillipinas ang magiging unang Southeast Asian country na magpapasa ng batas na iwan na sa nakaraan yung harsh parenting yung physical and degrading punishment at mas ang isasagawa ay yung positive parenting.

Q: Wala naman pong punitive action more of retraining, reorientation of parents?

SRH: Yes, opo.

Q: NGCP naman po

SRH: Hindi pa namin masyadong napag-aralan pero sige pagbatayan ko yung mga tanong ninyo kung sakali.

Q: Dapat po ba kayo po ba nakikita nyo yung pangangailangan na i-review ang prangkisa ng NGCP especially yung involvement nung Chinese state company?

SRH: Actually mula pa noong nakaraang Kongreso ay panawagan ko na po iyon. Kasi nakakabahala na sa isang critical industry natin na in fact so critical na may national security implication siya na mayroon significant stake doon ang isang bansa na medyo hindi maganda ang relasyon natin sa ngayon ni sa west philippine sea, sa ating mga mangingisda, sa ating sariling navy at coast guard at sa usaping pagsira nila sa ating karagatan. Panawagan ko na nga mula pa noong 18th Congress na mapasakamay ng buo ng gobyerno at mga negosyong Pilipino ang NGCP at hindi na may Chinese state-owned enterprise na may stake doon. Nakakabahal yon kasi yung mga state-owned enterprises sa Tsina kapag nagnenegosyo sila sa ibang bansa, obligado sila sa ilalim ng Chinese Law na mangolekta ng impormasyon o intelligence para sa kanilang gobyerno at kapag ito ay hiningi sa kanila, di sila makatanggi. So kaya doon din pumapasok yung national security implications.

Q: Sa tingin mayroon ding kinalaman yung pagiging state company niya doon sa sderies of brownouts na nararanasan natin?

SRH: Interesting pag-isipan hindi ko masabing tiyak na ganon baka nga mas fundamental pa iyong problema na what, dalawang dekada na mula nang maipasa ang EPIRA, hindi pa rin talaga naisaayos na fully electrified ang buong bansa, mas mura ang presyo ng kuryente sa mga konsyumers at saka stable at reliable ang suplay ng ating kuryente, so ayun yung mas fundamental pa. Kung maimebstigashan at malaman na may papel pa ang isang foreign state owned enterprise sa mga blackouts na ito e di dobleng pagkabahala iyon but even without the role of China sa mga blackouts natin ngayon at mga sunud-sunod na yellow at red alerts ay talagang panawagan sa department of energy at sa NGCP na ayusin na yung sistema ng kuryente dito sa atin.

Q: Tama lang na gumawa ang gobyerno to buy back the share of state (inaudible)

SRH: Pinag-aaralan pa namin kung ano ang pinaka-ok na paraan para mapasakamay ulit ng 100% nating mga Pilipino ang NGCP kung kailangan pa bang bilihin ito o ano pa ba yung mga tamang paraan ayon sa ating mga batas o ayon kaugnay din ng existing na kontrata nila. Pero basta't ang objective din ay mapasakamay natin ulit ang isang national grid.

Q: Kasi yung ibang senators, review muna nakikita nyo ba na kailangang i-review ang franchise?

SRH: Actually mula pa noong nakaraang Kongreso, in a way, sinimulan na naming ireview at least yung iabng probisyon ng prangkisa dahil hindi lang naman ang gobyerno ang may obligasyon sa ganyang kontrata o prangkisa yung korporasyon mismo at nasimulan naming mapag-aralan in the previous congress na marami-rami ang obligasyon nila na hindi nila napapatupad in terms of building and upgrading yung mga iba't ibang bahagi ng national grid natin and yet sa kabila niyan, tuloy-tuloy ang pagkita nila, tuloy-tuloy ang pagbigay nila ng dividends sa mga stock and shareholders nila.

Q: This time, kasi naalala ko noong 18th Congress may investigation kayo mayroong attempt na silipin ang facility kung sino ang nagpapatakbo talaga pero yung set of senators din hindi nasilip, this time around paano nyo iinsist ang karapatan ng Senado na makita talaga nila yung full operation ng NGCP?

SRH: The Senate can do less than again require it. At kahit nag foot dragging ang NGCP noon kaya't hindi na namin napasukan physically at natingnan ang grid, or yung headquarters ng grid, hindi masama na hingin namin yun ulit lalo na't dahil hindi pa rin naresolbahan yung mga problema unang tinukoy namin sa NGCP. Isa pang malaki don ay napakalaki ng kanilang WACC o weighted average cost of capital. Napakataas kumpara sa mga WACC sa ibang mga bansa kahit dito rin mismo sa Asia and by the way mga bansang tumatanggap ng mas magandang serbisyo sa kuryente sa kanilang mga national grids.